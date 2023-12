Del crimen de Cecilia en Chaco al trader descuartizado: los 7 casos policiales más resonantes de 2023

La muerte de la modelo brasileña Emmily Rodrigues, el asesinato del colectivero Daniel Barrientos, la desaparición y eventual femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco, el brutal descuartizamiento del empresario Fernando "Lechuga" Pérez Algaba, el homicidio durante un robo de la niña Morena Domínguez en Lanús y el caso del adolescente Joaquín Sperani, muerto a manos de un amigo de 14 años, son apenas algunos hechos policiales impactantes de los múltiples que ocurrieron a lo largo de 2023.

En algunos de estos casos hay actualmente sospechosos detenidos y muchas pruebas que los incriminan. Pero también hay otros que ocurrieron en circunstancias confusas y que aún falta para que se llegue a una resolución e incluso la Justicia todavía está pendiente de encontrar a todos los responsables.

Las seis causas trascendieron por su notoriedad y posterior visibilidad mediática, y varios de ellos tuvieron repercusiones políticas y se metieron de lleno en las campañas de los candidatos, en un año cargado por las elecciones presidenciales.

Caso Cecilia Strzyzowski: confirman que es humano uno de los restos hallados en la chanchería de los Sena

Muerte y misterio en un departamento de Retiro

Emmily Rodrigues tenía 26 años, era oriunda de Brasil y estaba radicada en Argentina desde 2019. Estudiaba Medicina y trabajaba como modelo y en una clínica estética. El 30 de marzo de este año había salido a celebrar al restaurante Gardiner de Costanera Norte y luego se dirigió al famoso bar Isabel de Palermo con sus amigas Juliana Magalhaes Murao y Dafne Santana.

Más tarde, continuaron la noche en el departamento del empresario Francisco Sáenz Valiente, después de que el dueño del inmueble ubicado en el sexto piso de un edificio del barrio porteño de Retiro se mensajeara con Murao para que fueran a ese lugar. Tras un episodio confuso, Emmily terminó cayendo por una ventana desnuda al patio interno del pulmón de manzana.

Emmily Rodrigues, la mujer que cayó de un piso en Retiro.

En ese instante solo estaban Sáenz Valiente y Magalhaes Murao, ya que Dafne y otra testigo, identificada como Lía Figueroa Alvez, amiga del empresario, se habían retirado. Tras el hecho, Sáenz Valiente fue imputado y tanto él como las otras mujeres reconocieron que en la fiesta hubo alcohol y drogas, como cocaína, marihuana, y la denominada "tusi" y desde un primer momento dijeron que la joven habría sufrido un "brote psicótico" y "se tiró" del sexto piso, al mismo tiempo que el hombre habría intentado frenarla.

La autopsia señaló que las lesiones de la joven fueron compatibles con la caída, y que no tenía aquellas típicas de defensa o resistencia. Además, el empresario agropecuario dijo que en su versión dijo que "en ningún momento hubo sexo", pero a lo largo de la investigación comenzaron a encontrarse ciertos indicios que pusieron en duda de si hubo algún ataque o agresión contra la modelo.

La Fiscalía determinó que los hechos ocurrieron en un "ambiente sexualizado" y en el departamento se encontraron preservativos y lencería erótica. En total fueron 48 las pruebas secuestradas en el departamento de las cuales 25 dieron positivo en sangre y semen. Para el primer caso se detectó en seis muestras: tres en una sábana bordó, una en una funda de almohada, una en la parte externa de un preservativo y en el corset fucsia de la joven.

El empresario Francisco Sáenz Valiente.

El empresario llamó en más de una ocasión al número de emergencias 911, se escucha gritar de fondo a una mujer -se presume que era la víctima- "¡Por favor (…) me pincharon! ¡Por favor!". Esto llamó la atención porque en uno de los allanamientos se encontraron tres jeringas, una de ellas con rastros de ketamina. La justicia también accedió a los chats del imputado con un vendedor de drogas y con Murao, donde le revelaba que tenía distintos estupefacientes en su casa.

La acusación contra el empresario, quien estuvo detenido algunas semanas, cambió de un homicidio a un supuesto abandono de persona y, finalmente, derivó en un delito culposo. Hoy está en libertad y a la espera que el caso pase a juicio oral y público.

