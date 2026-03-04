Javier Milei se reúne con Cúneo Libarona, que define su salida del Gobierno

El presidente Javier Milei recibe en la mañana de este miércoles 4 de marzo al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que el año pasado ya había manifestado su deseo de dejar el cargo.

El futuro de la conducción del ministerio de Justicia también abre debates. Por un lado, existen quienes aseguran que con la salida de Cuneo Libarona, Karina Milei, madura planes para designar a su sucesor, lo que incluiría una renovación también en la Secretaría de Justicia que hoy ocupa Sebastián Amerio. El alfil de Santiago Caputo oficia de ministro en las sombras.

Pelea por el Ministerio de Justicia: avanza Juan Bautista Mahiques, pero se suman otros nombres para el cargo

La versión es resistía por cierto sector del ecosistema libertario que asegura que es el propio Amerio el que se encuentra en la búsqueda de un nombre que se ajuste al sillón que ocupa el mediático abogado. Si bien sonó el nombre de Guillermo Montenegro, ex intendente de General Pueyrredón y legislador bonaerense, hay quienes postulan que la conducción de la cartera debiera ser ocupada por un perfil más joven, lo que calificaron como “un recambio necesario para la sociedad”.

Por estas horas, Juan Bautista Mahiques, el titular del Ministerio Público Fiscal porteño, ganó terreno y avanza como una posible opción. El hábil jefe de los fiscales porteños llegó con aval de Daniel Angelici y Juan Manuel Olmos, pero ganó espacio en el mundo del fútbol (se menciona en círculos políticos-deportivos un presunto vínculo con Pablo Toviggino, el tesorero de AFA).

Su padre, Carlos “Coco” Mahiques, juez de Casación Penal, se acaba de autoexcluir de la causa de la AFA luego de que se conociera que habría usado la quinta adjudicada a Toviggino en Pilar. Él lo negó ante La Nación, pero finalmente se apartó.

Las razones de la renuncia de Mariano Cúneo Libarona: corrección política y nueva vacante en el Gabinete

De todas formas, Juan Bautista tiene pergaminos propios: llegó a ser presidente de la Asociación de Fiscales y con Cambiemos fue viceministro de Justicia, con una silla en el Consejo de la Magistratura. Que él asuma en el Ministerio es la jugada que le acercaron a Karina Milei, quien no dio su veredicto aún. En el entorno de Mahiques dicen que no hay nada, pero en la Ciudad lo dan como una chance altísima.

De esta definición surgirá las propuestas para completar las dos vacantes en la Corte Suprema y la celeridad para cubrir los cargos en el Poder Judicial que contribuyan al normal desarrollo de los proceso hoy afectados por las ausencias. Sean quien lo conduzca, el accionar figura, en rojo, en la lista de pendientes del Ministerio de Justicia.

