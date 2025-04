Caso Emmily Rodrigues: se define el futuro judicial de la médica que llevó a la modelo a la fiesta

La médica brasileña de 39 años Juliana Magalhaes Morao involucrada en la investigación por la muerte de la modelo Emmily Rodrigues, enfrentará este jueves desde las 11 una audiencia clave en la Sala VI de la Cámara del Crimen porteña, presidida por el camarista Julio Lucini. La instancia definirá si continúa sobreseída o si vuelve a ser imputada en el caso que conmocionó tanto a la Argentina como a Brasil.

Emmily tenía 26 años y fue hallada muerta el 30 de marzo de 2023 tras caer del sexto piso de un edificio en la calle Libertad, en el barrio porteño de Retiro. Allí se realizaba una fiesta privada organizada por el empresario Francisco Sáenz Valiente, donde se detectó el consumo de varias drogas, entre ellas tusi, cocaína, ketamina y MDMA, según revelaron los estudios toxicológicos.

La médica Magalhaes, amiga del empresario fue quien llevó a Emmily a la fiesta. En un principio fue imputada por el Juzgado N°31 a cargo de Luis Schelgel, pero fue sobreseída el 7 de febrero. Sin embargo, la querella que representa al padre de Emmily, encabezada por la abogada Raquel Hermida Leyenda, apeló la decisión, apuntando a su rol pasivo como profesional de la salud en un contexto crítico.

Sáenz Valiente continúa en libertad con tobillera electrónica desde junio del año pasado. se encuentra procesado por homicidio culposo y por el suministro de estupefacientes.

A Juliana Magalhaes se le cuestiona no haber brindado asistencia médica inmediata a Emmily Rodrigues, pese a ser profesional de la salud. y que omitió intervenir cuando la joven forcejeaba con Sáenz Valiente cerca de la ventana. También remarcan su falta de reacción ante el cuadro de excitación psicomotriz que padecía la modelo, provocado, según se presume, por el consumo de drogas.

Sin embargo, quedó registrado que se solicitó una ambulancia. Tras el episodio crítico y la posterior caída de la modelo, fue Francisco Sáenz Valiente quien se comunicó con el 911. Según detalló el juez Schelgel, una captura del teléfono de Magalhaes incorporada a la causa muestra que, a las 9:09 cuatro minutos antes del primer llamado formal a emergencias, intentó comunicarse con los números 110, 109 y con el servicio de urgencias.

En su indagatoria, Magalhaes negó cualquier tipo de relación sexual con Sáenz Valiente, calificándolo como “un amigo de años” y desmintió tener vínculos con la prostitución. “Soy madre, profesional y estudiante. Jamás me prostituí”, declaró. Aseguró que la fiesta no tuvo connotaciones sexuales y que Emmily no fue inducida al consumo, aunque reconoció que “había sustancias sobre la mesa”.

Respecto a la joven testigo conocida como “B.”, amiga cercana de Emmily, Magalhaes la acusó de iniciar una campaña de difamación en redes sociales mediante cuentas anónimas. “Me ha complicado la vida”, expresó. También criticó la cobertura mediática del caso, acusando a algunos sectores de “sexualizar” la tragedia con una perspectiva machista.

