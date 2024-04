El hijo de Martín Insaurralde habló por primera vez del escándalo que involucra a su padre: "Nos afectó a todos"

Martín "Tin" Insaurralde, hijo mayor del exintendente de Lomas de Zamora, habló por primera vez el escándalo que protagonizó su padre cuando trascendieron las fotos y videos con la modelo Sofía Clerici en un viaje de lujo a bordo de un yate en Marbella, sobre el Mar Mediterráneo. Durante una entrevista televisiva, también se refirió sobre cómo es su vínculo actual con Jesica Cirio, expareja del dirigente político y madre de su hermana Chloe.

El joven posee el mismo nombre que su padre pero prefiere que lo llamen "Tin". Tiene 30 años, es periodista especializado en deportes y ha trabajado en distintos medios, como Fox Sports, y creó con amigos el podcast sobre fútbol llamado Factos. "Me gusta mucho lo que hago, estoy muy contento en los lugares en los que estoy trabajando, me gusta mucho el periodismo deportivo, vengo peleándola", aseguró.

Martín Insaurralde, la vida post Yategate

Durante la nota con el programa Socios del Espectáculo (ElTrece), el cronista le consultó si "¿Es difícil ser Insaurralde?", a lo que el hijo del exjefe de Gabinete bonaerense respondió: "Es una doble vara. Siempre traté de mostrarme como la persona que soy porque yo vivo de mi laburo. Obviamente afecta, pero uno no se puede responsabilizar de cosas que no le suceden directamente, ni tampoco victimizarse".

En esa línea, planteó: "No sabría decirte si se me cerraron puertas, hay proyectos que continuaron y otros que no". Asimismo, consideró que es una persona que "trata de separar" lo personal de lo laboral. "Laboralmente no tenía por qué frenar, yo tenía que hablar por mí y mis acciones". sostuvo.

"Me imagino haciendo esto, hablando de fútbol y ligado a los medios, ya sea los tradicionales o las nuevas plataformas", destacó el hijo del referente peronista, que aseguró que nunca se vio tentado en hacer periodismo político o hacer política: "Política nunca, desde el lado de laburar de eso, jamás. Nunca quise trabajar en política".

También recordó el día que entrevistó a Diego Maradona cuando era entrenador de Dorados de Sinaloa, en 2018, y destacó que "fue una experiencia espectacular, el momento más importante" de su carrera profesional.

El hijo de Insaurralde y el Yate-Gate

La polémica que generaron las imágenes que mostraron al exministro del gobernador Axel Kicillof en el yate llamado "El Bandido" junto a Clerici no solo motivaron su renuncia antes de las elecciones, sino que también pusieron bajo la lupa su patrimonio personal. En ese sentido, tras el escándalo que se denominó "Yate-Gate", el exfuncionario, la modelo y su exesposa, Jesica Cirio -que también se vio salpicada por el hecho- fueron imputados por "enriquecimiento ilítico".

Sobre esto, el periodista deportivo prefirió no responder si se enojó con su padre pero afirmó: "Prefiero guardármelo, nos afectó a todos... Yo no tengo nada que reprocharme, no tengo nada para decir ni hacer". También explicó que hace terapia y agregó: "Prefiero reservarlo, siempre es bueno correrse un poco y no tomarse todo tan personal".

El mensaje a Jésica Cirio

"Jésica es la mamá de mi hermana, la quiero un montón. Chloé es uno de los amores de mi vida", indicó Insaurralde cuando fue consultado sobre su vínculo con la modelo y conductora, expareja de su padre, y quien está por casarse con el empresario de bienes raíces Elías Piccirillo.

"A todos los que quiero, les deseo lo mejor. Iría al casamiento de Jésica porque la quiero un montón, es la madre de mi hermana y le mando un beso grande", completó. En una entrevista reciente, Cirio comentó que ya no tenía relación con su exmarido.

En octubre de 2023, la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona imputó a la conductora, al ex jefe de Gabinete bonaerense y a Clerici en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. A Cirio e Insaurralde los imputó por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y en lo que respecta a Clerici, por el delito de encubrimiento.

