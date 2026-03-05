El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral), confirmó que durante 2026 sus afiliados podrán acceder a una red exclusiva de hospitales y clínicas propias, con atención gratuita y especializada en adultos mayores.

Estos centros están equipados con tecnología de última generación y profesionales especializados en gerontología, lo que impacta directamente en la calidad de la atención.

Mi PAMI, guía rápida para reportar una emergencia y llamar a una ambulancia

Red de hospitales y clínicas propias

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMi) informó que cuenta con hospitales y centros de salud propios, destinados exclusivamente a sus afiliados. Entre ellos se destacan:

- Hospital Bernardo A. Houssay (Mar del Plata)

- Unidad Asistencial Dr. César Milstein (CABA)

- Policlínico PAMI I y II (Rosario)

- Hospital del Bicentenario (Ituzaingó)

- Hospital PAMI (Hurlingham)

- Clínica PAMI (Lanús)

Todos estos efectores garantizan atención gratuita, sin copagos ni adicionales, y están preparados para consultas médicas, internaciones, estudios de diagnóstico y tratamientos de alta complejidad.

Impacto en la calidad de atención

La red exclusiva de PAMI está diseñada para adultos mayores, con profesionales especializados en las necesidades de este grupo.

- Se busca reducir tiempos de espera y ofrecer un trato adaptado a las particularidades de los jubilados.

- La atención integral permite abordar desde consultas simples hasta patologías complejas.

- Al no requerir pagos adicionales, se asegura un acceso equitativo y sin barreras económicas.

Por atrasos del Pami, las farmacias cordobesas siguen al borde del colapso

De esta manera, PAMI fortalece su rol como prestador directo de servicios médicos, complementando la red de prestadores privados y públicos con los que también trabaja.

Cómo acceder a los centros exclusivos

Los afiliados pueden solicitar turnos de manera gratuita a través de:

- La web oficial de PAMI.

- La aplicación móvil.

- Las oficinas y terminales de autogestión en todo el país.

Es necesario presentar la credencial vigente (digital, plástica o ticket QR) para validar la identidad y acceder a los servicios.

GZ/ lr