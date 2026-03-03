En marzo de 2026, los precios de las plataformas de streaming subieron un promedio del 15% a nivel global. El fenómeno responde a tres factores determinantes: el aumento en los costos de producción de contenido original, una estrategia publicitaria donde las empresas ganan más por usuario en planes con anuncios que en los premium, y la consolidación de catálogos tras las fusiones de gigantes como Warner y Paramount.

El escenario para el bolsillo rioplatense se volvió crítico. La suma de las suscripciones principales ya compite directamente con el costo de servicios básicos como la luz o el gas.

Disney+ lideró estas subas recientes, posicionando su tarifa estándar sin interrupciones cerca de los 19 dólares en los mercados de referencia, lo que marca un quiebre en la accesibilidad que caracterizó a la industria en su etapa de captación.

La estrategia de las compañías cambió de forma drástica. Ya no buscan sumar usuarios de manera masiva a cualquier costo, sino maximizar el ingreso por cada cuenta activa. En este esquema, el plan "barato" con publicidad dejó de ser una opción secundaria para transformarse en el estándar que la mayoría de los hogares puede costear, mientras que el contenido limpio de avisos quedó relegado a un segmento de alta gama.

Apple TV+ y Disney consolidaron su perfil como plataformas de lujo. Ambas compañías se alejaron de la competencia por volumen para centrarse en una oferta de nicho con altos estándares de producción. Según analistas de Bloomberg Intelligence, este movimiento busca sanear las hojas de balance tras años de pérdidas operativas en el sector de video bajo demanda.

"El modelo de crecimiento a toda costa terminó; ahora el objetivo es la rentabilidad por sobre la escala", señaló un informe de la consultora MoffettNathanson sobre el estado de la industria a principios de este año.

Esta visión explica por qué las plataformas prefieren empujar a los usuarios hacia los planes con anuncios, donde el ingreso por publicidad compensa largamente la cuota mensual reducida.

El costo de la exclusividad y la segmentación del mercado

La brecha de precios se profundizó tanto que el acceso a la totalidad de los estrenos se volvió un privilegio. Para un usuario en Argentina o Uruguay, mantener Netflix, Disney+, Max y Apple TV+ en sus versiones premium implica un desembolso que desborda la capacidad de consumo recreativo de la clase media. La fragmentación de los derechos deportivos también sumó presión a esta estructura de costos.

Netflix mantuvo su política de restricciones para compartir cuentas, lo que obligó a muchos usuarios a optar por el nivel con publicidad para no perder el servicio. Esta categoría de suscripción se volvió la más rentable para la empresa de Los Gatos, debido a que el inventario publicitario en streaming cotiza al alza por su capacidad de segmentación precisa del espectador.

El reporte de tendencias de Digital TV Research para 2026 indica que los ingresos por publicidad en plataformas (AVOD) superaron las expectativas iniciales. Este flujo de dinero permite a las empresas mantener precios bajos para la base de la pirámide, mientras que los usuarios que desean privacidad y calidad 4K deben abonar tarifas que duplican el costo de los planes básicos.

Consolidación de catálogos y tarifas unificadas

Las fusiones entre grandes estudios terminaron por simplificar la oferta pero encarecieron el producto final. Warner Bros. Discovery y Paramount, tras unificar sus operaciones, ajustaron sus valores para reflejar la escala de sus nuevas bibliotecas de contenidos. Esta unificación eliminó la competencia por precio que existía cuando las aplicaciones operaban de forma independiente.

En el mercado local, la carga impositiva sobre los servicios digitales extranjeros agrava la situación. Cada aumento en la moneda estadounidense o ajuste en las tasas de servicios digitales impacta de forma inmediata en el resumen de la tarjeta de crédito, lo que genera una rotación constante de usuarios que activan y desactivan servicios según el estreno del mes.

La producción de series de alto presupuesto, con costos que superan los 20 millones de dólares por episodio en franquicias de ciencia ficción y fantasía, obligó a las plataformas a trasladar esos gastos al consumidor. No existe más el subsidio indirecto que las tecnológicas aplicaban para ganar mercado; ahora, cada producción debe demostrar su viabilidad financiera de forma autónoma.

Hacia finales del primer trimestre de 2026, el 65% de los nuevos suscriptores en la región optaron por planes con soporte publicitario. La resistencia a pagar el excedente por el servicio premium se estancó, dejando la opción sin anuncios como un producto aspiracional para sectores de altos ingresos. El último informe de resultados trimestrales de Disney indicó que el costo técnico de mantenimiento de sus servidores y la distribución de contenido en alta resolución subió un 8% interanual.