A cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 19 de marzo de 2026

A cuánto cotiza el dólar Blue hoy, jueves 19 de marzo

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.415 para la compra y $1.435 para la venta

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy jueves 19 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 19 de marzo el dólar blue cotiza a $1.365 para la compra y $1.415,00 para la venta

La inflación de febrero golpeó más fuerte a la población de menores ingresos

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, jueves 19 de marzo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 19 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.419,70 para la compra y $1.427,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 19 de marzo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 19 de marzo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy jueves 19 de marzo a $1.470,60 para la compra y $1.472,50 para la venta

Aracre cargó contra las billeteras virtuales por las tasas “usurarias” por mora

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 19 de marzo en $1.474,40 para la compra y $1.474,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 19 de marzo a $1.839,50 como referencia de dólar tarjeta.

El Riesgo País de Argentina superó la barrera de las 600 unidades

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 610 puntos básicos este jueves 19 de marzo.