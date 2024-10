Cuentas en el exterior: se podrán blanquear las que hayan generado más de USD 10 de interés durante 2023

La extensión del blanqueo fue clave para los contribuyentes que habían tenido problemas a la hora de abrir sus cuentas CERAS y quienes no hayan podido iniciar el trámite tendrán tiempo hasta el 31 de octubre. Es por eso que para hablar más sobre este tema, Canal E se comunicó con la tributarista, Elisabet Piacentini.

“Es muy interesante que hayan ampliado un mes más el blanqueo porque estábamos muy cortos con el tiempo, había muchas dificultades la última semana y muchas dudas, entonces la gente esperaba un poco para abrir su cuenta CERA”, comentó Elisabet Piacentini. “Los bancos pedían más información o datos de lo que debían pedir, entonces, esto demoraba todo”, agregó.

Blanqueo histórico

Posteriormente, Piacentini planteó: “La gente se lanzó a depositar, se abrieron muchísimas cuentas, cientos de cuentas por día, lo más interesante era el blanqueo de USD 100.000, este blanqueo va a quedar en la historia porque es algo muy novedoso”. Luego, manifestó que, “a los que pudieron hacerlo tienen la buena noticia de que pueden transferir esa plata que tienen en la cuenta CERA a su cuenta en dólares común”.

Quienes hayan blanqueado no pueden volverlo a hacer hasta el 31 de octubre

“El que retira el dinero no puede volver a blanquear porque lo que no quiere la AFIP es que se haga el rulo, sacan el dinero y se vuelve a blanquear, entonces, esa persona no puede volver a blanquear hasta el 31 de octubre”, sostuvo la entrevistada. “Los que se quedaron cortos con el tiempo, que todavía lo están pensando, pueden ir al banco y hacer el trámite hasta el 31 de octubre”, complementó.

Por otro lado, la tributarista señaló: “Al haberse prorrogado esta etapa, que era la más interesante, el que tiene que blanquear más de USD 100.000 en bienes paga solo el 5% del excedente, que eso también se terminaba el 30 de septiembre y se extendió”.

“Las cuentas del exterior son solo de personas humanas y sólo aquellas cuentas que generaron, en Estados Unidos, más de 10 dólares de interés en el año 2023”, expresó Piacentini, que después concluyó: “Lo que informa Estados Unidos es quiénes han sido titulares de esas cuentas y cuánto interés ganaron, pero no el saldo”.