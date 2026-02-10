Mark Zuckerberg evalúa comprar una casa en Indian Creek en pleno debate fiscal

Mark Zuckerberg, fundador de Meta Platforms, evalúa comprar una propiedad en Indian Creek, una exclusiva isla artificial de Miami conocida por sus vecinos ultrarricos, en un contexto marcado por la discusión en California de un nuevo impuesto al patrimonio de los multimillonarios, según detallaron en un artículo de El País.

La posible operación, que involucraría al creador de Meta y a su esposa Priscilla Chan, se enmarca en una tendencia creciente de grandes fortunas que deciden apostar por el sur de Florida, atraídas por su entorno fiscal, su privacidad y su seguridad.

Indian Creek es un enclave altamente exclusivo de la bahía de Biscayne, famoso por su acceso restringido y por albergar a residentes como Jared Kushner e Ivanka Trump, Jeff Bezos, Carl Icahn y Tom Brady, lo que le valió el apodo de “el búnker de los multimillonarios de Miami”.

Con un patrimonio neto estimado en unos 240.000 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, Zuckerberg ya posee dos viviendas en California, en Palo Alto y cerca del lago Tahoe, además de propiedades en Hawái y Washington D. C., aunque por ahora se desconoce si la compra en Florida implicaría un cambio de residencia o solo una ampliación de su cartera inmobiliaria.

El debate fiscal que empuja decisiones patrimoniales

La eventual compra se produce mientras en California se discute la creación de un impuesto único al patrimonio de los multimillonarios, que incluiría las ganancias no realizadas y que ha generado inquietud entre empresarios e inversores del estado.

Según el texto de la propuesta impulsada por sindicatos, el gravamen sería del 5% para los contribuyentes con un patrimonio neto superior a los mil millones de dólares, con el objetivo de cubrir déficits en salud, educación y asistencia alimentaria, y alcanzaría a unas 200 personas, detallaron en la nota de El País.

En este contexto, varios multimillonarios, como Peter Thiel y David Sacks, ya abandonaron California ante la posibilidad de que el impuesto avance, lo que refuerza la percepción de un cambio de rumbo entre las grandes fortunas.

El sur de Florida también captó recientemente a otros referentes del sector tecnológico: Larry Page compró tres casas en Coconut Grove por casi 190 millones de dólares, mientras que Sergey Brin está adquiriendo una propiedad de unos 50 millones de dólares en la bahía de Biscayne.

Aunque el gobernador de California, Gavin Newsom, se opone al nuevo impuesto y no tiene poder de veto sobre una iniciativa ciudadana, reconoció que su administración trabaja desde hace meses para frenar el avance del proyecto, en un escenario que sigue influyendo en las decisiones patrimoniales de los multimillonarios.

