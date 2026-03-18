Salvador Di Stefano y su mirada sobre el tipo de cambio: "Hoy el dólar a $1.400 es piso"

El economista Salvador Di Stefano aseguró que “el dólar hoy en 1.400 es piso” y que de esa valor “no baja” al analizar la actual coyuntura económica.

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Análisis económico

“El dólar bajó de 1.460 a 1.400, y la inflación te subió el 10%. O sea que vos estás teniendo una inflación en dólares importante”, explicó el consultor.

“Y este mes si viene un índice de precios, que yo creo que va a venir alto, vas a tener una inflación en dólares muy importante”, insistió.

Qué hace el gobierno

“Entonces, ¿qué es lo que creo que está haciendo el gobierno? El Gobierno está bajando claramente la tasa de interés. Hoy la tasa de caución la tenés en el 20%, cuando la inflación proyectada en el año está más o menos proyectada en el 30. Vos ya hoy estás teniendo tasa de interés negativa”, argumentó Di Stefano.

Y luego completó en declaraciones al canal de streaming “Ahora Play”: “¿Para qué? Para dejar espacio de que haya una mayor demanda de dólares, y que el dólar empiece ajustar acompañando los niveles de inflación”.

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“El dólar en 1.400, piso”

“Para mí el dólar hoy en 1.400 es piso, piso, piso, piso. De acá no baja. Yo creo que de acá el dólar tiene que ir a un proceso de acompañar a la inflación”, enfatizó el economista.

“Porque sino a mí me quedan los costos en dólares muy altos, y yo si tengo que vender maíz, el flete se me va tan arriba que me deja afuera de la cancha”, ejemplificó en otra parte de la entrevista.

“Yo hoy un dólar a 1.500 no me parece una cosa loca, porque eso ayudaría al que está en la exportación a recuperar algo de margen”, concluyó Di Stefano.