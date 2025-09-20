China aplica medidas "disciplinarias y punitivas” a redes sociales: "Demasiadas frivolidades"

Este sábado el gobierno chino anunció la aplicación de "medidas disciplinarias y punitivas" contra dos de las principales plataformas digitales del país, Weibo (similar a X) y Kuaishou (especializada en videos), acusándolas de difundir en exceso la vida de celebridades y de permitir la circulación de contenidos "indeseables".

Según precisó la Administración del Ciberespacio de China (CAC), las acciones previstas incluyen "convocatorias a entrevistas, órdenes de corregir las faltas en un plazo determinado, advertencias y sanciones estrictas contra los responsables". No se dieron a conocer detalles adicionales sobre los alcances de estas sanciones.

La semana anterior, medidas del mismo tipo ya habían sido impuestas contra RedNote, la aplicación conocida como "Xiaohongshu" o "el Instagram chino", lo que marca una continuidad en la ofensiva regulatoria.

El régimen chino mantiene desde hace años un estricto sistema de control en Internet, que obliga a las plataformas a establecer equipos de “moderación” destinados a eliminar lo que consideran material subversivo, vulgar, pornográfico o socialmente nocivo.

En ese marco, la CAC emitió este sábado dos comunicados, separados pero prácticamente idénticos, en los que señaló que tanto Weibo como Kuaishou no "habían cumplido con su responsabilidad principal" en el control de los contenidos difundidos en sus plataformas.

Uno de los principales cuestionamientos apuntó al sistema de "clasificación de búsquedas más populares", que resalta los temas más consultados por los usuarios.

De acuerdo con la autoridad, en esas listas se posicionan con frecuencia "contenidos indeseables", entre ellos aquellos que "sobrerrepresentan las actividades de las celebridades, así como publicaciones triviales".

El organismo acusó puntualmente a Weibo de "dañar el ecosistema en línea" y a Kuaishou de favorecer la diseminación excesiva de contenidos de farándula considerados banales. En consecuencia, dispuso la aplicación de las "medidas disciplinarias y punitivas" contra ambas compañías.

Qué es Weibo

Weibo, también conocida como Sina Weibo, es una plataforma de microblogging que permite publicar textos, imágenes y multimedia. Fue lanzada oficialmente por Sina Corporation el 14 de agosto de 2009.

La compañía madre, Sina Corporation, es una empresa de medios y tecnología fundada en 1998. Weibo surgió como uno de sus productos principales, y con el tiempo la plataforma fue escindida parcialmente para operar bajo Weibo Corporation, aunque mantiene vínculos con Sina.

En cuanto a usuarios, Weibo supera los 580 millones de usuarios activos mensuales, y alrededor de 250 millones de usuarios diarios.

El tipo de contenido que se publica en Weibo es muy variado: noticias, comentarios de actualidad, posts de celebridades, opinión pública, multimedia, debates sociales. Es un espacio muy similar a X, donde confluyen medios, usuarios comunes, influencers y figuras públicas, lo que lo vuelve relevante para el seguimiento de tendencias, polémicas, política y cultura pop.

En varias ocasiones, Weibo fue criticada por la cantidad de contenido de farándula, triviales, espectáculos, fanáticos de celebridades y por su gestión de censura y moderación de contenido.

Qué es Kuaishou

Kuaishou Technology, en cambio, es una plataforma centrada especialmente en videos cortos y transmisión en vivo. Fue fundada por Su Hua y Cheng Yixiao. Originalmente, en 2011, empezó como una aplicación para crear y compartir GIFs llamada “GIF Kuaishou”, y en 2012 evolucionó hacia una comunidad de videos cortos, similar a TikTok.

La empresa tiene su sede en Beijing y se convirtió en una de las plataformas líderes en China para contenido generado por usuarios, especialmente en zonas menos urbanizadas, con fuerte presencia en ciudades de nivel medio o bajo.

En materia de usuarios, Kuaishou reportó cifras de usuarios activos diarios y mensuales altísimas: supera los 379 millones (sólo en China), y los usuarios activos mensuales son aún mayores.

Los contenidos que se destacan en Kuaishou son relacionados a comedia, baile, música, vlogs, transmisiones en vivo, interacciones con creadores, e-commerce integrado, estilo de vida y cultura pop. Además, tiene una fuerte presencia de contenidos rurales o de regiones menos centrales. La plataforma también se usa como canal para comercio en vivo, lo que la convierte en algo más que puro entretenimiento.

