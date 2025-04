Regreso de las retenciones: aseguran que, “lo importante es que estas medidas no se trasladen a precios”

El presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martín, habló con Canal E sobre las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei, que reactivarán las retenciones al agro y liberarán el tipo de cambio, generando expectativas en el sector.

La vuelta de las retenciones: una "advertencia" para el sector agropecuario

El presidente Javier Milei recordó recientemente que, a partir de mediados de año, se restablecerán las retenciones al maíz, trigo y soja, un anuncio que sorprendió a muchos en el sector.

Según el entrevistado, “lo teníamos muy presente, lo teníamos muy claro", afirmó, señalando que, aunque la advertencia del presidente fue llamativa, los productores ya esperaban que las retenciones volviesen a aplicarse a mitad de año.

Martín enfatizó que el tono del presidente, que incluyó una especie de "chicana" hacia los hombres del agro, no era lo más relevante.

"Creo que lo que generó el tono del presidente fue esa creencia errónea de que el productor tiene que liquidar en determinado momento de la cosecha", agregó.

Según el entrevistado, cada productor decide cuándo vender su cosecha según sus necesidades, y no por imposiciones externas. Explicó que el retraso en la liquidación de la cosecha tiene más que ver con las condiciones climáticas, como las recientes lluvias y las sequías anteriores, que con una mala gestión de los productores.

El tipo de cambio libre: un paso hacia la estabilidad

En cuanto al nuevo régimen cambiario, Martín destacó los beneficios de la liberación del tipo de cambio y la eliminación del CEPO. "Es totalmente positivo que se haya liberado esto, que vayamos a un esquema de tipo de cambio libre" Esta medida, según el presidente de la Bolsa de Cereales, es crucial para traer inversiones, especialmente en la agroindustria. Martín explicó que la eliminación del CEPO garantiza un entorno más estable y confiable para los inversionistas, lo que podría incentivar el crecimiento del sector.

"Ojalá podamos concluir con este proyecto para la agroindustria porque cerraríamos un círculo virtuoso muy bueno para estimular inversiones" agregó, resaltando la importancia de mantener este impulso económico. También subrayó que, si el tipo de cambio se mantiene por encima de los valores previos, esto beneficiaría a los productores, ya que aumentaría los ingresos de las exportaciones.

El impacto del acuerdo con el FMI y la "paciencia" ante la volatilidad cambiaria

Respecto al reciente acuerdo con el FMI, Martín mostró optimismo, pero pidió cautela en el corto plazo. "Esperemos unos días más para que se estabilice el mercado", mencionó.

El entrevistado explicó que el efecto sorpresa del anuncio de la liberación del CEPO, combinado con el acuerdo con el FMI, ha inyectado confianza en las variables cambiarias, lo que evitaría una disparada del dólar. Para Martín, lo más importante es que las medidas tomadas no se traduzcan en aumentos de precios, lo que podría afectar el poder adquisitivo de los argentinos.

"Lo importante es que estas medidas no se trasladen a precios, y en esto creo que el gobierno tiene una convicción sólida de no emisión monetaria y de mantener el no déficit fiscal" afirmó. Según él, si el gobierno mantiene su disciplina fiscal, se podrá evitar una crisis de inflación, y el tipo de cambio se estabilizará en un rango razonable.