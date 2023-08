Caso Pérez Algaba: "Fernando era mi amigo" y "le debía plata a todo el mundo", dijo la gestora detenida

Flavia Lorena Bomrad, detenida por el crimen del empresario Fernando Pérez Algaba, declaró que para ella lo mataron porque "le debía plata a todo el mundo" y planteó sus dudas sobre la posible autoría de otros dos acusados.

La mujer, quien se desempeñó como gestora de Pérez Algaba en su actividad en la compra-venta de autos lujosos, es una de las acusadas por la fiscalía de Lomas de Zamora de haber participado del crimen.

La mujer de 38 años fue la única de los cuatro detenidos por el asesinato de Pérez Algaba que aceptó declarar en las indagatorias ante el fiscal Marcelo Domínguez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 5 de Lomas de Zamora.

Flavia Lorena Bomrad, la gestora de Pérez Algaba. FOTO: Tëlam

"Fernando Pérez Algaba, le cuidaba a “Cooper”, su perro, cuando se iba de viaje"

"Fernando era mi amigo, en ocasiones le cuidaba a “Cooper”, su perro, cuando se iba de viaje. Él estaba con el tema del Barrio de Rodríguez ´Renacer´ y estaba arreglando con Maxi una deuda que este último tenía", recordó la imputada al referirse a Maximiliano Pilepich, también imputado por homicidio.

Además, contó, al ser indagada, que con Pilepich "tenía una relación amorosa" y que cree que ni él ni Nahuel Vargas, otro amigo de la víctima, hayan cometido el homicidio.

La detenida apuntó a Gustavo Iglesias, vinculado a la barra brava de Boca, como autor del crimen

Además, aclaró que ella habló con Pilepich y Vargas y que ellos le dijeron que creían que a Pérez Algaba lo había matado Gustavo Iglesias, alguien vinculado a la barra brava de Boca Juniors, y que según ella la víctima le debía "300 mil dólares".

Caso Pérez Algaba: quiénes son los acusados y detenidos como sospechosos del crimen

También en la indagatoria le preguntaron a ella si había intentado comunicarse con Fernando cuando desapareció, aclaró que sí, pero que no le llamó la atención, ya que "siempre hacía eso, cobraba un dinero se marchaba" y creyó que "se fue del país".

"No le da el perfil a Maxi y a Nahuel para haber matado a Fernando, que la dicente no cree que ellos hayan matado a Fernando. Que no sabe quién lo hizo, que el mismo le debía plata a todo el mundo", dice la declaración de la mujer.

La explicación que dio Flavia Lorena Bomrad sobre las manchas de sangre en su auto

Respecto a las manchas de sangre que fueron halladas en el asiento trasero de su vehículo que fue secuestrado ayer tras un allanamiento en su vivienda, la gestora dijo que pertenecen a su perro Bull Dog Francés que el 21 de junio pasado tuvo cría y la tuvo que trasladar a una clínica veterinaria, y que el arito "seguramente pertenece" a alguna de sus sobrinas.

La mujer fue acusada por el delito de "homicidio cuádruplemente agravado por el empleo de arma de fuego, por concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía, por placer, codicia, y falso testimonio".

Fernando Pérez Algaba.

Por el caso, además de Bomrad, se encontraban detenidos Matías Ezequiel Gil, Fernando Gastón Martín Carrizo, Luis Alberto Contreras.

En tanto, permanecían prófugos Pilepich y Vargas, sobre quienes se ordenó la captura internacional.

Pasaron a disponibilidad al comisario acusado por el crimen de Pérez Algaba

El comisario de la Policía de la Ciudad Horacio Mariano Córdoba fue pasado esta noche a disponibilidad preventiva por disposición de la Secretaría de Seguridad porteña, tras estar sospechado por la Justicia de participar en el crimen del empresario Fernando Pérez Algaba, quien tras ser asesinado apareció descuartizado en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

El fiscal de la UFI 5 de Lomas de Zamora, Marcelo Domínguez, quien investiga el crimen de "Lechuga" Pérez Algaba, había pedido la detención de siete personas en total, entre ellas Córdoba, pero el juez de Garantías número 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, dio el aval para cinco de ellos (Matías Ezequiel Gil, Luis Alberto Contreras, Fernando Gastón Martín Carrizo, Maximiliano Pilepich y Nahuel Sebastián Vargas).

Fernando Pérez Algaba.

En ese sentido, rechazó el pedido por Córdoba y por la gestora Flavia Lorena Bomrad, pero como en el automóvil de esta mujer hallaron pelos, manchas de sangre y un aro que podría ser de Pérez Algaba, el fiscal dispuso detenerla.

Por lo tanto, los únicos que quedan prófugos son Pilepich y Vargas, por quienes hay un pedido de captura nacional y en las próximas horas se sumaría uno internacional.

"Mediante Resolución N° 2023-836-GCABA-SECSEG, la Secretaría de Seguridad dispuso a partir del día 14 de agosto de 2023 el cambio de situación de revista a Disponibilidad del Comisario Horacio Mariano Córdoba", se indicó en la Orden del Día Institucional número 152 de la Policía de la Ciudad.

ED