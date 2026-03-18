El último adiós a Marcelo Araujo: un error administrativo empañó la ceremonia

El último adiós a Marcelo Araujo se realizó este martes 17 de marzo. Sus colegas, amigos y colegas se reunieron en el cementerio de Chacarita para despedir sus restos, pero en medio del dolor por la muerte del relator, a sus deudos les tocó padecer un bochorno: no lo pudieron despedir.
Sus seres queridos se quedaron en la calle, al notar que el coche fúnebre con el cajón no aparecía. Luego de unos instantes, se dieron cuenta de lo sucedido: por un problema administrativo, el auto fue directo al crematorio.
Frente a esta situación, los familiares y colegas de Araujo decidieron armar una ronda y despedirse con unas palabras y un aplauso cerrado. Esa fue la forma de rendirle homenaje al emblemático relator de Fútbol de Primera.
Entre los presentes se encontraban Fernando Niembro, Marcelo Benedetto, Tití Fernández, Martín Liberman y Claudia Villafañe, que se acercaron al barrio porteño para acompañar a los seres queridos.
De que murió Marcelo Araujo
Marcelo Araujo murió el lunes 17 de marzo de 2025 a los 77 años tras permanecer internado en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires por un cuadro de insuficiencia respiratoria, producto de una neumonia.
Marcelo Araujo, solo te pido que sigas relatando goles
El cuadro clínico de Marcelo Araujo se agravó el pasado fin de semana debido a una complicación derivada de una neumonía bilateral que no respondió al tratamiento antibiótico. El periodista había ingresado a la unidad de terapia intensiva el jueves previo, tras sufrir una descompensación.
Araujo se encontraba alejado de los medios de comunicación masivos desde hacía varios años, manteniendo un perfil bajo y escasas apariciones públicas. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el Círculo de Periodistas Deportivos a través de un comunicado breve emitido en sus redes sociales oficiales.