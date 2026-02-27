Paramount se impone por Warner tras retiro de oferta de Netflix

Netflix Inc. se retiró de la puja para adquirir Warner Bros. Discovery Inc., despejando el camino para que el postor rival, Paramount Skydance Corp., concrete su acuerdo por US$111.000 millones por el histórico estudio de Hollywood.

El líder del sector del streaming dijo que, si bien creía que su operación habría superado el escrutinio regulatorio y generado valor para los accionistas, no quería seguir elevando su oferta.

“Siempre hemos sido disciplinados y, al precio necesario para igualar la última propuesta de Paramount Skydance, la operación ya no es financieramente atractiva”, señaló Netflix el jueves en un comunicado. En su lugar, continuará invirtiendo en su negocio, incluidos unos US$20.000 millones este año en películas, series y otras ofertas de entretenimiento.

Las acciones de Netflix subieron hasta 13% en las operaciones posteriores al cierre, lo que indica que los inversionistas celebraron la decisión de la empresa de retirarse del acuerdo. Los títulos de Warner Bros. cayeron, ya que el mercado dejó de anticipar una guerra de ofertas. Las acciones de Paramount registraron pocos cambios.

Netflix había firmado en diciembre un acuerdo por US$82.700 millones, incluida la deuda asumida, para adquirir el estudio y los negocios de streaming de Warner Bros., pero las reiteradas contraofertas de Paramount por la compañía completa mantuvieron abierta la subasta. El jueves por la noche, Warner Bros. consideró superior la última oferta de Paramount, de US$31 por acción.

“Una vez que nuestro directorio vote adoptar el acuerdo de fusión con Paramount, se generará un valor tremendo para nuestros accionistas”, dijo el director ejecutivo de Warner Bros., David Zaslav, en un comunicado. “Estamos entusiasmados con el potencial de una combinación entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery y no vemos la hora de comenzar a trabajar juntos para contar las historias que conmueven al mundo”.

La decisión de Netflix de no mejorar su oferta “ha allanado el camino para que los accionistas reciban significativamente más efectivo y una vía verdaderamente viable hacia las aprobaciones gubernamentales”, dijo Ancora Holdings Group, inversionista activista en Warner Bros., en un comunicado. “Es un resultado beneficioso para los accionistas y para la industria”.

La disputa por la adquisición ha sido polémica, tanto en Hollywood como en Washington. Tanto el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, como el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, viajaron esta semana a la capital de Estados Unidos para reunirse con legisladores.

Sarandos pasó cerca de una hora el jueves con funcionarios del gobierno de Donald Trump.

“No estoy dando entrevistas hoy”, dijo al salir de la Casa Blanca.

Ellison asistió el martes al discurso del Estado de la Unión de Trump como invitado del senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham. Graham también fue visto en la Casa Blanca el jueves.

Paramount enfrentará un escrutinio continuo por su operación. El Comité Judicial del Senado de Estados Unidos programó una audiencia para el 4 de marzo para examinar nuevamente la venta de Warner Bros., tras una audiencia celebrada anteriormente este mes. El senador demócrata por Nueva Jersey Cory Booker volvió a invitar a Ellison a asistir.

La senadora demócrata por Massachusetts Elizabeth Warren también opinó sobre el acuerdo. “Una fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. es un desastre en términos de competencia que amenaza con precios más altos y menos opciones para las familias estadounidenses”, dijo en un comunicado. “Un puñado de multimillonarios alineados con Trump intenta tomar el control de lo que usted ve y cobrarle el precio que quiera”.

Netflix, pionera en la televisión en línea, ha construido un negocio rentable con más de 325 millones de consumidores en todo el mundo que pagan una suscripción mensual por sus series y películas.

Productores tradicionales de cine y televisión como Paramount y Warner Bros. han lanzado sus propios negocios de streaming, pero carecen de la base de suscriptores de sus rivales mientras sus redes tradicionales pierden audiencia y anunciantes.

La oferta de Paramount incluyó las cadenas de televisión por cable de Warner Bros., como CNN y TNT. La empresa inició la puja con una oferta privada en septiembre. Eso ocurrió apenas un mes después de que Ellison cerrara la fusión de su Skydance Media con Paramount, lo que le dio el control del estudio cinematográfico, el servicio de streaming y cadenas de televisión como CBS y MTV.

Warner Bros. comenzó a solicitar ofertas por el negocio en octubre antes de cerrar el acuerdo con Netflix en diciembre.

Tras aparentemente perder la disputa, Paramount lanzó una campaña en varios frentes para volver a la contienda. La empresa inició una oferta pública de adquisición por acciones de Warner Bros. y amenazó con una batalla por poderes en la próxima asamblea anual. También realizó gestiones ante reguladores y políticos, incluido el presidente Donald Trump, y Ellison viajó en múltiples ocasiones a Washington para defender su caso.

Paramount ajustó los términos de su oferta tras reiterados rechazos de Warner Bros. Entre ellos se incluyeron garantías personales sobre US$45.700 millones en capital de un fideicomiso creado por el padre de Ellison, el presidente de Oracle Corp., Larry Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo y aliado de Trump.

Paramount también prometió entregar a Warner Bros. US$2.800 millones para pagar a Netflix por la terminación de su acuerdo y abonar US$7.000 millones a Warner Bros. si la operación no obtiene las aprobaciones regulatorias necesarias.

Paramount dijo el jueves que cuenta con US$57.500 millones en financiamiento de deuda comprometido para la operación, proporcionado por Bank of America Corp., Citigroup Inc. y Apollo Global Management Inc. Las tres firmas habían comprometido previamente US$54.000 millones.

