El Vaticano declaró culpable al sacerdote argentino Damián Rodríguez Alcobendas de abuso sexual contra un menor

El Vaticano determinó la culpabilidad del sacerdote argentino Damián Rodríguez Alcobendas por abuso sexual contra un menor, tras una investigación canónica que analizó los hechos denunciados. La resolución eclesiástica llega luego de un proceso interno que se extendió durante varios meses y que incluyó la evaluación de pruebas y testimonios.

Rodríguez Alcobendas se desempeñó durante 15 años en tareas pastorales en San Isidro, Buenos Aires, donde desarrolló actividades religiosas y comunitarias. La decisión del organismo religioso implica una sanción en el marco del derecho canónico, aunque no reemplaza ni interfiere con eventuales procesos en la justicia civil.

De acuerdo con lo informado, la investigación fue llevada adelante por las autoridades competentes de la Iglesia, siguiendo los protocolos establecidos para casos de abusos dentro del ámbito eclesiástico. En los últimos años, el Vaticano reforzó los mecanismos internos para abordar denuncias de este tipo, con procedimientos que incluyen la suspensión preventiva y el análisis exhaustivo de cada caso.

La determinación de culpabilidad supone un fuerte impacto institucional, ya que vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad de la Iglesia frente a las denuncias de abuso. En Argentina, distintos casos similares generaron repercusión pública y reclamos de mayor transparencia tanto en el ámbito religioso como judicial.

Las causas por abuso sexual de menores también deben tramitarse en la Justicia ordinaria, dependiendo de la situación procesal y de las denuncias presentadas, dado que la iglesia solo toma medidas internas. En este caso se decidió prohibirle a Rodríguez Alcobendas ejercer el oficio eclesiástico de forma perpetua, incluso en tareas administrativas y se le restringió su rol como docente. Desde hace años, la política oficial del Vaticano sostiene que estos hechos deben ser reportados a las autoridades civiles.

El documento oficial del obispado detalló el fallo: “El Colegio para el Examen de los Recursos en Materia de Delitos Graves de la Santa Sede ha comunicado al obispo diocesano, monseñor Guillermo Caride, la decisión sobre la apelación presentada por el presbítero Damián Rodríguez Alcobendas en el proceso administrativo penal canónico que se le había iniciado. Este organismo rechazó la apelación y confirmó la culpabilidad del sacerdote en el delito grave contra el sexto mandamiento cometido con un menor”.

“Asimismo, confirmó la pena de prohibición perpetua para el ejercicio de todo oficio eclesiástico y de cualquier función directiva o administrativa en ámbitos parroquiales, seminarios e institutos vinculados a los mismos. Tampoco podrá desempeñar oficios dependientes de autoridades eclesiásticas ni ejercer la docencia en áreas teológicas o pastorales. Del mismo modo se le prohíbe recibir encargos de tutorías o asesoramiento de menores de edad en cualquier ámbito”.

La Santa Sede determinó, además, una prohibición de cinco años para el ejercicio público del ministerio sacerdotal. “En ese sentido, se le ha impuesto un precepto penal disponiendo que en caso de incumplimiento de la pena aplicada se lo sancionará con la dimisión del estado clerical”, detalla el comunicado.

La noticia se conoce en un contexto de revisión interna dentro de la Iglesia católica a nivel global, donde se han implementado reformas para prevenir, investigar y sancionar conductas abusivas. Las autoridades eclesiásticas reiteraron su compromiso con la protección de menores y con el acompañamiento a las víctimas.

Con esta decisión, el Vaticano avanza en el proceso disciplinario interno, mientras se mantiene la expectativa sobre el impacto que la resolución pueda tener en el ámbito judicial y en la comunidad donde el sacerdote desarrolló su actividad pastoral.

