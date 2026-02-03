La causa por la muerte de Emmily Rodrigues Santos Gomes, la joven brasileña que falleció tras caer del sexto piso de un edificio en Retiro en marzo de 2023, sumó un nuevo capítulo. Después de que los fiscales a cargo del caso formalizaran el pedido de elevación a juicio para Francisco Sáenz Valiente, la familia de la modelo presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema al considerar que aún faltan pruebas en la acusación contra el empresario.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 porteña, interinamente a cargo del fiscal Alberto Gentili, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, pidieron que Sáenz Valiente juzgado por suministro gratuito de estupefacientes y facilitación del lugar para su consumo, y abandono de persona agravado por el resultado muerte. En tanto, la familia de Emmily, que vive en Brasil, esperan que sea imputado por femicidio.

Caso Emmily Rodrigues: piden elevar a juicio la causa por la muerte de la joven

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el requerimiento, los representamtes del Ministerio Público Fiscal explicaron que, si bien la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional procesó al imputado por "homicidio imprudente", la fiscalía consideró que la calificación jurídica más congruente con los hechos es la de abandono de persona.

Asimismo, aclararon que "la etapa de instrucción resulta netamente preparatoria y que la calificación legal de las conductas investigadas puede experimentar ciertas modificaciones hasta el momento de la acusación". Por otro lado, decidieron dejar fuera de la causa a Juliana Magalhaes Mourao, médica y amiga de Emmily, que la invitó junto a otras dos mujeres a una fiesta en el departamento del empresario.

Para Arístides Gómez, papá de la víctima, el escenario para el cierre de la instrucción y la elevación a juicio todavía no está dado y lamentó la decisión de los fiscales.

Emmily Rodrigues tenía 26 años.

"Como padre, no pienso en un juicio. Existe es una preocupación frente a la intención de la fiscalía de dar por concluida una investigación que aún tiene pericias esenciales pendientes y órdenes judiciales incumplidas, y por el grave precedente que ello podría generar contra otras víctimas de violencia de género en el país", indicó el hombre, que se desempeña como abogado en Brasil.

En declaraciones a Clarín, Aristídes dijo que todavía hay órdenes judiciales del Juzgado y de la Cámara de Apelaciones que disponen la reconstrucción del hecho y complementan las pericias a los audios de las llamadas al 911. "Dichas pericias fueron incompletas, la pericia oficial analizó solo aproximadamente el 30 % del material existente; estas diligencias continúan pendientes", aseguró.

También calificó como "grave" que se ignoren pruebas que podrían aportar indicios que indiquen que la muerte de su hija podría haberse tratado de un femicidio. "Orientan el caso hacia una acusación por delitos de menor gravedad", añadió al señalar que la pena de los hechos por los que juzgarían a Sáenz Valiente varían entre los 5 y los 15 años, mientras que por femicidio podría recibir perpetua.

El caso de Emmily Rodrigues

Sáenz Valiente coordinó con Magalhaes Mourao (a la que ya conocía) para que fuera a su casa junta con otras tres jóvenes. Al mismo tiempo, le escribió a un vendedor de drogas para solicitarle “dos blancos y un tus”, en referencia a cocaína y tuci (llamada “cocaína rosa” que combina los efectos alucinógenos del LSD con los eufóricos del MDMA), según se desprende del análisis de sus chats.

Una cámara de seguridad registró cuando la joven llegó al edificio donde vive Francisco Sáenz Valiente, el 30 de marzo de 2023.

Hacia las 3 de la madrugada, ya se encontraban las cinco personas en el departamento ubicado en la calle Libertad al 1500: el imputado y las cuatro mujeres, entre las que se encontraba Rodrigues Santos Gomes. Según los testimonios del expediente, había estupefacientes tanto sobre la mesa como en otros lugares, como libros o platos.

Los vecinos reportaron gritos de auxilio y Sáenz Valiente realizó dos llamadas al número de emergencias 911. Emmily finalmente cayó semi desnuda desde el sexto piso hacia un patio interno del edificio, donde murió en el acto. La autopsia informó que la muerte fue por "politraumatismos" y "hemorragias internas y externas", pero la joven no tenía signos de defensa ni de haber sido atacada sexualmente, punto que la querella contradice.

Según se desprende del requerimiento de los fiscales, la víctima habría sufrido cerca de las 7 de la mañana “una alteración psíquica evidente” por el consumo de drogas. “Durante este lapso en el que Rodrigues Santos Gomes mantuvo ese estado de alteración psíquica, que resultaba riesgoso para sí y para terceros, Sáenz Valiente –quien facilitó las sustancias y su domicilio– decidió continuar con la reunión sin facilitarle la asistencia médica necesaria para compensarse y que ella, en ese estado, no podía procurarse por sí misma”, explicaron.

Francisco Sáenz Valiente.

Para las 9, solo quedaban en el domicilio la joven, su amiga y el empresario. “Alrededor de las 9:13, Sáenz Valiente llamó al 911 para solicitar asistencia, cuando la damnificada se encontraba ya en un estado de desesperación eufórica, terror y llantos, pedía auxilio a los gritos. Luego de varios intentos fallidos de abrir las ventanas, logró abrir aquella que daba al pulmón, por donde previo a la caída se asomó con el torso desnudo y pidió auxilio, lo que fue observado y escuchado por los vecinos”, señalaron.

"El imputado continuó la fiesta en la que Emmily, ya fuera de sí, siguió consumiendo drogas e incrementando su estado crítico. Y pese a ello, Sáenz Valiente omitió tomar acciones adecuadas y oportunas para neutralizarlo (configurándose así el abandono)”, sostuvieron los fiscales Gentili y Mariela Labozzetta. Aunque se descartó la cuestión de género, atribuyeron al empresario su omisión de actuar antes.

Para la defensa, Emmily se arrojó por su cuenta porque sufrió un presunto "brote psicótico", mientras que la querella plantea que la joven fue retenida en contra de su voluntad, la torturaron y luego la tiraron al vacío, supuestamente para encubrir un abuso. Según la familia, las pruebas que restarían analizar podrían cambiar la imputación hacia una más grave.

FP/fl