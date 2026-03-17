Boca Juniors y su primer grito mundial: la hazaña en Alemania que cambió la historia xeneize

El Club Atlético Boca Juniors alcanzó su primera cima mundial el 1 de agosto de 1978, tras derrotar al Borussia Mönchengladbach en la final de la Copa Intercontinental. Aunque el certamen correspondía a la edición de 1977, el cruce debió postergarse por complicaciones en el calendario internacional.

La negativa del Liverpool, campeón de Europa, a disputar la final permitió el ingreso del subcampeón alemán. El equipo germano era una potencia física y técnica que dominaba la Bundesliga. El desafío para el conjunto argentino consistía en medirse ante un rival de élite en condiciones adversas.

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En el partido de ida, disputado en La Bombonera, ambos equipos igualaron 2 a 2. Goles de Ernesto Mastrángelo y Jorge Ribolzi evitaron una derrota local. Sin embargo, el resultado dejaba una sensación de vulnerabilidad para la revancha en Alemania, donde el Borussia se sentía prácticamente invencible.

Juan Carlos Lorenzo, estratega obsesivo y adelantado a su época, planificó el duelo de vuelta con una rigurosidad extrema. El técnico xeneize decidió viajar con antelación para aclimatar a sus futbolistas al frío europeo. Su enfoque táctico priorizó el orden defensivo y la salida rápida por las bandas.

Su enfoque táctico priorizó el orden defensivo y la salida rápida por las bandas

El encuentro decisivo se desarrolló en el Wildparkstadion de Karlsruhe. Boca Juniors saltó al campo con una formación que mezclaba experiencia y un despliegue físico notable. La presencia de figuras como Hugo Gatti en el arco y el "Chapa" Suñé en el mediocampo brindaba la seguridad necesaria al grupo.

El planteo táctico de Juan Carlos Lorenzo y el impacto en el fútbol argentino

Durante el primer tiempo, el equipo argentino sorprendió al mundo con una efectividad absoluta. A los 15 minutos, Darío Felman abrió el marcador tras una jugada colectiva precisa. Este golpe anímico descolocó a los alemanes, quienes no esperaban una postura tan agresiva del visitante en su tierra.

Poco después, Ernesto Mastrángelo aumentó la ventaja al capitalizar una falla en la salida defensiva del Borussia. El 2 a 0 parcial reflejaba la superioridad táctica de un Boca que anuló los circuitos de juego rivales. La disciplina de los mediocampistas fue clave para sostener la presión constante.

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Antes del descanso, Carlos Salinas anotó el tercer tanto tras una asistencia de Mastrángelo. El resultado de 3 a 0 en apenas 45 minutos sentenció la serie de manera definitiva. Fue una exhibición de contundencia que dejó boquiabiertos a los cronistas europeos presentes en el estadio de Karlsruhe.

En la segunda mitad, el equipo de Lorenzo se dedicó a administrar la diferencia con inteligencia. El arquero Hugo Gatti intervino con solvencia ante los intentos desesperados del ataque alemán. La solidez de la zaga central, compuesta por José Luis Tesare y Miguel Bordón, resultó una barrera infranqueable.

El silbatazo final consagró a Boca Juniors como campeón del mundo por primera vez en su centenaria historia. Este logro rompió con la hegemonía de los clubes europeos y devolvió el prestigio al fútbol sudamericano. La delegación regresó al país convertida en héroes tras una travesía deportiva épica.

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Como señala el historiador Diego Estévez en su libro "38 Campeones de Fútbol Argentino", este título representó la culminación de un proceso de profesionalización bajo el mando de Lorenzo. La victoria no fue producto del azar, sino de un análisis minucioso de las debilidades del oponente europeo.

El impacto de este triunfo trascendió lo estrictamente deportivo para insertarse en la cultura popular argentina. Los nombres de Pernía, Suñé, Benítez y Zanabria quedaron grabados en la memoria colectiva del hincha. Aquel plantel demostró que la garra podía complementarse con un orden táctico impecable.

La prensa de la época destacó la personalidad del equipo para sobreponerse al entorno hostil. Publicaciones como la revista El Gráfico dedicaron ediciones especiales para analizar cómo el "Toto" Lorenzo logró neutralizar el sistema de juego alemán. Se resaltó la preparación física superior de los jugadores.

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Esta conquista inició lo que muchos analistas consideran la era dorada del club en el plano internacional. Boca Juniors demostró que poseía la jerarquía necesaria para competir y ganar en cualquier escenario del mundo. La mística copera, tan mencionada años después, comenzó a forjarse en aquella fría noche.

El trofeo de la Intercontinental de 1977 permanece como uno de los hitos más sagrados en las vitrinas de la institución. Representa el primer paso de un camino que luego sumaría más títulos mundiales ante gigantes como Real Madrid y Milan. La base de ese éxito futuro se cimentó en Karlsruhe.

Hoy, la hazaña frente al Borussia Mönchengladbach es estudiada como un ejemplo de estrategia deportiva. Aquellos héroes de 1978 sentaron un precedente sobre la competitividad del futbolista argentino. El triunfo en Alemania fue el prólogo de una leyenda que continúa vigente en el deporte global.