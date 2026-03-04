Mariano Cúneo Libarona confirmó su salida como ministro de Justicia después de varias semanas de especulaciones. Su reemplazante será el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, según informó el presidente Javier Milei en su cuenta oficial de X.

"Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo. El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente. VLLC!", escribió Milei en Twitter.

Mensaje de Javier Milei sobre la salida de Cúneo Libarona

El mensaje fue correspondido con uno más extenso del flamante funcionario nacional. "Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible. Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley", escribió Mahiques en la misma red social.



El ministro entrante agradeció a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, "por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno". "También, el reconocimiento al trabajo de Mariano Cúneo Libarona, quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza", agregó.



"La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual. Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República", completó Mahiques

