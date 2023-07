Rodrigo González, abogado de Gustavo y Nazareno Iglesias, dos de los nombres que señalaron tras el crimen del empresario Fernando Pérez Algaba, habló sobre el brutal asesinato del hombre de 41 años y explicó el vínculo que tenía con sus defendidos, al tiempo que desestimó que se trate de un “crimen local”. “Estoy convencido de que esta gente a la que él le debía plata no son los que cometieron el crimen", señaló.

Luego de que se difundieran los audios en los que Gustavo Iglesias, señalado como barra de Boca Juniors, en los que le reclamaba a Pérez Algaba la devolución de más de 30 mil dólares, el letrado explicó que tanto Gustavo como su hijo Nazareno conocían a la víctima “del rubro de la compra y venta de autos hace más de 10 años”.

“Fernando era un pibe súper confiable, todos le daban crédito. Después empieza a cambiar su perfil en pandemia y empieza a dedicarse más a las criptomonedas, y a tomar plata prestada de muchísima gente”, relató González en diálogo con No dejes para mañana, por Radio con Vos. Y agregó: “No puede devolver la plata y extrañamente de un día para el otro desaparece del país, se va a Europa, y no lo encuentran más”.

En uno de los audios, que el abogado dijo que corresponden a mediados de 2022, Gustavo Iglesias le dice al empresario: "Yo no te voy a matar, te voy a hacer algo peor, te voy a sacar los ojos y cortar las manos para que no puedas contar más en tu vida plata, por juro por mis hijos que no tengo ningún problema por ir preso".

Fue a raíz de la difusión de ese y otros audios que, dijo González, Gustavo y Nazareno se contactaron con él: “Me llaman y me dicen ‘Rodrigo, estoy en todos los canales de televisión, ¿qué hago?’ Cuando veo la gravedad de lo que estaba pasando le aconsejé que vayamos a la fiscalía”.

Fernando Pérez Algaba.

Asesinato de Fernando Pérez Algaba: se conocieron sus últimos posteos y el video donde golpea a un agente de tránsito

El fiscal Marcelo Domínguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, ordenó incorporar los mensajes a la causa para analizarlos como evidencia, al tiempo que padre e hijo iglesias se presentaron espontáneamente a declarar al respecto en el marco de la causa.

“Contaron el por qué de sus audios y brindaron información: todo lo que sabían de él hasta que dejaron de tener contacto”, sostuvo González. Dijo que el préstamo que nunca devolvió tenía una “tasa alta” y se había comprometido a pagarlo en cuotas. “Le pide plata prestada por el negocio de las criptomonedas, se la devuelve. Después le vuelve a pedir, le paga dos o tres cuotas de lo que le había prometido con interés y después desaparece. En total son cerca de 30 mil dólares lo que no devuelve”.

El empresario descuartizado tenía 200 mensajes con amenazas y deudas de más de 3 millones de dólares

El abogado de Gustavo Iglesias no descartó un vínculo del crimen con el narcotráfico: "Hay un mensaje que quieren dar con el cuerpo"

Respecto de la presunta vinculación entre el dinero y la barra brava de Boca, el el letrado desestimó ese vínculo y analizó que se busca desviar la atención: “Gustavo es hincha de Boca, está en la hinchada. Y empiezan a relacionar todo con todo, que no hay que hacerlo. Nazareno ni siquiera va a la cancha actualmente, pero lo que yo dije es qué tiene que ver eso, nunca se dio un crimen así vinculado a la barra”, dijo.

“Este crimen está a la altura del triple crimen de General Rodríguez. Creo, estoy casi convencido, de que esta gente a la que él le debía plata no son los que cometieron el crimen", sentenció.

Fernando Pérez Algaba.

En ese punto, sostuvo que su hipótesis de que no se trata de “un crimen local” es que “no vemos homicidios de estas características en el país” y consideró que la modalidad del asesinato apunta a “un mensaje que quieren dar con el cuerpo”, que no descartó pueda tener alguna vinculación con dinero proveniente del narcotráfico.

Al respecto, otro punto que resaltó es que no se sabe cómo se difundieron los audios que llegaron a la prensa, ya que el teléfono celular de la víctima no fue por el momento encontrado, y opinó que quien lo está difundiendo “tiene una finalidad claramente distractiva, quiere que todos miremos de un lado para ocultar lo que hay en otro, yo no tengo ninguna duda de eso”.



AG / Gi