España: la Asociación de Medios de Información gana demanda histórica contra Meta por competencia desleal

La Asociación de Medios de Información (AMI) obtuvo una sentencia favorable contra Meta Platforms, en un fallo que ya es calificado como histórico para el ecosistema de medios en España.

Un juzgado mercantil de Madrid concluyó que la compañía tecnológica logró una ventaja competitiva indebida al sostener su modelo de publicidad digital en el uso de datos personales sin una base legal válida, en infracción al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

La resolución judicial establece que esas prácticas generaron una distorsión en el mercado publicitario digital, afectando directamente a los medios de comunicación, que operan bajo marcos regulatorios más estrictos.

El rol del RGPD y las sanciones previas

El fallo se apoya, entre otros antecedentes, en decisiones adoptadas por la Autoridad de Protección de Datos de Irlanda, que anteriormente determinó que Meta vulneró el RGPD al utilizar datos de usuarios de Facebook e Instagram para publicidad comportamental sin consentimiento válido.

El tribunal español consideró que esos incumplimientos no solo constituyen una infracción en materia de privacidad, sino que además se traducen en una ventaja estructural en el mercado publicitario, al permitir a la plataforma captar ingresos bajo condiciones regulatorias distintas a las que enfrentan los editores tradicionales.

De esta manera, la sentencia vincula de forma directa el derecho a la protección de datos con el derecho de la competencia, marcando un precedente relevante en el debate europeo sobre el poder de las grandes plataformas digitales.

Aunque la decisión aún puede ser apelada, el fallo refuerza la posición de los medios en la discusión sobre la sostenibilidad del periodismo y la necesidad de reglas de juego equilibradas en el entorno digital.

La sentencia reconoce que las infracciones en materia de privacidad pueden generar distorsiones estructurales del mercado, especialmente cuando impactan en el negocio publicitario, principal fuente de ingresos tanto para plataformas como para medios.

Qué implica para la compensación justa

Para los medios de comunicación, el fallo representa un respaldo jurídico significativo en el debate sobre la compensación justa frente a las grandes tecnológicas.

La decisión sugiere que el problema no se limita a los derechos de autor o a la negociación comercial, sino que también involucra asimetrías regulatorias, particularmente en el uso de datos personales y la publicidad segmentada.

En ese sentido, el tribunal reconoce que la captación de valor por parte de las plataformas puede estar vinculada a prácticas que no cumplen con los mismos estándares legales que sí se exigen a los editores.

El caso se inscribe en un contexto más amplio de discusión en la Unión Europea sobre la regulación de las plataformas digitales y su impacto en el pluralismo informativo.

