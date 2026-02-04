Desafío energético 2026: cómo garantizar la continuidad operativa ante la crisis eléctrica

El sistema energético atraviesa un escenario crítico en 2026 marcado por redes saturadas, generación centralizada insuficiente y restricciones de potencia cada vez más frecuentes. En este contexto, CONDOR GROUP se posiciona como un actor clave al ofrecer soluciones integrales que permiten a la industria garantizar la continuidad operativa frente a cortes de luz y picos de demanda.

Cortes de luz y crisis energética: la importancia de un respaldo eléctrico confiable

Cuando falla el suministro eléctrico, la industria necesita un sistema de respaldo que funcione de manera infalible. En estos escenarios, la confiabilidad del grupo electrógeno es absolutamente crucial.

Los grupos electrógenos de CONDOR GROUP están diseñados para operar en las condiciones más exigentes, asegurando un arranque rápido incluso en áreas de temperaturas extremadamente bajas.

La producción nacional, el respaldo técnico local y la disponibilidad inmediata de repuestos son factores decisivos para garantizar que su equipo esté siempre listo para entrar en acción.

Soluciones energéticas llave en mano para garantizar la continuidad operativa

La compañía se posiciona como referente regional al ofrecer proyectos energéticos que cubren el ciclo completo: desde el diseño y la consultoría personalizada hasta la instalación y el servicio postventa. Este enfoque permite a sectores críticos como el Oil & Gas, la minería, el agro, la construcción y la industria avícola delegar su seguridad energética en un experto único.

-Equipamiento de vanguardia: Grupos electrógenos, paneles solares, sistemas híbridos y baterías.

-Infraestructura técnica: Diseño de tableros de comando y sistemas de transferencia automática.

-Implementación total: Instalación en obra, puesta en marcha y capacitación técnica del personal.

-Respaldo permanente: Mantenimiento preventivo, stock de repuestos y un servicio técnico de excelencia.

"Lo que nos distingue es la capacidad de ofrecer al cliente un único interlocutor para todo el proyecto, asegurando eficiencia, seguridad y soporte técnico integral”, explica Richard Irvine, Socio Fundador y Director de Ventas de la firma.

La propuesta de CONDOR GROUP es una integración tecnológica diseñada para la eficiencia y adaptada al cliente:

-Venta y Alquiler de Grupos Electrógenos.

-Sistemas híbridos (Solar + Generación + Baterías).

-Servicio técnico especializado y repuestos disponibles.

Más de 50 años de experiencia en soluciones energéticas industriales

Con más de 50 años de trayectoria, CONDOR GROUP combina sus raíces neozelandesas y valores familiares con tecnología de última generación. A través de sus diversas divisiones la compañía garantiza niveles de productividad y ahorro de costos que impactan directamente en el balance de sus clientes.

En un mundo donde la energía es el motor de la evolución, contar con soluciones escalables y asesoramiento experto es la diferencia entre detenerse o seguir creciendo.

Para más información, CONDOR GROUP cuenta con su sitio web https://condorgroup.com.ar/, su Instagram https://www.instagram.com/condorgroup.arg/ y su canal de YouTube https://www.youtube.com/@CondorGroupArg. La empresa tiene su planta industrial y oficina central en el Parque Industrial Metropolitano, Eva Perón 1452 (2121), Pérez, Gran Rosario, Argentina, con atención en los teléfonos +54 341 5264404 y +54 9 3415 014466 y el correo [email protected]. Además, dispone de una oficina en Buenos Aires, en Thames 121, Oficina 1, (B1607), Villa Adelina, Partido de San Isidro, Argentina, con el teléfono +54 9 11 72499345, y una base operativa en Añelo, Neuquén, al +54 9 299 4226544.