Un informe oficial reveló que se encontraron restos de sangre y semen en 25 muestras tomadas del departamento del empresario Francisco Sáenz Valiente. La recolección se hizo en el marco de la investigación por la muerte de la modelo brasileña Emmily Rodrigues, quien falleció hace casi tres meses luego de caer de una ventana del apartamento de Sáenz Valiente.

Según detalló la División Análisis Físicos, Químicos e Industriales de la Superintendencia de Policía Científica de la Policía de la Ciudad, las muestras fueron levantadas de preservativos, sábanas, acolchados y hasta en el corsé que usó la joven esa noche. En total fueron 48 las pruebas secuestradas en el departamento, de las cuales 25 dieron positivo en sangre y semen.

Muerte de Emmily Rodrigues: un testigo dijo que Sáenz Valiente estaba "en bóxer" tras la caída de la joven

Los rastros hemáticos se detectaron en seis muestras: tres en una sábana bordó, una en una funda de almohada, una en la parte externa de un preservativo y otra en el corset fucsia que Emmily utilizó esa noche.

Por su parte, el semen se encontró en 19 muestras: ocho en la parte interna, externa o los envoltorios de preservativos, tres en un acolchado beige, una en un acolchado azul, tres en una sábana bordó, dos en una funda de almohada, una en un hisopo y otra en una toalla.

Emmily Rodrigues cayó del departamento que pertenece a Sáenz Valiente, ubicado en un edificio del barrio de Retiro.

El informe ya fue incorporado a la causa y ahora el fiscal en lo Criminal y Correccional 10, Santiago Vismara, revelará qué pasará con la situación procesal de Sáenz Valiente, quién fue liberado por falta de mérito. Para la querella, este resultado indicaría que el empresario mintió en su declaración al sostener que no tuvo relaciones sexuales con Emmily antes del hecho. Además, pone en duda la posibilidad de si hubo algún ataque o agresión contra la modelo.

"El hallazgo de tantas muestras de semen primero desacredita la versión de Sáenz Valiente de que esa noche no hubo sexo y, a su vez, el hallazgo de muestras de sangre, una de ellas en el top de Emmily, se condice con la lucha que creemos existió previa al deceso de Emmily, lo que acreditaría la resistencia, la lucha y una situación violenta", expresó a Télam el abogado Ignacio Trimarco, quien representa como querellantes a los padres de la joven brasileña. Sumado a esto, el letrado explicó que se hará una pericia genética para saber si el semen es de Sáenz Valiente o de otras personas y si la sangre es de la modelo.

Francisco Sáenz Valiente estaba con prisión preventiva imputado por femicidio, pero fue liberado por falta de mérito.

Sin embargo, el defensor del empresario, el abogado Rafael Cúneo Libarona, restó importancia al informe pericial y opinó que no se pueden sacar conclusiones a partir de los resultados. "No sabemos qué antigüedad tiene el semen. No está acreditado que sea de esa madrugada. Todavía faltan los resultados de más de diez pruebas ya ordenadas por el juez y pedidas por la fiscalía y esta defensa", indicó al respecto a Télam.

En paralelo, la querella presentó este lunes un pedido para que los peritos informáticos de Gendarmería Nacional abran el Iphone 14 de la modelo con el mismo sistema, el UFED (Dispositivo Universal de Extracción Forense, según sus siglas en inglés), con el que que accedieron al iPad de Natacha Jaitt. Con esta pericia buscarán corroborar si Sáenz Valiente y Emmily hablaron horas antes de la tragedia, así como obtener los chats con Juliana Magalhaes Mourao, la mujer que la llevó hasta el departamento donde ocurrieron los hechos.

La causa en la que se investiga si la muerte de Emmily fue un femicidio o un suicidio producto de un brote psicótico por el abuso de drogas, espera una definición de la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. En una audiencia oral realizada el pasado 22 de mayo, dos fiscales y la querella pidieron ante los camaristas que Sáenz Valiente vuelva a ser detenido.