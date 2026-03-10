El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) puso en marcha este mes un esquema de fiscalización más severo para la entrega de medicamentos con cobertura total. La medida busca recortar el gasto público mediante un cruce de datos patrimoniales que detecta si el afiliado cuenta con recursos suficientes para costear sus tratamientos. El organismo determinó que la gratuidad ya no será un derecho universal por el solo hecho de estar afiliado, sino que dependerá estrictamente de la vulnerabilidad económica del beneficiario.

Bajo este nuevo filtro, los jubilados que perciban ingresos superiores a 1,5 haberes mínimos perdieron el acceso automático al subsidio social para medicamentos ambulatorios. El entrecruzamiento de información con la base de datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) y el registro automotor permitió identificar a quienes poseen bienes que el organismo considera incompatibles con el beneficio de gratuidad. Esta sintonía fina del gasto prioriza ahora a los sectores de menores recursos en el inicio del calendario de marzo.

El impacto del patrimonio en la receta electrónica

La posesión de bienes muebles e inmuebles se convirtió en el principal factor de exclusión durante esta etapa de auditoría. Según los nuevos lineamientos, aquellos afiliados que figuren como titulares de más de un inmueble o que posean un vehículo con una antigüedad menor a los diez años quedan fuera del esquema de cobertura al 100%. Este criterio patrimonial se aplica de forma automática al momento de validar la receta en la farmacia, donde el sistema rebota el beneficio si el perfil del usuario no cumple con los estándares de carencia.

La normativa también alcanzó a quienes mantienen de forma simultánea una medicina prepaga. El organismo detectó una cantidad significativa de usuarios que, a pesar de contar con cobertura privada, utilizaban los beneficios del PAMI para retirar medicación de alto costo de forma gratuita.

Excepciones para patologías crónicas y tratamientos especiales

A pesar de las restricciones patrimoniales, el PAMI mantuvo la vigencia de la cobertura total para pacientes con enfermedades crónicas específicas. Los tratamientos destinados a personas con diabetes, pacientes oncológicos, portadores de VIH y aquellos que requieren medicación de alta complejidad no sufrieron modificaciones en sus beneficios. En estos casos, la gratuidad sigue siendo automática y no está sujeta a los ingresos mensuales ni a la posesión de bienes, dada la naturaleza crítica de los medicamentos involucrados.

Para el resto de los medicamentos ambulatorios, los descuentos ahora oscilan entre el 40% y el 80%, dependiendo de la categoría del fármaco y la patología. Aquellos afiliados que fueron excluidos por el nuevo filtro pero que destinan un porcentaje elevado de su haber al gasto en farmacia, deberán iniciar un trámite de excepción. Este proceso requiere una encuesta socio-sanitaria presencial y la presentación de documentación que demuestre que el costo de la medicación supera el 15% de los ingresos totales del grupo familiar.

El control sobre el vademécum gratuito se complementa con una vigilancia estricta sobre la frecuencia de las prescripciones. El sistema informático ahora bloquea recetas que superen los cinco envases mensuales para una misma droga, salvo que exista una justificación médica previa cargada en la ficha del paciente. Esta medida busca evitar el acopio de fármacos y garantizar que la rotación de stocks en las farmacias responda a necesidades reales de consumo inmediato por parte de los jubilados.

La implementación de estos cambios generó un flujo mayor de consultas en las agencias locales del organismo durante los primeros días de marzo. Muchos beneficiarios se encontraron con la novedad al momento de intentar retirar su medicación habitual y fueron derivados a realizar el reempadronamiento. El cruce de datos incluye también la titularidad de embarcaciones o aeronaves, activos que el sistema detecta de forma inmediata para dar de baja el subsidio social que permitía el retiro sin cargo de los productos de la industria farmacéutica.

GZ