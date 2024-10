La Unidad de Información Financiera (UIF) decidió apelar el fallo del juez Ernesto Kreplak, el cual habilitaba a la modelo Sofía Clerici para acceder al blanqueo de capitales que impulsó el Gobierno Nacional. La mujer, a quien le secuestraron US$ 569.911 en un allanamiento, le reclamó a la Justicia que le devuelvan la suma total para ingresar el dinero en el circuito legal.

Clerici está siendo investigada en el marco de la causa popularmente conocida como "Yate Gate", luego de haber sido vista junto al exintendente Martín Insaurralde en Marbella, paseando en el lujoso yate "Bandido".

Para la UIF, no existen elementos que prueben cómo recibió Clerici ese dinero, más allá que en sus declaraciones aseguró haberlo ganado como acompañante de viajes. En sus argumentos, donde le dio la razón a la modelo, Kreplak indicó: "Con la medida precautoria de prohibición de innovar respecto de la suma de dinero que se deposite en la Cuenta Especial de Regularización de Activos aportada por la defensa de la imputada, puede garantizarse que no se altere o modifique la situación de hecho preexistente; lo que permitiría, en simultáneo, no obstaculizar el ejercicio de un derecho acordado por la ley como así tampoco frustrar los objetivos de la medida cautelar dispuesta en autos por la Alzada".

Sin embargo, la UIF aseguró que la gravedad de los hechos por los que se la acusa "sumado a la trascendencia de la cuestión debatida por los efectos que puedan tener en el futuro en otros casos, impone la necesidad de revisar la resolución atacada por tratarse de un supuesto de gravedad institucional”.

Sofía Clerici (reflejada en el vidrio) y Martín Insaurralde en el yate Bandido, paseando por Marbella

Si bien Kreplak dio el visto bueno para que Clerici ingrese al blanqueo, la inhibición de fondos sigue activa. Si la apelación de la UIF finalmente es desestimada, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) será quien decida que sucede con el dinero.

La presentación del director de Litigios Penales de UIF, Mariano Abel Ezeyza, sostiene que sin importar si la actividad permitía o no tributar o emitir facturas, ello no impide acreditar por cualquier medio que las operaciones que generaron el dinero ocurrieron en la realidad y que, de mínima, debe esclarecerse si las supuestas actividades de acompañante de viajes ocurrieron realmente y cuál fue el modo de pago por estos servicios.

Martín Insaurralde, el sobreviviente

Yategate: qué se sabe de la causa

El juez federal Kreplak impuso en diciembre la inhibición general de bienes sobre Insaurralde, Clerici y Jésica Cirio (ex esposa del político), en el marco de la investiigación por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

La inhibición se impone en aquellos casos donde no están del todo identificados los bienes de los imputados, tal cual sucede el caso, y cuando -tal cual apuntó la Cámara Federal de La Plata- se investigan hechos de carácter patrimonial.

"Amigos extranjeros pagaron mi presencia": Sofía Clerici, filosa en redes, habló del Yategate y su vida de lujos

Los bienes identificados fueron vehículos propiedad de Clerici, especialmente un deportivo suntuoso que llamó la atención de los investigadores; así como algunos de la conductora televisiva, quien se detectó que este año compró en un mismo día dos camionetas de altísima gama. Junto con ello, algunos inmuebles y lo mismo para con Insaurralde, cuya investigación se centra sobre la mansión ubicada en el barrio cerrado Fincas de San Vicente y que fuera allanada por la Justicia.

En otro orden, las siete carteras de la exclusiva marca Louis Vuitton que habían sido secuestradas por la Justicia a Clerici no pudieron ser peritadas. La imposibilidad de peritarlo fue porque la marca Louis Vuitton no cuenta con representación local en la Argentina y las carteras auténticas cuentan con unos microchips que son leídos con tecnología de la empresa sin aceptar otro tipo de dispositivo.

En julio, durante su declaración, Clerici pidió ser sobreseída de la causa, dijo haber sido "cosificada" y sostuvo que trabaja como "acompañante de viajes", lo cual sustentaría su estilo de vida. “Por mi exposición y reconocimiento público de al menos 15 años, es altamente requerida mi compañía y acompañamiento profesional para diversos acontecimientos, entre ellos, para realizar viajes al exterior por periodos prolongados”, expuso entonces.