El crimen del colectivero y la agresión a Sergio Berni

Daniel Barrientos, chofer de la línea de colectivos 620, tenía 65 años y le quedaba poco para jubilarse y cambiar de etapa en su vida. Sin embargo, en la madrugada del 3 de abril, cuando se encontraba realizando el recorrido por la localidad de Virrey del Pino, en La Matanza, dos ladrones se subieron al vehículo a robar le dieron un disparo en el pecho. Antes de huir, se tirotearon con un policía de la Ciudad de Buenos Aires que estaba entre los pasajeros.

Más tarde, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo que "no había sido un simple robo" y que estimaba que podría haberse tratado de "un ajuste de cuentas". "No sé si nos tiraron un muerto, pero no voy a parar hasta encontrar a los responsables", agregó en un reportaje.

Inicialmente se detuvo a dos personas, los primos Alex y Gabriel Barone, que fueron liberados días después por falta de pruebas. El mismo 3 de abril por la tarde se originó un paro y una fuerte protesta de choferes reclamando por condiciones de seguridad, y Berni se presentó en el lugar, en la avenida General Paz, a altura de Lomas del Mirador, pero fue duramente agredido.

Daniel Barrientos, el chofer asesinado.

Sin custodia policial visible, el funcionario del gobierno de Axel Kicillof fue recibido con palazos, piedrazos y golpes de puño, lo cual le generó una fractura malar y hundimiento de la órbita ocular. El ministro quedó apoyado contra una pared, de espaldas a la General Paz y frente a los agresores, hasta que un cordón de la Policía de la ciudad de Buenos Aires lo sacó de allí y luego fue trasladado al hospital Churruca.

La investigación avanzó y en junio pasado se detuvo a otras 2 personas, Edgardo Muñoz, de 21 años, y un menor de 15, mientras que un tercero permanece prófugo. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 12 de La Matanza, a cargo del fiscal Carlos Arribas, precisó que los delincuentes se fugaron en un auto tras matar a Barrientos y dijo que el caso se analiza como un "homicidio en ocasión de robo" y no un ajuste de cuentas.

Sergio Berni agredido durante la manifestación de choferes.

Desaparición y conmoción en Chaco

Cecilia Marlene Strzyzowski es una joven de 28 años oriunda de Resistencia, que manejaba la cafetería "Gato Negro" y se encuentra desaparecida desde el 2 de junio, cuando fue vista por última vez. Se cree que fue víctima de un presunto femicidio, hecho que aún no fue oficializado ya que no se ha encontrado su cuerpo.

Entre los principales sospechosos está su pareja, César Sena, junto a sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña quienes conforman el denominado "Clan Sena", una familia de dirigentes sociales de Chaco con gran influencia política, fundadores del "Barrio Emerenciano" y con vínculos con el gobernador saliente de esa provincia, Jorge Capitanich.

César y sus padres están detenidos con prisión preventiva, junto a Gustavo Obregón y Fabiana Gonzáles, dirigentes cercanos a Acuña, y Gustavo Melgarejo y su pareja Graciela Reynoso, caseros de un campo de los Sena.

César Sena junto a Cecilia Strzyzowski.

La trama detrás de la desaparición de Cecilia incluye un engaño premeditado, según la investigación, y distintos analistas indicaron que impactó en las elecciones de Chaco, donde Capitanich no logró la reelección y el peronismo perdió la provincia después de varios años.

Incluso Emerenciano Sena y Marcela Acuña figuraban como precandidato a diputado provincial y precandidata a intendenta de Resistencia, respectivamente, para las PASO provinciales en una lista que se unía a la de Capitanich, pero dieron de baja sus postulaciones tras ser detenidos.

El sueño de una nueva vida en el sur del país junto a su novio se convirtió en una pesadilla para la joven de 28 años. El 2 de junio las cámaras de seguridad captaron su ingreso a la casa de sus suegros, pero nunca más se volvió a saber de ella. Para los investigadores, Cecilia fue asesinada entre las 12:13 y las 13:01 de ese mismo día en una de las habitaciones de la casa. Más tarde, uno los imputados usó su teléfono celular para contactarse con su familia y mentirles, diciéndoles que se había escapado.

