"Amigos extranjeros pagaron mi presencia": Sofía Clerici, filosa en redes, habló del Yategate y su vida de lujos

Sofía Clerici utilizó sus redes sociales para defenderse de las críticas que recibió tras reconocer ante la Justicia que trabajaba como "acompañante" a cambio de dinero y regalos. La modelo se encuentra en el centro de la polémica de la causa "Yategate", que investiga el posible enriquecimiento ilícito del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, y su expareja, la conductora Jésica Cirio.



"Me encanta cómo hablan del pasado de la vida de una. Yo siempre súper sincera", había comenzado la publicación de Clerici, quien, en el marco de su declaración judicial, reclamó elementos que le secuestraron de su casa en un allanamiento realizado en octubre del 2023.

"Muchas tuvieron un pasado peor, más oscuro. Mejor no doy nombres, jaja. Yo soy un ángel en comparación de...", insinuó la modelo, sugiriendo que conoce detalles no revelados sobre otras personas que la han juzgado por su vida privada.



Cómo fue el "Yategate", el caso que unió a Sofía Clerici y Martín Insaurralde

"¡Hoy se hacen las señoras y tienen cada muerto en el placard!", sentenció enseguida en su publicación del último jueves en X. En su declaración, Clerici denunció "haber sido cosificada como mujer".



"Tenía la oportunidad de viajar con mis amigos extranjeros que pagaban mi presencia para acompañarlos a cenar, a eventos, etc.", señaló la modelo que también estuvo vinculada al actual secretario de Deportes, Daniel Scioli.



"No veo nada de malo: una chica joven disfrutando de todo lo que le gustaba", agregó de forma descontracturada en su posteo. "Yo tranquila, que sigan hablando. Los míos, la gente que me conoce, saben mi historia", concluyó.

La declaración de Sofía Clerici ante la Justicia

Clerici expresó en el escrito que presentó su abogado la solicitud de sobreseimiento de la causa, donde es investigada por supuesto lavado de dinero. En su declaración, afirmó que su participación en el viaje a Marbella con el exintendente de Lomas de Zamora no constituye ningún delito.

"Debido a mi reconocimiento y exposición pública de al menos 15 años, mi compañía es muy solicitada para diversos eventos, incluyendo viajes prolongados al exterior", expresó la modelo.



Además, resaltó que su rol como "modelo y acompañante de viaje" durante las vacaciones con Insaurralde en las playas de Marbella "no generó ningún riesgo jurídico desaprobado".

Casación confirmó la inhibición general de bienes de Insaurralde, Cirio y Clerici

Sofí Clerici también mencionó el marco legal sobre la prostitución, atribuido a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para justificar los regalos y pagos recibidos del exjefe comunal. Aunque aclaró que su trabajo como acompañante de viaje "no está relacionado con la prostitución", destacó que existe "un vacío en el encuadre impositivo".

"Recibo honorarios que a menudo son grandes sumas de dinero, y en otras ocasiones, regalos costosos como joyas, ropa o accesorios", señaló sobre los productos de lujo que muestra en sus redes sociales. En ese contexto, citó a la OIT para justificar los US$600.000 que la Justicia incautó en su casa durante un allanamiento, mientras ella figura como monotributista ante la AFIP.



"El resultado del allanamiento en mi domicilio no revela per se ninguna actividad delictiva", aseguró. Asimismo, cuestionó el accionar judicial durante los allanamientos y reclamó los objetos incautados por la Justicia: "Fui expuesta a prejuicios y vejaciones. Publicaron objetos vinculados a mi intimidad y privacidad. La intención era clara: demonizar y cosificar mi figura como mujer".

