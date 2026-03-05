Mariano Cúneo Libarona explicó los motivos de su salida del Ministerio de Justicia

El exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, habló públicamente sobre su salida del cargo y ofreció detalles sobre los motivos que lo llevaron a dejar una de las carteras clave del Gobierno. En una entrevista concedida tras su renuncia, Cúneo Libarona afirmó que “tenía que venir alguien con mi energía de 2023”, dejando en claro que su visión de gestión estaba estrechamente vinculada con los objetivos planteados el año anterior.

La renuncia del funcionario se produjo en medio de una etapa de reacomodamientos en el Gabinete nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, quien recientemente designó a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia. La salida de Cúneo Libarona se dio tras un período de intensa actividad en la agenda judicial del Gobierno, marcado por debates sobre políticas de seguridad, reformulación de estructuras y decisiones clave en materia de derechos y procesos legales.

Cúneo Libarona destacó que su decisión de dejar el ministerio responde a una “cuestión de energía y enfoque”, dado que considera que los desafíos del presente requieren un ritmo y una orientación distinta a la que él mismo había atravesado durante los meses previos. “Sentí que mi energía, como estaba puesta en 2023, tenía que transformarse o dar paso a otro perfil”, aseguró el exfuncionario, quien dejó su cargo tras expresar públicamente estas reflexiones.

El exministro también resaltó que se va con la tranquilidad de haber cumplido parte de sus objetivos y que su salida fue conversada con los equipos de trabajo y con el propio presidente. Asimismo, indicó que su papel en la transformación de la cartera dejó aprendizajes importantes y que ahora apuesta a un “relevo que siga sosteniendo las prioridades institucionales”.

La renuncia de Cúneo Libarona se da en un contexto de ajustes en el Poder Ejecutivo, donde distintas áreas estratégicas atraviesan procesos de reconfiguración y liderazgo. En ese sentido, el presidente Milei confió la cartera de Justicia a Mahiques, un fiscal con trayectoria en el ámbito porteño, para continuar con las políticas y planes pendientes en el sector.

Analistas de la escena política señalaron que la salida de Cúneo Libarona puede interpretarse como parte de una dinámica de cambio de figuras alineadas con nuevos objetivos y ritmos de gestión. En este marco, la llegada de un nuevo ministro puede representar una etapa de consolidación de ideas y estrategias vinculadas a la agenda judicial del Gobierno.

En su mensaje, Cúneo Libarona subrayó que continúa comprometido con el desarrollo institucional del país y que espera que las propuestas impulsadas durante su gestión sigan avanzando bajo el nuevo liderazgo. “El Ministerio de Justicia tiene un papel central en la vida democrática y en la aplicación de normas que impactan directamente en la sociedad, por eso es fundamental sostener continuidad y transparencia”, afirmó.

La explicación pública de Mariano Cúneo Libarona sobre su renuncia aportó claridad a un cambio de liderazgo que ya venía siendo esperado en los pasillos políticos. Con sus declaraciones, el exministro buscó transmitir que su salida no responde a una crisis, sino a una decisión personal y reflexiva en función de lo que él entiende como prioridades temporales de gestión.

