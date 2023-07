Luego de que se diera a conocer la noticia del asesinato del empresario Fernando Pérez Algaba, surgió una gran cantidad de dudas alrededor del macabro hecho y los investigadores barajan diferentes hipótesis sobre lo que podría haber desencadenado el fatal desenlace.

En este contexto, donde los encargados de investigar el caso apuntan hacia una deuda o algún problema económico, salió a la luz un audio de un fuerte cruce entre Gustavo Iglesias, presunto barra de Boca Juniors, y el hombre de 41 años que fue encontrado descuartizado en Ingeniero Budge.

En la conversación, la cual habría sido grabada por la propia víctima, ambos intercambian insultos y amenazas y el hombre dedicado a la compra-venta de vehículos de alta gama le advierte: "Vos tenés que cobrar lo que tenés que cobrar y punto. Vos no vas a disponer de mi vida. Si me seguís jodiendo te voy a mandar en cana".

"Gordo put*, la conch* de tu madre. Ya te voy a cruzar", le contestó Iglesias, quien luego también da a entender que él o alguna otra persona ya habría intentando increpar a Pérez Algaba y remarcó: "Te salvaste por cinco minutos, por cinco minutos zafaste eh".

La víctima no se detuvo ante las intimidaciones y, por el contrario, lo desafió: "Ningún problema. Cruzame, matame. Matame cuando me vengas a buscar eh. No me dejes vivo, matame".

AS/fl

"Yo te agarro a piñas", dijo Iglesias, pero Pérez Algaba reiteró: "No, piñas no. Matame. Eu, matame eh". "Si vos sos cobarde...te fuiste afuera por cobarde. ¿Por qué te escapás? Cobarde", le retrucó el presunto barra de Boca.

Ante esta última acusación, la víctima señaló: "Yo no me escapo, si yo estoy acá. De los quince años que te pagué no decís nada". "Dale, gordo. No te conozco de ningún lado a vos", le contestó Iglesias ante el planteo de que habría hecho negocios de automóviles con el empresario durante unos 15 años.

"¿Yo que soy, Dios?¿La gente se lleva por lo que digo yo? La gente lo dice con pruebas, bolud*", señaló el presunto barra, a lo que Pérez Algaba concluyó: "Y no. Sos Gustavo Iglesias, barra de Boca. Como te tienen miedo, te chupan el ort*".

Por otra parte, también trascendió un mensaje que Pérez Algaba le habría enviado al hijo de Iglesias unos días antes de regresar a Argentina vía Instagram.

"Pedazo de gil. Ahora sabés que no vas a cobrar ni un peso más. Te quise pagar cuando me estaba cayendo y te hiciste el gato. Ahora vas a ver. Mano a mano te arranco el cráneo. Si no venís vos, voy a ir yo y papá no te va a salvar", lanzó la víctima entre varios insultos, según informó Diario Conurbano.

El hijo del barra de Boca, quien recibió las amenazas, se presentó luego ante la UFI N°5 de Lomas de Zamora y este miércoles declaró como testigo en la causa.

Cabe aclarar que la barra brava de Boca cuenta con sus "bases operativas" ubicadas en Ingeniero Budge, lugar donde apareció el cuerpo descuartizado del empresario. En este contexto, los investigadores consideran altamente relevante el nivel de amenazas de muerte y entrecruces violentos que sostenía la víctima.

"Pérez Algaba había cosechado muchos enemigos a partir de sus deudas y denuncias de estafas", explicaron, al mismo tiempo que colocan la lupa sobre otros deudores de peso que podrían haber tenido inconvenientes con el empresario.

Por el momento, el móvil principal de los pesquisas se basa en un homicidio en el marco de un ajuste de cuentas, sin descartar la posibilidad de un móvil económico vinculado, dado que un informe financiero reveló que este estaba calificado como "agente irrecuperable" por sus deudas.

Más audios con intimidaciones

De todas formas, este no es el único audio polémico que se dio a conocer en la investigación del asesinato de Pérez Algaba. Ya que también salió a la luz otro donde la víctima se comunicó con un amigo del hijo de Gustavo Iglesias, a quien llama como Nahuel, y le advierte que lo va a "buscar por cielo y tierra" para cobrarle una supuesta deuda.

"¿Qué hacés Nahuelito? Divertite, eh. Divertite mucho que cuando vuelva te vas a tener que ir a vivir al country de Gustavo Iglesias. Con él, ahí los dos. Porque a vos te voy a ir a buscar por cielo y tierra", amenazó el empresario, quien habría mandado el audio cuando aún no se encontraba en Buenos Aires.

Además, en dicho audio este también hizo referencia a la existencia de mensajes comprometedores. "Andá a hacer la denuncia que quieras que atrás tuyo voy yo. Con todos los mensajes que tengo acá archivados en el teléfono de cuando fuiste a comprarle falopa al caco, que te ibas a poner a vender merca, que ibas a chorearle al transa, todo", advirtió.

"Todo eso lo tengo todo guardado. Y mil cosas más tengo de vos. Te voy a arruinar la vida, pedazo de loro", lanzó enojado "Lechuga", apodo por el que se conocía a la víctima, y agregó: "¿Te hacés el vivo porque no estoy allá? Me traicionaste, traidor. Me vas a pagar cada peso que me debés. Uno por uno. Anda a donde quieras. Te voy a ir a buscar".

Acto seguido, entre gritos e insultos, concluyó: "Si fui a buscar a un pibe a México, a vos te voy a ir a buscar hasta abajo de la tierra. No vas a tener a Gustavito todo el día atrás".

AS./fl