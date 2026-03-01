León XIV alertó sobre un “abismo irreparable” y pidió frenar la escalada bélica en Medio Oriente

Durante el rezo del Ángelus celebrado este domingo en la plaza de San Pedro, el papa León XIV lanzó un fuerte llamado a la comunidad internacional para detener la escalada de violencia en Medio Oriente. En un mensaje dirigido tanto a los líderes políticos como a la opinión pública global, el pontífice expresó su profunda preocupación por la intensificación de las hostilidades y alertó sobre el riesgo de que el conflicto derive en una tragedia de proporciones irreversibles.

Ante miles de fieles reunidos en el Vaticano, el líder de la Iglesia Católica exhortó a las partes involucradas a asumir una responsabilidad moral frente a las consecuencias de la confrontación. Su advertencia se produjo en un contexto marcado por recientes ataques cruzados que mantienen en tensión a la región y generan inquietud en la comunidad internacional.

“Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, pido a las partes implicadas que asuman su responsabilidad moral y paren la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable”, sostuvo León XIV durante su intervención.

El Papa subrayó que la estabilidad global no puede depender del poder militar ni de la lógica de la disuasión basada en la destrucción mutua. En esa línea, insistió en que el uso de la fuerza solo profundiza el sufrimiento de las poblaciones civiles y alimenta ciclos de violencia difíciles de revertir.

“La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas, ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte, sino solo a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable”, afirmó.

El mensaje no se limitó a una condena general de la violencia, sino que incluyó un pedido concreto para que la diplomacia recupere protagonismo como herramienta principal para la resolución de conflictos. En un escenario geopolítico cada vez más fragmentado, el pontífice remarcó la necesidad de priorizar el bienestar de los pueblos por encima de los intereses estratégicos.

La preocupación del Vaticano por la estabilidad global

El posicionamiento del Vaticano se produce en medio de un clima internacional marcado por crecientes tensiones y por el riesgo de que los conflictos regionales escalen hacia enfrentamientos de mayor alcance.

Históricamente, la Santa Sede ha buscado desempeñar un rol mediador en crisis internacionales, promoviendo el diálogo como alternativa a la confrontación armada. En este contexto, las palabras de León XIV refuerzan una tradición diplomática que ha insistido en la resolución pacífica de disputas como vía para garantizar la estabilidad.

El pontífice insistió en que los acuerdos duraderos solo pueden construirse sobre bases de justicia y respeto mutuo, y no sobre la imposición de fuerza.

Además de su referencia a Medio Oriente, León XIV dedicó parte de su mensaje a otras situaciones de conflicto que preocupan a la comunidad internacional.

Entre ellas, mencionó la necesidad de un “urgente retorno al diálogo” en los enfrentamientos entre Pakistán y Afganistán, al tiempo que expresó su cercanía con las víctimas de las recientes inundaciones en el estado brasileño de Minas Gerais.

Asimismo, saludó a una delegación proveniente de Camerún, país que prevé visitar en abril, en lo que podría convertirse en un nuevo gesto de acercamiento del Vaticano hacia regiones atravesadas por desafíos políticos y sociales.

En el cierre de su mensaje, León XIV volvió a insistir en la necesidad de priorizar la cooperación internacional frente a la lógica de confrontación.