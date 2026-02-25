Meta apuesta por equipos de AMD con acuerdo multimillonario

Meta Platforms Inc. desplegará equipos para centros de datos con una potencia de 6 gigavatios basados en procesadores de Advanced Micro Devices Inc., un acuerdo multimillonario que supone un gran avance para los intentos del fabricante de chips de alcanzar a Nvidia Corp.

Meta comprará chips de AMD y sistemas diseñados para ejecutar modelos de inteligencia artificial durante un período de cinco años, a partir del segundo semestre de 2026. La serie de transacciones tendrá un valor de “decenas de miles de millones” de dólares por gigavatio, según la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su.

Meta y AMD firman un acuerdo clave por chips de IA para lograr la "superinteliegencia artificial"

Como parte del acuerdo, Meta recibirá opciones de compara de acciones para adquirir 160 millones de acciones de AMD de forma escalonada, informaron las dos empresas. Las acciones se consolidarán cuando el proyecto y el precio de los títulos de AMD alcancen determinados hitos, lo que convertirá a Meta en un accionista relevante.

El pacto es el más reciente paso en una colosal ola de gasto de Meta, propietaria de Facebook e Instagram. El director ejecutivo, Mark Zuckerberg, ha convertido la inteligencia artificial en la principal prioridad de la compañía y se ha comprometido a destinar cientos de miles de millones de dólares para “adelantar agresivamente” la capacidad de cómputo.

Las acciones de AMD llegaron a subir hasta 15% en las primeras operaciones antes de la apertura de los mercados en Nueva York. Los títulos de Meta avanzaban 0,6%.

El mes pasado, el ejecutivo anunció una nueva iniciativa llamada Meta Compute, centrada en construir “decenas de gigavatios esta década y cientos de gigavatios o más con el tiempo” para asegurar una ventaja estratégica frente a sus competidores.

Un gigavatio equivale a la producción de un reactor nuclear, suficiente electricidad para abastecer aproximadamente a 700.000 hogares.

El anuncio indica que AMD mantiene el ritmo frente a su rival de mayor tamaño, Nvidia, que reveló su propio acuerdo con Meta la semana pasada. También muestra que el gasto más amplio en equipos de inteligencia artificial sigue acelerándose, incluso cuando algunos inversionistas temen una burbuja de inversión.

Para Meta, el acuerdo con AMD aportará componentes personalizados a sus necesidades. Además, tendrá la capacidad de influir en el diseño futuro de esos semiconductores.

“Nuestras ambiciones son bastante altas”, afirmó Santosh Janardhan, responsable de infraestructura global de Meta, quien supervisa los centros de datos y su arquitectura técnica. Meta planea avanzar con el desarrollo interno de chips personalizados para IA y continuará comprando a Nvidia, utilizando los procesadores para distintas cargas de trabajo.

“A la escala de la que estamos hablando, hay espacio para los tres”, señaló Janardhan en una entrevista con periodistas.

Janardhan, quien ahora reporta directamente a Zuckerberg, añadió que la empresa aún no ha decidido qué centros de datos utilizarán los nuevos chips entregados mediante esta alianza ampliada con AMD. Se espera que los procesadores ayuden en la fase de inferencia de la inteligencia artificial, cuando los modelos ya entrenados se ponen en uso.

Su explicó que Meta, que previamente ya había influido en el diseño de los chips de AMD, recibirá versiones personalizadas de su próximo acelerador, el MI450, y de productos sucesores. Esa capacidad de definir con mayor precisión lo que necesita fue parte de la razón para comprometerse con AMD, dijo Janardhan.

“Lo que buscamos es ir a lo grande y acelerar”, afirmó Su. “Íbamos por muy buen camino con Meta, pero esto lleva nuestra relación al siguiente nivel”.

Meta ya es el segundo mayor cliente de AMD y ahora será cada vez más crucial para el crecimiento del fabricante de chips. AMD reportó ventas por US$34.600 millones el año pasado y está encaminada a aumentar sus ingresos 34% este año, según estimaciones de Wall Street. La incorporación de incluso US$10.000 millones adicionales en ventas aceleraría sus esfuerzos por ganar terreno frente a Nvidia.

Aun con ese crecimiento, los inversionistas de AMD se han mostrado más escépticos en semanas recientes. Les preocupa que las empresas líderes en IA no puedan expandirse con la suficiente rapidez como para justificar sus valoraciones. Tras dispararse 77% en 2025, las acciones de AMD acumulan una caída de 8,2% en lo que va de este año.

La alianza con Meta parte de la premisa de que las acciones de AMD están apenas al inicio de un repunte más prolongado. Algunas de las opciones de compra de acciones de Meta solo se consolidarán si el precio de la acción alcanza US$600. El título cerró el lunes en US$196,60.

