Quintela profundiza el diálogo con dirigentes nacionales y apuesta a la unidad para construir una alternativa política

El gobernador Ricardo Quintela recibió en la provincia a los senadores nacionales Eduardo 'Wado' de Pedro, Mariano Recalde, Florencia López y Fernando Rejal, en el marco de una agenda de conversaciones políticas que el mandatario provincial viene desarrollando con distintos referentes del peronismo en todo el país.

El encuentro se inscribe en una estrategia más amplia impulsada por Quintela, orientada a fortalecer los vínculos internos del justicialismo, recomponer puentes y generar ámbitos de discusión que permitan avanzar hacia una síntesis política. En ese camino, el gobernador busca consolidar coincidencias programáticas que trasciendan las diferencias coyunturales y permitan ordenar al espacio frente al escenario actual.

La intención del mandatario riojano es sostener un diálogo abierto con todos los sectores del peronismo, dejando de lado disputas internas para priorizar una construcción colectiva. En reiteradas oportunidades, Quintela ha planteado que el contexto político y social exige responsabilidad dirigencial y vocación de unidad, como condiciones indispensables para reconfigurar una alternativa competitiva a nivel nacional.

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En ese sentido, la reunión con los legisladores nacionales también refleja la necesidad de articular posiciones en el Congreso, pero sobre todo de avanzar en una mirada común frente a las políticas que impulsa el presidente Javier Milei. Desde el entorno del gobernador remarcan que el objetivo es construir una oposición amplia, con representación federal, que exprese a los distintos sectores sociales que hoy se ven afectados por el rumbo económico del gobierno nacional.

Este tipo de encuentros forma parte de una serie de gestiones políticas que Quintela viene encabezando, con la intención de posicionarse como uno de los dirigentes que promueven activamente la unidad del peronismo.

La apuesta es clara: dejar atrás la fragmentación, recuperar iniciativa política y proyectar un espacio capaz de ofrecer una alternativa sólida, con anclaje territorial y capacidad de interpretación de las demandas sociales.