César y Emerenciano Sena junto a Marcela Acuña.

De acuerdo a la reconstrucción que hizo el Equipo Fiscal Especial (EFE) de Chaco, el cuerpo de la víctima fue trasladado por Obregón y César Sena en una camioneta Toyota Hilux hasta una chanchería, propiedad del matrimonio. Fue allí donde se sospecha que la calcinaron y luego, para despistar y complicar el caso, esparcieron sus restos en distintas zonas del barrio mencionado.

Con el tiempo la investigación avanzó y la causa se tornó aun más complicada para la familia de líderes sociales. En el Río Tragadero se halló una bolsa de residuos negra, que contenía restos óseos triturados, y alunos objetos que pertenecían a Cecilia: un dije con forma de cruz y el anillo de compromiso.

A fines de octubre, las autoridades señalaron que luego de una pericia se determinó que “es altamente improbable recuperar información genética de los restos óseos” encontrados, debido su estado. Por el momento no hay fecha para el juicio, pero los fiscales esperan los resultados de las pericias a los celulares de los imputados y el informe de los últimos huesos hallados en el campo de los Sena.

Primera señal de Bullrich como ministra: se reunió con la familia de Joaquín Sperani y pidió un nuevo régimen penal juvenil

El caso Joaquín Sperani y el debate de la Inimputabilidad

Joaquín Sperani tenía 14 años y el 29 de junio iba a la escuela con su mejor amigo "L", de su misma edad. Sin embargo, el adolescente le tendió una trampa, y lo llevó a una casa abandonada donde lo asesinó después de darle 18 golpes en la cabeza con un fierro y un pedazo de hormigón. Ocurrió en la ciudad de Laboulaye, al sudeste de Córdoba.

La familia de Joaquín denunció que el joven no había asistido al colegio, y de esa manera se inició con una investigación que concluyó el domingo 2 de julio, cuando encontraron su cadáver en la vivienda abandonada. El aporte de los videos de las cámaras de seguridad ubicaron a "L" en la escena del crimen y un mes después el menor de 14 años confesó lo que había hecho.

"El chico hizo un relato en donde admite que participó solo, que no hubo otros participantes. Todo sucedió a partir de una fuerte discusión, que tomó un fierro y le pegó en la cabeza”, indicó el Juez Sebastián Ignacio Moro, titular de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas.

Joaquín Sperani tenía 14 años.

Poco después se descubrió que el asesino de Joaquín había guardado un papel dentro de un peluche con el apellido de él y el nombre de otro chico junto con la frase “Mamá pronto se olvidará de esto”. Esto causó alarma en su familia y las autoridades, ya que acrecentó la hipótesis de que pensaba matar a otro compañero de su colegio.

Tras su confesión, "L" estuvo detenido un tiempo en un centro penal juvenil hasta que el 24 de octubre la Corte Suprema de la Justicia de Córdoba decidió su liberación porque infringía los derechos del niño en el marco del tratado que tiene Argentina. Por el momento no se sabe si quedará a resguardo de sus padres, pero tras conocerse la noticia la madre de la víctima, Mariela Flores, manifestó: "Fue como un baldazo de agua fría. Siento que la vida de mi hijo no vale nada, es como si se hubiese matado a un mosquito, y eso duele”.

A principios de diciembre, tras ser confirmada como ministra de Seguridad en el gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich se reunió con los padres de Joaquín e insistió con su pedido de un nuevo régimen penal juvenil, poniendo en el centro del debate la edad de imputabilidad. “Es claro, y siempre lo sostuve, que un menor de 16 años sabe si lo que hizo está bien o está mal”, señaló en sus redes sociales.

Patricia Bullrich y la familia de Joaquín.

Un cuerpo descuartizado en una valija

Unos niños que jugaban a la pelota cerca del arroyo del Rey, en la localidad de Ingeniero Budge, el domingo 23 de julio realizaron un hallazgo macabro: dentro de una valija roja estaba el cuerpo descuartizado de Fernando Pérez Algaba, un trader de 41 años que tenía un negocio de alquiler de autos de alta gama y estaba desaparecido desde hacía cuatro días en Ituzaingó.

