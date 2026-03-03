Causa $LIBRA: la Justicia encontró borradores del “acuerdo confidencial” de Milei y Davis

La Justicia investiga borradores de un “acuerdo confidencial” que el presidente Javier Milei habría firmado con el empresario estadounidense Hayden Davis, quince días antes del lanzamiento de la criptoestafa $Libra y que fueron recuperados por especialistas informáticos del Ministerio Público Fiscal (MPF).

La información se recuperó en uno de los teléfonos celulares del empresario Mauricio Novelli, uno de los participantes más importantes del escándalo $Libra. Se trataría de un borrador del acuerdo entre Milei y Davis, que habría sido firmado el 30 de enero de 2025, dos semanas antes de lanzar la criptomoneda, según reveló el sitió La Nación.

Los borradores aparecieron en, al menos, uno de los dispositivos secuestrados por el fiscal federal Eduardo Taiano y expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) accedieron a él.

En los días previos al lanzamiento de la criptomoneda, Milei recibió en la Casa de Gobierno a varios de los involucrados en el escándalo $Libra, como Davis, Novelli, Manuel Terrones Godoy o Sergio Morales, en la que se habría propuesto “monetizar la imagen presidencial”. El Presidente siempre negó, hasta ahora, haber suscripto convenios o acuerdos sobre este tema.

En un dictamen que presentaron los expertos de la DATIP el 9 de enero, consignaron haber encontrado varias copias del borrador de “acuerdo confidencial”, en chats mantenidos entre Novelli y Davis.

El 30 de enero al que aluden los borradores fue la fecha en la que Milei se reunió en la Casa Rosada con Davis, quien transfirió, según consta en registros financieros, US$499.999 a una billetera virtual a la hora exacta del encuentro con el Presidente.

Según se supo, cuarenta y dos minutos más tarde del encuentro en la Casa Rosada giró una suma similar. En total, ese día Davis transfirió US$3,9 millones que terminaron en cuentas de Novelli y Terrones Godoy.

Tras ser notificado de estos hallazgos, el fiscal Taiano le solicitó a la Casa Rosada, el martes pasado, que informe si tenía conocimiento o copias de ese acuerdo.

El pedido judicial especifica, “requiérase a la Sra. Directora de la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales de la Secretaría General de la Presidencia que informe si existe un acuerdo confidencial entre Hayden Davis y el Sr. Presidente Javier Milei, relativo a la implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina”.

El pedido recayó en la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales que depende de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, es decir que debe responder si tiene copias del “acuerdo confidencial”.

Hasta el momento, tanto Milei como su círculo cercano han negado rotundamente la existencia de un acuerdo, del mismo modo que rechazaron tener copias de una “carta de intención” que el Presidente firmó con la plataforma Cube Exchange, a mediados de agosto de 2024.

La investigación

A pesar de los aparentes resultados, la investigación de la DATIP afrontó numerosos obstáculos, dado que, según informaron los expertos al fiscal Taiano, numerosos mensajes, archivos y conversaciones completas fueron borrados de manera definitiva. “Esto resulta de que hay varias conversaciones en las que aparece el símbolo de ‘papelera’ o el de ‘eliminado’”, informaron.

Por ese motivo, los peritos Iván Nikiel e Ignacio Nolte Polledo aclararon que solo pudieron recuperar parte del contenido eliminado, pero que el resto es imposible de conseguir.

En la misma línea, “todas las conversaciones individuales y las relativas a grupos de WhatsApp conformados por Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales se hallaron vacías o habrían sido eliminadas”, indicaron los expertos.

Además, señalaron que Novelli incluso habría eliminado conversaciones con su madre, quien fue vista en una sucursal del Banco Galicia, el primer día hábil luego del estallido del escándalo $LIBRA, y que según las cámaras habría retirado el contenido de la caja de seguridad de su hijo.

“Lo mismo parece haber ocurrido con otros archivos”, remarcaron. “Si se observan las capturas de pantalla aportadas en el acápite ‘Contenido’ del presente informe, se podrá ver que en cada ítem figura un número de color rojo, que indica la cantidad de datos eliminados que pudieron ser recuperados mediante la extracción forense”.

Asimismo, los peritos pudieron identificar que el vínculo entre Novelli y Milei comenzó en 2021. “Se han destacado archivos de los que se desprende que Novelli y Javier Milei tenían una relación previa a los hechos aquí investigados”, indicaron. “En particular, se hallaron 3 archivos en formato MP4, que contienen videos en los que se ve a Javier Milei y/o una representación de su imagen. Según la información que se desprende de la metadata del archivo, este video fue creado en el dispositivo el 23 de abril de 2021”.

De esos mismos dispositivos electrónicos, la DATIP extrajo además un archivo que confirmó que Novelli conoce a Karina Milei desde las postrimerías de la pandemia de Covid-19. “En la carpeta de nombre ‘2021-04-25 20.40.14 Mauricio Novelli reunión Zoom de 81277762664’, se puede observar una reunión por Zoom en la que participan Novelli, Javier Milei y Karina Milei”.

