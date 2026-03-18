El Riesgo País de Argentina, medido por el índice EMBI+ del JP Morgan, cerró este miércoles 18 de marzo de 2026 en 602 puntos básicos. La jornada estuvo marcada por una presión al alza que llevó al indicador a perforar nuevamente el techo de las 600 unidades, un nivel que no se sostenía de manera estable desde principios de año.

El movimiento responde principalmente a la caída en las cotizaciones de los bonos soberanos en dólares, los cuales operaron con rendimientos dispares en la plaza neoyorquina, afectando directamente el diferencial de tasa que compone el índice.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Al cierre de las operaciones de este miércoles 18 de marzo de 2026, el Riesgo País se ubicó en los 602 puntos básicos, lo que representa un incremento respecto al cierre previo de 587 puntos registrado el martes 17 de marzo.

Durante la sesión, el indicador alcanzó un máximo intradiario de 605 puntos, evidenciando una jornada de tensión para los activos argentinos. Esta evolución técnica se da en sintonía con un retroceso generalizado en los títulos de deuda emergente y una mayor percepción de riesgo por parte de los inversores internacionales respecto a la capacidad de pago y la acumulación de divisas del Banco Central.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En los últimos siete días, el indicador ha mostrado una tendencia ascendente, partiendo de niveles cercanos a los 550 puntos. El lunes 16 de marzo, el índice ya había dado señales de alerta al cerrar en 601 puntos básicos, tras haber iniciado el mes de marzo en valores más comprimidos

La volatilidad se agudizó entre el miércoles 11 de marzo, cuando el riesgo país marcaba 552 puntos, y el cierre actual. Este salto de 50 puntos en una semana refleja una corrección en los precios de bonos referentes como el AL30 y el AE38, que han visto incrementadas sus tasas de retorno ante la salida de capitales de mercados emergentes. El martes 17 de marzo se produjo un breve alivio que llevó el índice a los 587 puntos, pero la presión vendedora retomó fuerza en la jornada de hoy.

El comportamiento de marzo de 2026 contrasta con el optimismo de inicios de año, cuando el indicador había perforado el piso de los 500 puntos. Informes de la consultora Epyca señalan que "la estabilidad cambiaria permitió incluso resistir el impacto de la reciente escalada bélica en Medio Oriente", aunque advierten que la presión sobre los bonos soberanos es la que hoy empuja el índice hacia arriba.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero elaborado por el banco de inversión JP Morgan que mide la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos frente a los bonos emitidos por países emergentes. Esta brecha, conocida como "spread", se expresa en puntos básicos. Por ejemplo, un índice de 500 puntos significa que el país debe pagar un 5% de interés por encima de la tasa de referencia estadounidense, considerada libre de riesgo, para captar financiamiento internacional.

Para la Argentina, este índice funciona como un termómetro de la confianza que los mercados financieros internacionales tienen en la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos de deuda. Factores como el equilibrio fiscal, el nivel de reservas del Banco Central y la estabilidad política son determinantes en su cotización. Cuando el riesgo país sube, el costo de endeudamiento para el sector público y privado se encarece, lo que dificulta la inversión productiva y el crecimiento económico a largo plazo.

Históricamente, el indicador ha reaccionado con fuerza ante crisis externas o cambios bruscos en la política económica interna. En el contexto actual, el cumplimiento de las metas fiscales y la evolución del mercado cambiario son los pilares que los analistas observan para prever si el índice se mantendrá por debajo del techo de los 600 puntos o si volverá a escalar ante nuevos focos de tensión geopolítica o macroeconómica.