Los investigadores del caso primero detectaron primero los antebrazos y piernas del hombre, mientras que una máquina que recoge basura descubrió una brazo completo. Se pudo confirmar que se tratab de Pérez Algaba, apodado "Lechuga", por un tatuaje que tenía en su mano. Tras maniobras de drenaje, encontraron su torso, envuelto en una bolsa de nylon, y con la cabeza de la víctima, colocada dentro de una mochila.

Fernando Perez Algaba.

La autopsia a los restos hallados permitió establecer que lo mataron de tres balazos para luego descuartizarlo y colocar su cuerpo en la valija.

Su desaparición había sido denunciada por una mujer que le había alquilado un departamento y debía devolverle las llaves, pero no tenía noticias de él. Una mujer trans, identificada Nicol Alma Chamorro, fue la primera detenida ya que se había robado la valija en la que aparecieron los restos del empresario. Pronto fue excarcelada, luego de que se descubriera la historia de codicia que yacía detrás de este caso.

El fiscal de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, Marcelo Domínguez, estableció en su investigación que un hombre llamado Maximiliano Pillepich tenía una deuda con Pérez Algaba y lo citó en el predio "Renacer" de General Rodríguez, donde tenían un emprendimiento inmobiliario.

La víctima llegó con Nahuel Vargas, amigo de Pilepich, en una camioneta Range Rover Evoque blanca para cobrarse una deuda de 50.000 dólares y 17 terrenos que el primero debía entregarle, según se desprende del expediente. Allí, se cree que lo habrían asesinado a balazos, algo que los sospechosos se acusan mutuamente de haber hecho.

Pilepich y Vargas están detenidos con prisión preventiva junto a Matías Gil, Luis Alberto Contreras, Horacio Mariano Córdoba y Fernando Martín Carrizo, acusados del delito de "homicidio cuádruplemente agravado por el empleo de arma de fuego, por concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía, por placer y codicia".

El juez Sebastián Monelos atribuyó a los primeros dos un rol preponderante en su accionar dentro del grupo, aunque destacó que las conductas de los seis estuvieron "dolosamente dirigidas, a cooperar activamente en deshacerse del cuerpo y los rastros del homicidio".

Cabe destacar que Córdoba es oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires -actualmente pasado a disponibilidad- y le habría prestado un celular de la fuerza para darle indicaciones con el fin de evadir a los investigadores. En el caso de Contreras, los imputados se habrían reunido en su casa con el cadáver descuartizado y él los habría ayudado a deshacerse de los restos.

Entre las pruebas valoradas, Monelos contempló fundamentalmente los registros de cámaras de seguridad, el impacto en las antenas de los llamados telefónicos de los implicados y las comunicaciones por mensajes de texto entre los sospechosos y la víctima.



El asesinato de una nena de 11 años

Morena Domínguez tenía 11 años. La niña caminaba hacia la escuela Almafuerte N°60, ubicada en Lanús Oeste, y fue sorprendida por dos motochorros que la atacaron para robarle su celular en la puerta del establecimiento educativo. Uno de los delincuentes se bajó de la moto, la arrastró varios metros y la golpeó provocándole la muerte.

El caso generó conmoción y provocó cambios disruptivos en la política, ya que ocurrió el 9 de agosto, días antes de las PASO 2023. La causa tuvo una serie de detenidos inicialmente que luego fueron liberados, pero continuó con el arresto de dos individuos y actualmente se analiza la responsabilidad que tuvieron cada uno de ellos en el crimen.

Morena Domínguez.

El asalto fue captado por cámaras de seguridad y en ese video se ve cómo los ladrones la atacan, forcejean, la arrastran y luego huyen con su celular y su mochila. Un barrandero que pasaba por ahí asistió a la niña y la ingresaron al colegio, donde la madre de uno de los alumnos, que se desempeña como enfermera, le practicó maniobras de RCP.

Luego llegó una ambulancia, que según los testigos tardó unos 40 minutos, y Morena fue trasladada al Hospital Evita de ese partido. Los médicos intentaron salvarle la vida pero murió casi una hora después de su arribo, y acorde a los forenses, la menor murió por una hemorragia interna debido al desgarro en el hígado y el riñón causado por los profundos golpes que recibió en el abdomen.

