miércoles 18 de marzo de 2026
SOCIEDAD
Dolor y malestar de la familia

El último adiós a Marcelo Araujo: un error administrativo empañó la ceremonia

El funeral del histórico relator deportivo Marcelo Araujo en el Cementerio de Chacarita terminó con un bochorno sin precedentes.

Ultimo adios a Marcelo Araujo. | Captura de pantalla

El último adiós a Marcelo Araujo se realizó este martes 17 de marzo. Sus colegas, amigos y colegas se reunieron en el cementerio de Chacarita para despedir sus restos, pero en medio del dolor por la muerte del relator, a sus deudos les tocó padecer un bochorno: no lo pudieron despedir.

Sus seres queridos se quedaron en la calle, al notar que el coche fúnebre con el cajón no aparecía. Luego de unos instantes, se dieron cuenta de lo sucedido: por un problema administrativo, el auto fue directo al crematorio.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Frente a esta situación, los familiares y colegas de Araujo decidieron armar una ronda y despedirse con unas palabras y un aplauso cerrado. Esa fue la forma de rendirle homenaje al emblemático relator de Fútbol de Primera.

Martín Liberman y Claudia Villafañe

Entre los presentes se encontraban Fernando Niembro, Marcelo Benedetto, Tití Fernández, Martín Liberman y Claudia Villafañe, que se acercaron al barrio porteño para acompañar a los seres queridos.

De que murió Marcelo Araujo

Marcelo Araujo murió el lunes 17 de marzo de 2025 a los 77 años tras permanecer internado en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires por un cuadro de insuficiencia respiratoria, producto de una neumonia.

Marcelo Araujo, solo te pido que sigas relatando goles

El cuadro clínico de Marcelo Araujo se agravó el pasado fin de semana debido a una complicación derivada de una neumonía bilateral que no respondió al tratamiento antibiótico. El periodista había ingresado a la unidad de terapia intensiva el jueves previo, tras sufrir una descompensación.

Araujo se encontraba alejado de los medios de comunicación masivos desde hacía varios años, manteniendo un perfil bajo y escasas apariciones públicas. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el Círculo de Periodistas Deportivos a través de un comunicado breve emitido en sus redes sociales oficiales.

