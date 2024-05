Alberto Fernández fue viral y le escribió a Tendencias en Argentina: "No estaba promoviendo la prostitución"

El expresidente Alberto Fernández brindó una entrevista en la que criticó el avance de la extrema derecha en el mundo y, ante la viralización de un recorte fuera de contexto, se vio forzado a aclarar que no estaba “promoviendo la prostitución ni la venta de drogas”. El llamativo mensaje fue enviado a la cuenta de X (antes Twitter) Tendencias en Argentina, que expuso la conversación iniciada por el exmandatario.

De acuerdo a la cuenta que afirma explicar las tendencias (temas o palabras más repetidas en X en un momento en particular), “Amsterdam” fue viral en Argentina, por un extracto en el que Alberto Fernández señalaba —en el marco de la presidencia de Javier Milei— que, incluso en los sitios más progresistas y liberales, en el último tiempo ganó la derecha.

“Tras la pandemia apareció un movimiento global: la extrema derecha que le hizo creer al mundo que estaba sometido a regímenes totalitarios porque los encerraba, mientras lo que uno hacía era cuidar la salud del otro”, analizó el expresidente. “Por eso pasa que en España existe Vox, en Italia lo echaron a (Mario) Draghi para hacer subir a alguien que se calificaba de fascista, que es Giorgia Meloni”, comentó este lunes en diálogo con Pedro Rosemblat en el canal de streaming Gelatina.

Luego se refirió a otro país en el que ganó la derecha: “¿Conocés un país con más libertades que los Países Bajos? No hay”, definió. “Vas, la prostitución se ejerce en las vidrieras. Podés ir y negociar directamente con las prostitutas que se exhiben en las vidrieras. ¿Querés comprar drogas? Te las venden. ¿Querés comprar hongos alucinógenos? Te los venden”, detalló.

El último tramo de su argumentación fue recortado por la página Tendencias en Argentina que señaló que Alberto Fernández estaba “elogiando” Ámsterdam con esa información. Sus palabras se viralizaron rápidamente y aparecieron cientos de memes, por lo que el expresidente no se quedó de brazos cruzados. “Para que corrijas. Lo que dije es que en los Países Bajos, donde la libertad es muy grande, ganó la extrema derecha. No estaba promoviendo ni la prostitución ni la venta de drogas”, le aclaró por mensaje directo al usuario.

“Alberto nos escribió por privado para aclarar: ‘No estaba promoviendo ni la prostitución ni la venta de drogas’”, expuso la cuenta de X y adjuntó la captura de pantalla con el chat del expresidente.

En la misma entrevista, Alberto Fernández volvió a referirse a la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, celebrada en la Quinta de Olivos. “El brindis en Olivos claro que no debería haber existido, claro que fue un error, claro que me arrepiento”, mencionó.

“Ahora, también es cierto que no lo percibí en el momento. Ese día en Olivos entraron más de 100 personas. Todo funcionaba ahí. Yo no percibí el riesgo”, argumentó el expresidente. También aprovechó para halagarse por su reacción posterior: “¿Qué hice yo como presidente? Fui, me presenté, soporté todas las discusiones entre los jueces para ver quién era el competente y, una vez seleccionaron al juez, vino y me dijo: ‘Usted tiene que reparar el daño que manda el Código Penal’. Y como un ciudadano normal lo reparé”, sostuvo.

“No apelé nada, no cuestioné nada y me sometí a la Justicia. ¿Cuántos presidentes en la Argentina hicieron esto? Esto tampoco se valoró. Es algo normal que tendrían que hacer todos”, alegó Fernández, quien aclaró que no vive en España y que su estadía a principios de año fue estrictamente laboral. Por último, reivindicó los avances logrados durante su gestión, criticó el “fuego amigo” recibido por el peronismo que “decía que todo era un desastre” y definió que “el problema que tiene la Argentina hoy” no son Cristina Kirchner ni él, sino que “el problema es Milei”.

