Muerte de Emmily Rodrigues: un testigo dijo que Sáenz Valiente estaba "en bóxer" tras la caída de la joven

Mientras se acerca el plazo en el que la Justicia debe decidir la situación procesal de Francisco Sáenz Valiente en el caso de Emmily Rodrigues, la modelo brasileña que falleció al caer desde un sexto piso en el barrio porteño de Retiro, un testigo relató que vi al empresario "en bóxer" y "en cuero" al salir de su departamento tras la caída de la víctima.

Se trata de C.A., un albañil de nacionalidad paraguaya que había llegado para trabajar en el edificio ubicado en la calle Libertad al 1542. Su testimonio complica al acusado y fortalece la versión de los fiscales y la querella, que habían planteado que el hecho sucedió "en un ambiente sexualizado" y que la joven de 26 años -hallada sin ropa- habría querido escapar de algún supuesto tipo de acoso sexual.

"Tengo tusi, coca y faso": los chats que complican a Sáenz Valiente en el caso Emmily Rodrigues

En sus declaraciones indagatorias, el empresario agropecuario siempre negó haber mantenido relaciones sexuales con Emmily o con las otras tres mujeres que asistieron a su departamento, donde tuvo lugar una fiesta donde se consumió alcohol y distintos estupefacientes. Sin embargo, en su propiedad también se secuestraron preservativos usados y lencería erótica.

A la hora de contar lo que había presenciado, el albañil dijo que aquella mañana llego junto a su hijo y otros tres obreros más al inmueble para trabajar en una obra que se lleva a cabo en el departamento del segundo piso. Ya en el lugar, dijo que "escucharon un ruido" y que una vecina decía que "una mujer estaba pidiendo ayuda".

Emmily Rodrigues, la modelo que cayó de un balcón en Retiro.

“Al toque ingresamos al departamento y por las escaleras con Ariel e Ismael fuimos para arriba”, explicó el testigo en su declaración, a la que obtuvo acceso la agencia Telam.

Luego, afirmó que al llegar al séptimo piso uno de ellos golpeó la puerta que da a la cocina, pero “nadie abrió” ni respondió y que cuando él estaba en la escalera “se escuchó un ruido, ‘un pla’, como si cerrás una puerta de golpe, o como un golpe seco”.

El empresario Francisco Sáenz Valiente, dueño del departamento desde donde cayó Emmily.

“Cuando nosotros subíamos la escalera se escuchaban gritos de una mujer, lo que sí, no se entendía si eran gritos de auxilio o de pelea”, agregó.

El empresario estaba en ropa interior

En el interior del edificio, C.A. dio detalles de cómo fue su encuentro con Sáenz Valiente, a quien vio semidesnudo. “Mientras yo estaba en la escalera entre el séptimo y el sexto piso, vi que este Francisco salió del sexto piso por la puerta principal. Él estaba en bóxer, él intentó ponerse el pantalón, lo tenía en la mano".

Cuando le consultaron por el color y las características del calzoncillo, el trabajador explicó que no lo recordaba bien. "La verdad que no me acuerdo, medio blanco o amarillo, no me acuerdo". Además, aclaró que tampoco rememoraba si tenía algún estampado y que no cree que pueda reconocerlo si se lo exhibe.

Por otro lado, señaló que cuando lo vio estaba "en cuero", es decir, con el torso desnudo, sin camisa colocada.

Después, el albañil contó que cuando fueron a la planta baja vieron a la Policía en el lugar. También se asomaron al pulmón del edificio y observaron a Emmily, que estaba "boca abajo" y "totalmente desnuda". "La chica hacía como un ruido, como que estaba viva todavía”, añadió. Más tarde, llegaron los bomberos y personal médico, que se llevaron a la víctima a un centro asistencial, al que ingresó muerta.

Este miércoles, los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional definirá el futuro de la causa en la que se investiga si fue un femicidio o un suicidio la muerte de Rodrigues, y para ello inspeccionaron personalmente y de manera ocular el departamento en Retiro.

El departamento desde donde cayó Emmily.

Muerte de Emmily: las 10 claves del caso

♦ Emmily Rodrigues tenía 26 años, era oriunda de Brasil y estaba radicada en Argentina desde 2019. Estudiaba Medicina y trabajaba en una clínica estética.

♦ El 30 de marzo tras haber ido a cenar a un restaurante de Costanera Norte y a un bar de Palermo, Emmily llegó a las 3.21 de la madrugada al departamento de Sáenz Valiente, en el sexto piso de Libertad 1542, en el barrio de Retiro, desde donde cayó al vacío a las 9.21.

♦ En el inmueble participó de una fiesta junto al empresario y otras tres mujeres: sus amigas Dafne Santana y Juliana Magalhaes Murao, y Lía Figueroa Alvez, amiga del imputado.

♦ El acusado y las testigos manifestaron que en la fiesta hubo alcohol y drogas, como cocaína, marihuana, y "tusi" y dijeron que Emmily habría sufrido un "brote psicótico".

♦ La autopsia señaló que las lesiones de la joven fueron compatibles con la caída del sexto piso pero que no tenía aquellas típicas de defensa o resistencia.

♦ Una vecina del empresario dijo que vio a la joven pedir "auxilio y por la policía" antes de caer por el balcón.

♦ La Fiscalía determinó que los hechos ocurrieron en un "ambiente sexualizado" y en el departamento se encontraron preservativos y lencería erótica.

♦ En otro allanamiento se secuestraron tres jeringas y una de ellas tenía un líquido que aún no fue definido.

♦ En una de las llamadas al 911 que hizo Sáenz Valiente se escucha gritar de fondo a una mujer -se presume que era la víctima- "¡Por favor (…) me pincharon! ¡Por favor!"

♦ El estudio toxicológico determinó que el cuerpo de Emmily tenía rastros de ingesta de varias drogas y alcohol.