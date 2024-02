Sofia Clerici contó que toma su propia sangre: "Cuarto o medio tubo por semana"

La modelo Sofía Clerici, quien estuvo en el foco mediático meses atrás por el viaje a Marbella con el ex intendente Martín Insaurralde, volvió a ser noticia al hablar de un hábito de consumo que generó controversia: contó que bebe su propia sangre.

Todo surgió a raíz de una foto que publicó en sus historias de Instagram, en la que se veía el plato que estaba por comer en un restaurante junto a un vaso rojo con hielo. Un seguidor le preguntó qué tenía la bebida, y ella respondió: “Sangre”.

Al parecer, eso generó comentarios, preguntas y dudas de sus seguidores y ella, con más fotos, aclaró la situación. Contó que efectivamente era sangre, que la bebe con frecuencia semanal y que a veces la toma pura o en preparaciones como tragos o limonada.

Sofía Clerici contó cómo toma su propia sangre. Foto: Instagram Sofia Clerici.

Yategate: peritarán las siete carteras Louis Vuitton de Sofía Clerici

“Traigo la mía y me la hacen en limonada especialmente para mí”, contó en una de las fotos. Y luego agregó: “Para los que no me creen, tengo siempre nueve tubos en mi heladera o freezer de sangre y me tomo un cuarto o medio tubo por semana”, dijo la modelo.

Respecto de cómo la consume, detalló: “A veces en shot, cuando quiero algo más intenso, o lo mezclo en bebidas, en este caso lo hice con frutos rojos”, dijo sobre la foto que había compartido momento antes.

Luego, la modelo mostró otra foto en la que se ve un tubo en su neceser, presuntamente con su propia sangre, y reveló el motivo detrás del consumo de sangre: “Por eso soy una muñeca de porcelana. Sí, y no soy del montón”, dijo.

Foto: Instagram Sofia Clerici.

Sofía Clerici habló tras el escándalo de Martín Insaurralde: "No tengo que justificar nada porque es mi vida privada"

Sobre los posibles beneficios para la salud, el hematólogo Federico Gorini desestimó en diálogo con Canal 9 que haya efectos positivos probados de realizar esta práctica. Agregó que es "irracional" y "un mito ligado a la espirtualidad".

Además, explicó que sacarse sangre para ingerirla es "darle un trabajo al cuerpo innecesario".