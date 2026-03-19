Los servicios de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) funcionarán este martes 24 de marzo con un cronograma especial debido al feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Según informaron fuentes de la Secretaría de Transporte y las operadoras ferroviarias, las frecuencias de colectivos, trenes y subtes se ven reducidas respecto a un día hábil habitual.

Las líneas de colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense operan con la frecuencia establecida para los días domingos y feriados nacionales. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) supervisa el cumplimiento de estos esquemas, que suelen tener intervalos más amplios entre unidades, dependiendo de cada empresa y ramal específico.

¿Cuáles son los horarios de apertura y cierre de las líneas de subte?

Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) comunicó que el servicio de todas las líneas de subte (A, B, C, D, E y H) y el Premetro comenzará a las 8:00. El cierre de las cabeceras está programado para entre las 21:00 y las 22:00, según la línea de la que se trate. Este horario de inicio es el que rige históricamente para las jornadas festivas en la red porteña.

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Los transportes públicos tendrán un cronograma distinto

En detalle, la Línea A realiza su última salida desde San Pedrito a las 22:08 y desde Plaza de Mayo a las 22:36. La Línea B tiene su último tren desde Juan Manuel de Rosas a las 22:07 y desde Leandro N. Alem a las 22:49. Por su parte, la Línea C termina su recorrido desde Constitución a las 22:21 y desde Retiro a las 22:34, manteniendo la operatividad reducida durante toda la jornada.

La Línea D, que une las estaciones Congreso de Tucumán y Catedral, despacha su último servicio desde el norte a las 22:01 y desde el centro a las 22:42. La Línea E lo hace a las 21:56 desde Plaza de los Virreyes y a las 22:40 desde Retiro. Finalmente, la Línea H tiene programada su última salida desde Facultad de Derecho a las 22:51 y desde Hospitales a las 22:15.

¿Cómo funciona el cronograma de los trenes metropolitanos Roca, Mitre y Sarmiento?

Trenes Argentinos Operaciones informó que las líneas de trenes metropolitanos Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur circulan con los horarios previstos para días feriados. Esto implica que las formaciones tienen una frecuencia menor a la de los días sábado y una cantidad de servicios totales sensiblemente inferior a la de una jornada laboral.

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Para la Línea Roca, los diferentes ramales que parten desde la estación Constitución mantienen horarios de salida espaciados. El ramal a La Plata y el ramal vía Temperley operan con diagramas que los usuarios pueden consultar en las pizarras de las terminales o a través de los canales oficiales de comunicación de la empresa estatal, que actualiza el estado del servicio en tiempo real ante posibles demoras.

La Línea Mitre mantiene sus tres ramales (Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre) con esquemas de feriado, al igual que la Línea Sarmiento, que conecta Once con Moreno. En el caso del Ferrocarril San Martín, las formaciones que unen Retiro con Pilar y Cabred también ajustaron su frecuencia, con intervalos que pueden superar los 20 o 30 minutos entre servicios según la franja horaria.

Ocasionar desvíos temporales en las líneas de colectivos

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un operativo especial debido a las movilizaciones previstas hacia Plaza de Mayo, lo que puede ocasionar desvíos temporales en las líneas de colectivos que transitan por la Avenida de Mayo, la Avenida 9 de Julio y las inmediaciones del microcentro porteño durante la tarde.

El estacionamiento medido no rige durante la jornada en las calles porteñas, aunque se mantiene la prohibición de estacionar en rampas, paradas de colectivos y ochavas. Los hospitales públicos funcionan con guardias y el servicio de recolección de residuos opera con normalidad, según el cronograma de higiene urbana del Gobierno de la Ciudad.