Muerte de Emmily Rodrigues: la fiscalía acusó a una amiga de la modelo y volverán a indagar a Sáenz Valiente

El empresario Francisco Sáenz Valiente fue llamado nuevamente por la Justicia para declarar este lunes 25 de noviembre en la causa que investiga la muerte de Emmily Rodrigues, la modelo brasileña que murió el año pasado tras caer al vacío desde el sexto piso de un departamento en el barrio porteño de Retiro. Sumado a esto, los fiscales imputaron a Juliana Magalhaes, una médica brasileña amiga de ambos y la único testigo presencial de la noche.

El pedido fue realizado por los fiscales Santiago Vismara y Mariela Labozzetta, quienes solicitaron al juez Luis Schelgel la nueva indagatoria de Sáenz Valiente por el delito de homicidio culposo y facilitación para el consumo, así como el abandono de persona, figura con la que insistieron. En tanto, a Magalhaes, que inicialmente fue citada como testigo, se la acusa de homicidio culposo y facilitación de la prostitución.

“En virtud de la teoría del caso sostenida por este Ministerio Público Fiscal, consideramos que las conductas atribuidas a Francisco Sáenz Valiente encuadran en los delitos de suministro gratuito de estupefacientes y facilitación del lugar para su consumo, abandono de persona (agravado por el resultado muerte), y tenencia de un arma de guerra de uso civil condicional”, expresaron desde la fiscalía.

En el caso de la médica, Labozzetta y Vismara sospechan que “Magalhaes Mourao facilitaba la prostitución” con un grupo de mujeres al que hacía llamar “las chicas”. La hipótesis se basa en un audio que es parte de la causa, donde se le escucha a Sáenz Valiente decirle “y las chicas para que están, viste porque yo estoy acá con mi amiga, nada, parece la isla de la fantasía, estamos desnudos, con calor, transpirando, haciendo cucuta”.

De acuerdo a las pruebas del caso, Magalhaes fue quien presentó a la víctima y a su posible victimario, siendo que organizó el encuentro y habría entregado a su amiga por servicios sexuales, indicó Infobae. Asimismo, según los fiscales, ambos tuvieron dos horas para asistir a Rodrigues y no lo hicieron. Según la reconstrucción de los hechos, cuando ocurrió la muerte, en el departamento solo estaba la modelo con Sáenz Valiente y Magalhaes, por lo que la querella intenta establecer que la mujer ayudó al empresario a encubrir el hecho.

Emmily Rodrigues (26) cayó al vacío desde un sexto piso del departamento tras pasar la noche con el empresario Francisco Sáenz Valiente (54) en una fiesta con otras cinco mujeres y alcohol, marihuana, cocaína, tusi y ketamina.

“Se acreditó que Sáenz Valiente suministró drogas prohibidas por la ley y que facilitó su domicilio particular para el encuentro. Así también, que el consumo se prolongó por varias horas y que, pese al estado de excitación psicomotriz que padecía la víctima, omitió impedir que esta siguiera consumiendo estupefacientes y requerir, a tiempo, la asistencia médica que la situación ameritaba. Estos actos crearon una situación de peligro concreto en la salud de la víctima que se concretaron en el resultado reprochado”, expresaron los fiscales en su planteo, consignó Infobae.

Y agregaron: “Si bien en un primer momento se puede sostener que la víctima consumió en forma libre y autónoma los estupefacientes, la duración del evento y la situación en la que se encontraba, tal como surge de la prueba testimonial incorporada, amerita evaluar que el imputado podía reconocer que Rodrigues no estaba en condiciones de continuar tomando las sustancias que él le había proveído y que requería de una asistencia médica”.

En tanto, sobre la médica, afirmaron que "fue quien llevó a Rodrigues a la reunión y permaneció allí durante todo su transcurso, y no obstante su condición de profesional de la salud -médica-, no actuó como tal para prevenir el desenlace fatal en definitiva sucedido. No asistió a Emily cuando se descompensó psíquicamente producto del consumo de estupefacientes y tampoco intervino cuando Sáenz Valiente le pidió ayuda, mientras forcejeaba con Rodrigues cerca de la ventana antes de su caída”.

Al respecto, su conducta presuntamente negligente “elevó el riesgo en la salud de la víctima, riesgo que como dijera, se concretó en el fatal desenlace”. “Así pues, compartiendo con Sáenz Valiente la posición de garante respecto de la víctima, le es comunicable entonces, la responsabilidad culpable por su fallecimiento”, concluyeron.

El nuevo informe del cuerpo de la víctima señaló que tenía lesiones previas a la caída desde el sexto piso.

En su escrito, los fiscales también se preguntaron si hubo una oferta de dinero. Al respecto, expresaron que "se encontró una importante suma de dinero en la cartera de Rodrigues, que daría cuenta de un pago en efectivo, de aproximadamente unos $62.000 [N. de R: 157 dólares al valor del dólar blue en ese momento], que versaría sobre un ofrecimiento sexual, teniendo en consideración la escena del crimen y que Rodrigues fue encontrada desnuda (y su ropa en la cama)”.

Sin embargo, otras fuentes del caso sostuvieron que, debido al nivel de vida que Rodrigues mostraba en Instagram, el número no suena razonable. En esa línea, una amiga de la modelo que fue mencionada en la causa numerosas veces fue señalada por supuestamente entrar al departamento de Caballito menos de un día después de su muerte para llevarse 90 mil dólares y 600 mil pesos, así como joyas y una computadora marca Apple.

Por su parte, el abogado de Sáenz Valiente subrayó que "hay una contradicción grave en la postura de los fiscales". "Al mismo tiempo le imputan homicidio culposo, lo que dice la cámara, que es un delito de acción. También, abandono de persona, que es un delito omisivo. Dicen que hizo y no hizo al mismo tiempo. Es contradictorio”, precisó, según recogió Infobae.

La Justicia determinó a fines de octubre que dejará de monitorear con tobillera electrónica a Sáenz Valiente. La decisión fue tomada por el juez en lo criminal y correccional porteño Luis Schelgel, quien ordenó que la tobillera sea devuelta a la Dirección Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.

Sin embargo, el fallo señaló que las medidas de restricción impuestas se mantendrán vigentes, como la prohibición de salida del país y de acercamiento a los familiares de la damnificada y testigos que prestaron declaración, mientras que tendrá la obligación de comparecer ante el tribunal cada 15 días, ya sea de forma virtual o presencial. El pedido había sido presentado por los abogados defensores del acusado, Facundo Orazi y Rafael Cúneo Libarona.

Por su parte, el magistrado, antes de tomar la decisión corrió vista al fiscal Santiago Vismara y a la abogada Raquel Hermida Leyenda, patrocinante del padre de Rodrigues, al tiempo que ambos entendieron que Sáenz Valiente debía seguir con la tobillera.

"El fiscal Vismara entendió que lo requerido por la defensa de Sáenz Valiente no debía tener acogida favorable en tanto la colocación de la tobillera electrónica al nombrado resultaba un reaseguro indispensable respecto de las otras restricciones impuestas, sobre las que la defensa no planteó, ni plantea cuestionamiento alguno", dictó la resolución.

El sospechoso se encuentra con falta de mérito, quien en abril de 2023 aseguró que la modelo tuvo el 30 de marzo del año pasado una suerte de brote psicótico luego de consumir drogas en su departamento y de forma voluntaria e impulsiva se arrojó por el balcón al vacío. Las pericias determinaron que las lesiones de Rodrigues fueron compatibles con la caída del sexto piso, pero que no tenía aquellas típicas de defensa o resistencia, algo que favorece en la causa al empresario.