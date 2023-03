Fernando Pérez Algaba: fue repartidor de pizza, se fue a Miami, perdió todo en la bolsa y ahora es un exitoso trader

Este no es un caso de un joven más que también quiere ser influencer. Tampoco de un argentino que prefiere trabajar de cualquier cosa con tal de irse del país y comparte una habitación para ahorrar dólares o euros. Fernando Pérez Algaba supo ser repartidor de pizza, coordinador de viaje de egresados, entre otros trabajos, y hoy vive "como quiere" en Miami, gracias a que encontró "lo suyo" operando en la bolsa.

Pero no todo fue color de rosa: cuando entró a ese mercado, lo perdió todo. Se educó y, en diálogo con PERFIL, no sólo deja su historia y consejos para quienes buscan ser traders sino que cuenta que luego del éxito logró vincularse con las redes sociales y reparte su conocimiento de manera online, a sus seguidores que le viven consultando. Además, una dura bajada contra la situación de la Argentina.

-¿Qué es para vos ser exitoso? ¿Te considerás exitoso?

Cuidar cuerpo y mente, enfrentarte a tus mayores miedos, construir una reputación impoluta, leer mucho y seguir aprendiendo, trabajar en lo que te apasione, tener el hábito de ahorrar, no caer en riesgos innecesarios con tu dinero, el enfoque: establecer objetivos a largo plazo. Eso es lo que es ser exitoso para mi, y me considero 100% exitoso.

-Fuiste repartidos de pizza, coordinador de viaje de egresados, y ¿qué pasó en el medio para que termines viviendo en Miami, operando en la bolsa, y teniendo lujos como un barco propio?

Comencé a trabajar a los 14 años, me inicié con una bicicleta y una caja y empecé a vender 'sanguches' en las remiserías, dos años después de eso fui repartidor de pizzas con una motito, luego trabajé en los comercios de la zona del barrio donde vivía, ya sea de heladero, en todo tipo de restaurantes y pizzerías. Después de ahí pasé a un taller de motos, hacía encendidos electrónicos.

A los 17 años me emancipé y me fui a Bariloche a vender viajes de egresados para los colegios ya que en ese momento me consideraron buen vendedor. Fui a Bariloche prácticamente sin conocer la ciudad y me quedé unos años. Volví con plata y compré una moto, una CBR 200 en ese momento para revenderla. Hice esto un par de veces y ahí me inicié en el negocio de la compra-venta de automóviles. Viajaba mucho a Paraguay para comprar ruedas, era mucho más barato que en Argentina. Esto me permitía remodelar los autos y revenderlos a un mejor precio.

Luego me dediqué a la compra y venta de vehículos de alta gama, náutica y motos, todo lo que tenga que ver con vehículos. Y en el medio tuve una financiera, y empecé con el tema de la bolsa, pero perdí todo, y empecé a recuperar cuando entendí que la bolsa era lo más peligroso y que de una sola manera se podría lograr el éxito. Con mente fría y disciplina.

-¿Qué es ser trader exactamente? ¿Cómo empezaste a serlo?

Un trader es un comerciante que obtiene rentabilidad al efectuar operaciones de compra y venta de activos en los mercados financieros y bursátiles. Me empezó yendo muy bien. Empecé invirtiendo USD $100.000 y me llevé el 100% de las ganancias en 4 días haciendo un total de USD $200.000. Luego de eso me desarrollé en la parte de índices, divisas y todo eso. Al principio empecé operando con poco estudio pero no tuve buenos resultados, luego armé una oficina con 25 traders y ahí me di cuenta que yo no era el problema sino que los traders en general tienen un inconveniente que es el tema de la psicología a la hora de trabajar. Empecé a trabajar la psicología en el trading para poder llegar a la raíz de ese problema que sufren los que empiezan a operar en este tipo de negocios.

-¿También tenés tu propia empresa de alquiler de vehículos, no? Como surgió ese negocio?

Después de trabajar como trader en Forex y Criptomonedas en Buenos Aires durante algunos años, decidí aprovechar mi experiencia financiera para fundar mi propia compañía de alquiler de vehículos y otra de motos de agua en Miami, Florida.

-¿Por qué en Estados Unidos y no en Argentina?

En Argentina me encantaría poder seguir negocios pero el país está roto, se perdió la cadena de pagos, la gente solo busca salvarse sea cual sea la consecuencia, hay mucha inseguridad, el gobierno es un desastre, y lamentablemente se perdieron el respeto y los valores. En cambio en EE.UU. es un país que te da la posibilidad de salir adelante, obviamente con disciplina, siendo prolijo. Y hay otros valores y respetos, te da mucha seguridad para todo, el país es muy estable.

-¿Para los jóvenes argentinos que quieren lograr lo que lograste vos, qué les recomendarías?

Les recomiendo que se vayan ya de acá y busquen oportunidades laborales en cualquier lado donde tengan seguridad. Y puedan tener una vida digna y segura, y que nunca bajen los brazos por nada, que las adversidades y los cambios buenos o malos son siempre para aprender y para mejor.

-¿Tu negocio se podría aplicar, o en todo caso, es rentable en Argentina?

Mi negocio es rentable en cualquier parte del mundo, por que el éxito de mi negocio es mi magia.

-Te dedicás a responder consultas desde las redes y eso también te convirtió en un influencer. ¿Qué te suelen preguntar, qué suelen ver en vos?

Sí, respondo preguntas. Ayudo a muchas personas a crecer y lo principal es que doy consejos sanos y reales por haberlos vivido en carne propia, preguntan cómo hice, cuál es el secreto y todos quieren ser como uno, ven una persona exitosa y con una vida espléndida pero atrás de todo lo bonito siempre están las cosas que nadie ve: el esfuerzo, la disciplina y la constancia.

-¿Qué es lo más importante que tenés que saber hacer para ser influencer?

El contenido es lo más importante para aprender cómo ser influencer. Parece fácil y obvio mencionar este punto, pero muchos se quedan en el intento por no tener una buena organización en lo que publican. Yo desde que conocí a Fran Romero realmente me di cuenta que era el influencer número 1.

