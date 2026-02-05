El empresario acusado de abuso de menores denunció a los padres de las víctimas por extorsión

La investigación judicial por presuntos abusos sexuales a menores que involucra a un reconocido empresario sumó nuevas declaraciones que complican su situación procesal. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el hombre denunció por extorsión ante la Justicia Federal a los padres de las presuntas víctimas, que asisten a un colegio del barrio porteño de Palermo.

Ya son diez los adolescentes que declararon en Cámara Gesell, mientras la Justicia aguarda los informes psicológicos para definir un eventual llamado a indagatoria para M.P., el acusado. Según explicó el abogado Pablo Hawlena Gianotti, que representa a todos los denunciantes, esto podría ocurrir a fines de febrero y recién allí el juez Carlos Manuel Bruniard podría analizar la medida.

El empresario acusado de abusar a los compañeros de su hijo sumó otra denuncia luego de que peritaran sus celulares

"Esto podría ser un punto de inflexión, por los testimonios de los declarantes y la existencia de la prueba indubitable y no cuestionada por la defensa. No cuestionaron ni la prueba informática ni la documental", indicó el letrado en declaraciones con el canal TN. Acorde a las acusaciones, los hechos se habrían producido entre 2022 y 2024, cuando las víctimas -todos varones- tenían entre 12 y 14 años.

La investigación, que inició el 5 de julio de 2024, está a cargo del fiscal Pablo Turano y arrojó que los presuntos abusos habrían ocurrido en la vivienda familiar del imputado, y en un departamento y otro inmueble ubicado en el microcentro porteño. En ese sentido, Gianotti dio a conocer que en diciembre del año pasado P. denunció a los padres y madres de los jóvenes por presunta extorsión.

"Nos presentamos directamente todos, padres, madres, e incluso los abogados intervinientes, ofreciéndonos la plena disposición para que seamos interrogados o convocados en calidad de testigo. El acusado dice que incluso habría sido filmado en la llamada extorsión y por esto se inició un procedimiento en el que se detuvo a dos personas", precisó el letrado. "Una femenina tiene prisión domiciliaria y hay un masculino que estña libre, pero no hubo ni un avance confirmatorio ni de desestimación de la denuncia", agregó

Además, el abogado adelantó que hay otros menores y varios adultos que están esperando para declarar en la causa. "Están esperando el tiempo oportuno, porque es indudable que la lentitud de la causa va en contra de la necesidad interna de sanearse internamente. Cuanto antes podamos avanzar, mejor, porque el tiempo desalienta la credibilidad en el sistema judicial".

En relación a la denuncia del empresario, planteó que si esto fuera real, significaría que habría alguna persona con conocimiento sobre el expediente que lo extorsionó para recibir algún beneficio. "Lo vamos a investigar, porque puede ser que también tengan inforación personal de los menores y necesitamos controlar esa situación", afirmó.

Finalmente, lamentó que "no saben dónde está el imputado" y apuntó contra las autoridades a cargo de la causa. “Todos estamos buscando a P. salvo la Justicia. Hemos pedido dos veces su detención, pero no nos acompañó el fiscal y no la otorgó el juez”.

Caso de abuso en Palermo: las declaraciones contra el empresario

Según consta en el expediente judicial, los testimonios de los adolescentes fueron coincidentes entre sí. Al menos dos de ellos atribuyeron al empresario la frase: “A mí me gustan los pibes que tienen códigos, los que saben cuándo callarse”. Al mismo tiempo, los menores describieron “tocamientos” durante supuestos “masajes” con “aceites especiales” para aliviar dolencias físicas después de hacer actividades deportivas, que habrían terminado en manoseos en zonas íntimas.

Dado los relatos, los menores habrían sufrido situaciones intimidantes, sobre todo cuando se quedaban a dormir en los domicilios vinculadas al acusado. Invitaciones a encuentros privados en los lugares mencionados, señalados por al menos tres denunciantes. También se incorporaron mensajes hallados en el celular del empresario, entre ellos expresiones como “Me tenés abandonado” o "te tenés que dejar tocar por un millonario para tener plata", entre otros.

Uno de los jóvenes declaró que también les habría ofrecía "alcohol y dinero para las apuestas" y que, después de consumir las bebidas los "desafiaba" a correr desnudos por su oficina.

FP