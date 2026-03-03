"España es un aliado terrible": el portazo de Donald Trump y la respuesta de Pedro Sánchez por el conflicto en Medio Oriente

El presidente estadounidense, Donald Trump, endureció su postura frente al gobierno de España y calificó a la administración de Pedro Sánchez como un "aliado terrible" para los intereses de Estados Unidos, en medio de una escalada de tensiones entre Washington y varios socios europeos. Así lo informó en una declaración desde el Despacho Oval, donde además aseguró que había dado instrucciones directas para interrumpir cualquier negociación bilateral con España.

Sin dudas, la inesperada decisión llega en un momento de creciente tensión por la política exterior española respecto a Medio Oriente, justo cuando la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán elevó el nivel de confrontación en la región y presiona a los aliados occidentales a tomar posiciones claras. Además, Trump reprochó la falta de alineación de España con los objetivos estratégicos de Washington en la región, especialmente en relación con el conflicto árabe-israelí.

Afirmó el mandatario: "Ya he dicho que corten todas las negociaciones", mientras su equipo revisaba los acuerdos en curso.

En Madrid, la respuesta no se hizo esperar: el gobierno de Pedro Sánchez emitió un comunicado oficial y activó canales diplomáticos para rechazar lo que consideraron una injerencia indebida. Fuentes del Palacio de la Moncloa describieron la actitud de Trump como un intento de "chantaje", buscando presionar a España para que modifique su postura, que hasta ahora se mantuvo independiente.

El quiebre en la relación transatlántica

La ruptura comunicada por Trump afecta diversos acuerdos de cooperación que estaban bajo revisión técnica. Según reportó The New York Times, la administración republicana considera que España adoptó una postura demasiado crítica hacia Israel, lo que choca de frente con la nueva doctrina de seguridad nacional que Washington busca implementar en el Mediterráneo y el Golfo Pérsico.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, generando divisiones en Europa

Ahora, "España está tomando un camino que no beneficia a la alianza de la OTAN ni a la estabilidad que estamos tratando de imponer", sostuvo un alto funcionario del Departamento de Estado citado por la cadena CNN en un informe sobre la crisis diplomática. La Casa Blanca busca que sus aliados europeos cierren filas sin fisuras, algo que el gobierno de coalición español evitó hacer.

De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, reforzó la idea de que la soberanía nacional no está en discusión. En declaraciones recogidas, el funcionario señaló que España no acepta presiones externas para modificar su política de derechos humanos en las zonas de conflicto ni su reconocimiento de actores estatales en la región de Medio Oriente.

Las consecuencias del corte de negociaciones

El congelamiento de las relaciones incluye tratados comerciales menores y protocolos de intercambio de inteligencia que se venían negociando desde el inicio del mandato de Trump. Así, el diario francés Le Monde detalló que esta suspensión también podría alcanzar la cooperación en bases militares de uso compartido, como Rota y Morón, si la escala retórica no se detiene en las próximas semanas.

Subrayó, la administración española, que su compromiso con la paz en Medio Oriente es "firme y no está sujeto a condiciones comerciales". Según fuentes directas del Ministerio de Presidencia, Sánchez ya informó a otros líderes de la Unión Europea sobre la situación, buscando un respaldo colegiado frente a la decisión unilateral de Washington de cesar el diálogo político.

A partir del Pentágono, el tono fue igual de seco que el de Trump. Informes de la oficina de prensa de la Secretaría de Defensa estadounidense indicaron que se están reevaluando las prioridades de inversión en el sur de Europa.

Pedro Sánchez rechazó la operación militar conjunta

El comunicado técnico de la Casa Blanca del 3 de marzo estableció que no habrá nuevas reuniones de alto nivel hasta que España revise su "comportamiento hostil" hacia los aliados estratégicos de EE. UU.

Su último intercambio formal entre ambos departamentos de Estado antes de este anuncio tuvo lugar el pasado 24 de febrero.