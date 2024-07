Rafael Cúneo Libarona, hermano del ministro de Justicia y abogado de los rugbiers franceses acusados de violación, sostuvo la inocencia de sus clientes, luego de que los jóvenes cumplieran una semana detenidos en Mendoza. En ese sentido, el letrado indicó que no le cabe "ninguna duda de que no cometieron el delito".

Hugo Auradou, de 20 años, y Oscar Jégou, de 21, fueron arrestados el lunes 8 de julio en Buenos Aires, dos días después del partido de su selección ante Los Pumas disputado en la provincia cuyana. En tanto, el viernes 12 fueron imputados por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas", contra una mujer a la que conocieron en un bar luego del encuentro deportivo.

Desde un principio, los jugadores aseguraron que la relación sexual fue consensuada, a la par que negaron haber actuado con violencia como señaló la denunciante a través de sus abogados. Al respecto, la letrada de la víctima precisó en declaraciones radiales que "la violencia con la que han actuado estos dos hombres ha sido despiadada por las lesiones físicas" que le produjeron a su clienta.

En tanto, este lunes Cúneo Libarona señaló en diálogo con AFP que las pruebas que se están recuperando en la investigación son positivas para sus defendidos. "No me cabe ninguna duda de que los imputados no cometieron el delito, ninguna duda", subrayó.

Rafael Cúneo Libarona, abogado de Hugo Auradou y Oscar Jégou.

Consultado sobre si sostiene la inocencia de los jóvenes, el abogado respondió que "cada vez más, porque están saliendo nuevas pruebas, todos los días salen videos e imágenes y la tecnología nos ayuda y nos permite concatenar y estructurar un principio de inocencia muy fuerte".

En esa línea, indicó que se incorporaron nuevas evidencias a la causa, las cuales son "de indicios importantes que surgieron hace tres o cuatro días atrás y que ya nos daban la pauta de que algo había y ahora surgieron pruebas muy, muy importantes". "Por el momento las pruebas fílmicas de los videos son muy positivas, falta el resto de las pruebas, pero hay que juntar todas esas pruebas, unirlas en un mismo momento", precisó.

Respecto al pedido de prisión domiciliaria, Cúneo Libarona expresó que le "preocupa" que sus clientes recuperen "en lo inmediato una libertad domiciliaria porque esa situación va a favorecer a la integridad física y moral de los dos jugadores". Además, aclaró que si le dan lugar al pedido "no se vulneran los derechos de la presunta víctima".

"Se continúa con el proceso porque de todos modos en prisión o en domiciliaria, lo importante acá es que se continúa con el proceso, no hay peligro de fuga y no hay entorpecimiento de la investigación. Deberíamos obtenerla en lo inmediato. La justicia está trabajando muy bien, muy firme, son muy prolijos, así que espero que tengamos un buen resultado lo antes posible", remarcó.

Cúneo Libarona indicó que visitó a sus clientes el lunes a la mañana.

Además, indicó que visitan todos los días a los jugadores y les llevan ropa y comida: "Están en un contexto de encierro en un centro de detención muy serio y los están cuidando muy bien". "Es una situación muy difícil y yo sigo confiando en la inocencia de ellos absolutamente", subrayó.

En esa línea, contó que los vio en la mañana del lunes y que luego se juntó con los padres de Auradou y la tía y el manager de Jégou. Sobre la situación de los familiares, el abogado explicó que se encuentran "muy preocupados, pero muy sólidos, muy firmes y confiando en el equipo de trabajo y confiando en la inocencia de sus hijos".