En un primer momento la Policía confirmó que se habían detenido a siete sospechosos. El primero de ellos fue un adolescente de 14 años, quien fue aprehendido en el barrio Acuba 1 de Lanús y había confesado su participación en el crimen, lo cual resultó mentira. También hubo incidentes en la comisaría donde se encontraban, debido a las protestas y el pedido de justicia de familiares y amigos de la víctima, además de los vecinos cansados de los hechos de inseguridad.

Los sospechosos detenidos por el crimen de Morena.

Con el pasar de los días, los sospechosos comenzaron a ser liberados después de que se corroborara que no tenían que ver con el caso de Morena, y finalmente fueron imputados Miguel Madariaga y Facundo Ortiz por el delito de “homicidio agravado criminis causa en concurso real con encubrimiento agravado”.

Para los investigadores, Ortiz es el autor del asesinato al señalarlo como la persona que sorprendió a la pequeña, se bajó de la moto, la golpeó y la arrastró varios metros provocándole la muerte. Por su parte, Madariaga sería quién manejaba la moto marca Corven 110 gris, y en el expediente ambos son acusados de formar parte de una banda vinculada a robos y consumo de droga. Dentro de poco se dará a conocer el pedido de elevación a juicio oral y si se los encuentra culpables serán condenados a prisión perpetua.

El crimen del ingeniero en Palermo

Mariano Barbieri era un ingeniero civil de 42 años, que vivía en Béccar, en el partido bonaerense de San Isidro. Estaba casado y era padre de un bebé de un poco más de dos meses. Pasadas las 22.45 del 30 de de agosto último, ingresó malherido en una heladería ubicada en Avenida Libertador y Lafinur, en el barrio de Palermo, para pedir ayuda tras ser apuñalado por un ladrón que le robó su celular. "No me quiero morir", fueron sus últimas palabras.

Barbieri fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández, pero falleció poco después. Según la autopsia, recibió una puñalada que ingresó entre seis y siete centímetros en el tórax y le afectó el corazón. Antes de morir, había llegado a contarle a los uniformados que una persona le había robado el teléfono y luego lo hirió con un cuchillo tras forcejear con él, cuando se encontraba en el Parque Tres de Febrero, cerca del Jardín Japonés.

Mariano Barbieri.

La División Investigaciones de la Comuna 14 y los peritos de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad hicieron un rastrillaje en la zona sin resultados positivos, pero un periodista de C5N que recorría la zona halló un arma blanca ensangrentada con prendas de vestir que se estimó que pertenecían al agresor.

Dos días después, el por entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunió con el ministro de Seguridad, Eugenio Burzaco, para pedirle la renuncia tras el crimen. El hecho ocurrió cuando el ex funcionario habia realizado un viaje a Estados Unidos y las cámaras lo filmaron viendo un partido de tenis. En su reemplazo, fue elegido Gustavo Coria para ocupar el cargo.

Tras una serie de procedimientos, donde se analizaron cámaras de seguridad, los investigadores tomaron el testimonio de unos hombres que trabajan como cartoneros cerca de la Villa 31 de Retiro e identificaron a un joven de 29 años, llamado Isaías José Suárez, como el responsable de darle la puñalada mortal a Barbieri. Ante algunos de sus allegados el sospechoso contó que había salido a robar y reconoció: "Uno se me paró de manos y le di un puntazo".

Al mismo tiempo, se lo sometió a un reconocimiento por datos scopométricos y un testigo lo reconoció quien forcejeó con la víctima en el mencionado parque. También se informó que Suárez contaba con un largo prontuario con más de 13 causas por robos y hurtos y en las que en su mayoría las víctimas eran mujeres. En 2023, se hallaba detenido hasta mediados de año, y poco antes había incendiado un colchón en su celda del penal de Marcos Paz, donde estaba detenido.

La jueza de instrucción Yamile Bernan lo consideró responsable de los delitos de “homicidio agravado por haber sido perpetrado para consumar otro delito (criminis causae) y robo agravado por su comisión con armas”. También se dispuso su encarcelamiento preventivo y le trabó embargo hasta cubrir la suma de 60 millones de pesos. La causa fue elevada a juicio, donde quedó asignado al Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 de la Capital Federal, y las audiencias serán programadas para el primer semestre de 2024.

FPV / Gi