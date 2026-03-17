El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) consolidó este mes los cambios en las credenciales que serán validas para distintas operaciones. A partir de ahora, el ecosistema digital centralizado en la aplicación "Mi PAMI" rige la totalidad de las interacciones entre los afiliados, las farmacias y los centros de salud, conviviendo con los formatos ya conocidos.

La transición hacia la fase más rígida del plan de digitalización implica que el retiro de insumos críticos, como pañales, lentes y medicación crónica, requiere la validación mediante código QR y el uso de la receta electrónica. Esta transformación busca, según los reportes técnicos del organismo, optimizar el gasto público y reducir los márgenes de error o fraude en la facturación de servicios que históricamente dependieron del soporte físico.

Desde el organismo aclararon que la credencial digital no es un requisito excluyente y que ningún afiliado puede ser rechazado por no tener instalada la aplicación, siempre que presente alguna de las credenciales vigentes.

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La orden oficial establece que para realizar trámites presenciales se debe acreditar identidad con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y una credencial válida de PAMI, aunque no es obligatorio contar con la aplicación móvil instalada. El organismo reconoce como formatos vigentes la credencial digital, la credencial plástica, la credencial provisoria con QR y la credencial provisoria tipo ticket, por lo que cualquiera de ellas puede utilizarse para recibir atención médica, retirar medicamentos o acceder a prestaciones.

La migración forzosa hacia la App "Mi PAMI" generó una saturación en las agencias territoriales. Miles de beneficiarios que no cuentan con dispositivos compatibles o conocimientos técnicos se volcaron a las oficinas para solicitar asistencia. En la práctica, se observa una delegación de la gestión hacia los familiares directos, quienes ahora deben administrar los perfiles digitales de sus padres o abuelos para asegurar la continuidad de los tratamientos.

Control de fraudes y centralización de la cartilla médica

La digitalización también alcanzó a la cartilla médica y la asignación de turnos para especialistas. La plataforma permite ahora que el afiliado elija su centro de atención de forma autónoma, siempre que existan cupos disponibles en el sistema. Esta medida eliminó los listados impresos que quedaban obsoletos con rapidez debido a las bajas y altas constantes de prestadores en el sistema de salud privado contratado por la obra social.

El control de los recursos es el eje central de esta reforma estructural. Con la eliminación del papel, el PAMI logra una trazabilidad completa del medicamento desde que el médico lo prescribe hasta que el jubilado lo retira en el mostrador. Los reportes de auditoría sugieren que permitirá un ahorro significativo en costos operativos y una fiscalización más estricta sobre las prestaciones que efectivamente se brindan en las clínicas del país.

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Para los próximos meses, se espera que la interoperabilidad del sistema se extienda a otros servicios sociales. Por el momento, la prioridad del organismo es estabilizar el flujo de datos en la aplicación para evitar caídas del sistema durante las horas pico de atención en farmacias. La obligatoriedad es total y los canales de atención presencial ahora funcionan principalmente como centros de asesoramiento técnico para la instalación de la herramienta móvil.

GZ /lr