Sofía Clerici reclamó que la Justicia le levante la inhibición de sus fondos bloqueados en el marco de la investigación en su contra por lavado de dinero. Según informaron fuentes judiciales, el objetivo de la modelo es destinarlos al blanqueo de capitales que vence a fin de mes.

De esa manera, el juez federal subrogante de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak tendrá que resolver si hace lugar o no al planteo de Clerici. Se trata de poco más de medio millón de dólares secuestrados en distintos procedimientos hechos en la causa.

Con su patrimonio inhibido, Sofía Clerici declaró por el Yategate y reclamó que le devuelvan sus costosas carteras

Las fuentes señalaron que los fiscales que intervienen en la investigación Sergio Mola y Diego Velasco emitieron un dictamen en el que se opusieron. Sumado a esto, la querella también rechazo la solicitud. Por ese motivo, ahora el que deberá decidir es el magistrado.

La modelo ya había realizado una solicitud para que le devuelvan los US$569.911, argumentando que se trataba de dinero que había ganado en su trabajo como “acompañante de viajes”. Sin embargo, ese pedido fue rechazado por el juez Kreplak.

La estrategia de la expareja de Martín Insaurralde es plantear que, debido a que su trabajo no está regulado, el dinero que ganó no está justificado. Por ese motivo, exigió que le liberen los fondos para entrar al blanqueo de capitales, donde no se consulta el origen de los fondos.

La declaración de Sofía Clerici en la causa del "Yategate"

Clerici declaró por primera vez el pasado julio en la causa del "Yategate", en la que se la investiga por enriquecimiento ilícito junto al exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, y a la expareja de él, la conductora Jesica Cirio. En ese contexto, la modelo pidió ser sobreseída y aseguró que trabaja como “acompañante de viajes”, a la par que denunció “haber sido cosificada como mujer”.

Al respecto, sostuvo que la participación que se le atribuye en su viaje a Marbella con el exintendente de Lomas de Zamora “no constituye delito alguno”. “Por mi exposición y reconocimiento público de al menos 15 años, es altamente requerida mi compañía y acompañamiento profesional para diversos acontecimientos, entre ellos, para realizar viajes al exterior por periodos prolongados”, explicó.

Sumado a esto, destacó que su actividad como “modelo y acompañante de viaje” en las vacaciones que pasó con Insaurralde en Europa “no crearon ningún riesgo jurídico desaprobado”. Sobre algunos de los productos de lujo que ostentaba en sus redes, como carteras y relojes de marcas, explicó que percibe "honorarios que en la mayoría de las veces se trata de importantes sumas de dinero, y en otras, regalos costosos, ya sean joyas, ropa o accesorios”.

