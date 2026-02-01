Caso Emmily Rodrigues: piden elevar a juicio la causa por la muerte de la joven

La causa que investiga la muerte de Emmily Rodrigues Santos Gomes, la joven de 26 años que falleció tras caer del sexto piso de un edificio en Retiro en marzo de 2023, llegó a una instancia decisiva.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) formalizaron el pedido de elevación a juicio para el empresario Francisco Sáenz Valiente.

La acusación lo señala como responsable de suministro gratuito de estupefacientes, facilitación de un lugar para su consumo y, fundamentalmente, abandono de persona agravado por el resultado muerte, al considerar que el imputado omitió auxiliar a la víctima cuando esta se encontraba en un estado de vulnerabilidad absoluta.

Según la reconstrucción fiscal, el escenario de consumo comenzó mucho antes de la llegada de Rodrigues al departamento de la calle Libertad.

Mensajes recuperados del teléfono de Sáenz Valiente revelan que el empresario ofrecía sustancias activamente a sus invitadas: “Tusi blanca faso”, escribió de forma explícita en uno de los chats antes del encuentro.

Ante la Justicia, el empresario intentó deslindar su responsabilidad directa sobre el consumo de Emmily, declarando: “Yo no le di drogas a nadie. Las drogas quedaron en la mesa, lo que yo había estado consumiendo. Yo no sé si alguien consumió, no le di drogas a nadie”. Sin embargo, para los fiscales, el hecho de facilitar el lugar y proveer las sustancias genera una posición de garante que el imputado no cumplió.

El momento más dramático del expediente se centra en el brote que sufrió la joven antes de la caída. Sáenz Valiente describió la escena en su indagatoria con crudeza: “Mili parecía como poseída, tenía una mirada rara y en un momento algo le pasó. Decía cosas sin sentido en portugués, después comenzó a gritar cosas religiosas, gritos muy fuertes, insultaba, incluso gritó ‘policía’”. En su relato, el empresario aseguró haber sentido temor por su propia integridad física: “Pensé que iba a agarrar un cuchillo y nos iba a matar a todos; encima arriba de la mesada había un cuchillo. Veía el vaso de vidrio en su mano y eso me alarmaba. Yo pensaba: ‘No quiero estar cerca por mi protección y la de todos’”.

La fiscalía sostiene que, a pesar de este diagnóstico de situación, Sáenz Valiente no llamó a emergencias médicas a tiempo ni detuvo el entorno de riesgo.

Los audios del 911, captados mientras el teléfono del empresario quedaba abierto en su bolsillo, registraron el caos final y sus recriminaciones hacia una de las presentes: “¡La puta madre, no la pude agarrar! ¡Te dije que vengas!”, se escucha gritar al imputado tras el impacto. Cuando finalmente recibió al primer policía en el lugar, sus palabras fueron: “Se cayó. Ay, la puta que me parió. Ya pida una ambulancia por favor. ¡No, Dios mío! ¡Llamen una ambulancia!”.

Para la acusación, estas reacciones son la prueba de una asistencia tardía que, de haberse producido antes, podría haber evitado el desenlace fatal de la joven modelo brasileña.

Madrugada trágica

◆ Madrugada del 30 de marzo de 2023. Emmily Rodrigues llega al departamento de Francisco Sáenz Valiente en la calle Libertad al 1500.

◆ Tras una madrugada de consumo de drogas, los vecinos reportan gritos de auxilio. Sáenz Valiente realiza dos llamadas al 911. Emmily cae desnuda desde el 6º piso. Muere en el acto.

◆ El 1º de abril Sáenz Valiente es detenido. La Justicia investiga si se trató de un femicidio, un suicidio o si la joven fue empujada.

◆ 28 de junio. La Cámara Nacional de Apelaciones revoca la falta de mérito y procesa a Sáenz Valiente sin prisión preventiva, bajo la figura de homicidio culposo y suministro de estupefacientes.