Vacaciones de nieve 2026/2027: promociones Ski All Inclusive con hasta 30% de descuento

De cara a la temporada de nieve 2026/2027, Club Med anunció una promoción de Ski All Inclusive con descuentos de hasta 30% en algunos de los destinos de esquí más importantes del mundo, incluyendo Europa, Asia y Canadá.

La propuesta apunta a quienes buscan planificar con anticipación sus vacaciones de invierno, con beneficios exclusivos en resorts de montaña que combinan confort, gastronomía y acceso directo a pistas. En este marco, la compañía ofrece hasta 20% de descuento en destinos de los Alpes Europeos y Asia, mientras que en Canadá los beneficios alcanzan el 30%, consolidando su modelo todo incluido como uno de los más competitivos del mercado.

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Dentro de Europa, la promoción incluye algunos de los resorts más reconocidos del continente, como Val Thorens, Val d'Isère y Tignes, en Francia; Pragelato Sestriere, en Italia; y St. Moritz, en Suiza.

Estos destinos se destacan por su acceso ski-in / ski-out, extensos dominios esquiables y una propuesta gastronómica gourmet, pensada tanto para esquiadores experimentados como para quienes se inician en la actividad.

En América del Norte, la promoción incluye el resort Quebec Charlevoix, ubicado junto al reconocido dominio esquiable Le Massif. Con vistas al río San Lorenzo, este destino combina naturaleza imponente, diseño contemporáneo y una propuesta gastronómica con identidad local.

Qué incluye el Ski All Inclusive

La propuesta de nieve todo incluido contempla en una única tarifa el alojamiento premium, clases de ski o snowboard para todos los niveles con instructores certificados, pases a medios de elevación y pensión completa con gastronomía gourmet.

A esto se suman open bar durante toda la jornada, actividades après-ski y clubes para niños y adolescentes, según el resort, lo que permite una experiencia integral sin necesidad de planificar servicios adicionales.

De esta manera, el modelo busca simplificar la organización del viaje y garantizar una experiencia completa desde el momento de la reserva, con todos los servicios esenciales incluidos.

Con disponibilidad limitada y beneficios por tiempo determinado, la promoción invita a anticipar la temporada de invierno 2026/2027 en algunos de los escenarios de nieve más destacados del mundo. Las reservas pueden realizarse a través del sitio oficial, vía telefónica (0810-112-2633) o mediante agencias de viajes autorizadas.