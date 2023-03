"Yo también quiero ser influencer": Tomás Oviedo cuenta por qué los jóvenes quieren vivir de las redes sociales

Luego de que se conocieran estudios que demostraron que el deseo de la mayoría de los jóvenes es ser influencer y vivir de aquello es que despertó el interés de otras generaciones para entender este fenómeno. El estudio de caso en esta oportunidad será con Tomás Oviedo, un joven de 22 años que en tal corta edad ya fue youtuber (junto al famoso team de Yao Cabrera), influencer -con 105 mil seguidores-, fundó su propia agencia, se compró el auto de sus sueños y ahora su firma tiene 4 sucursales y una gran cantidad de jóvenes que trabajan para él. Vivió en México un año, tuvo la oportunidad de trabajar con artistas como L-Gante y explica a PERFIL cómo es ser uno de esos jóvenes que tienen el trabajo más buscado.

Es difícil hablar de "los jóvenes" siendo uno de 22 años, pero Tomás ya es todo un empresario, y recuerda que todo comenzó a sus 15 años. "Mi faceta de influencer nace por allá en el 2015, utilizando redes sociales como Facebook donde empecé a crecer en seguidores solo por ser popular en mi ciudad, aprovechando esos seguidores empecé a grabar videos para YouTube como los del estilo de bromas, beso o cachetada, 24 horas y poco a poco me fui haciendo conocido. De esa forma nació mi faceta de influencer".

-¿Cuando o cómo te diste cuenta que comenzabas a hacer un contenido relevante en las redes sociales?

-Me di cuenta que comencé a diferenciarme de los demás usuarios de Instagram por mi contenido y masa de seguidores que fui creciendo de manera orgánica con mis acostumbradas bromas.

-¿Hoy de qué vivís, cuáles son tus ingresos?

-Viví en su momento de lo que ganaba como influencer, por publicidades con marcas, canjes, y demás colaboraciones pero mi mayor ingreso hoy en día es el marketing digital, y más gracias a mi empresa Shark Company que logré expandir con mucho esfuerzo y dedicación.

-¿O sea que comenzaste haciendo algo de plata como influencer pero más te gusta venderle el servicio de transformar a clientes en influencers?

-Sí, me dedico 100% al marketing digital y negocios en redes sociales, no podría hacer otra cosa que no sea relacionada con el mundo digital.

-Creés que este es un trabajo para toda la vida o pensás que a este ritmo vas a tener que reinventarte para el futuro?

-Como quien dice, nada es para siempre. Por eso es bueno saber reinventarse, creo que los negocios digitales van a revolucionar el mundo pero siempre hay que saberse adaptar a los nuevos negocios que vayan surgiendo dentro del mundo digital, por eso hay que estar siempre actualizado e ir mejorando, aprendiendo nuevos conocimientos, innovando. Sé que una nueva red social saldrá pronto o algo nuevo pasará en el mundo digital.

-¿Cómo nació Shark Company?

-Shark Company nació en base a mi grupo de amigos más cercanos y personas que estuvieron en este negocio previamente. Siempre me gustaron los tiburones... entonces decidí ponerle ese nombre a la empresa, empezamos trabajando en un departamento de '2x2', que era incómodo, casi no entrábamos, pero pudimos desarrollarnos bien. Yo les transmití todos mis conocimientos al grupo que formé de gente cercana y de confianza, entonces fuimos incorporando más gente a medida que nos estaba yendo bien hasta que nos mudamos a una mansión y ahí fue la gran expansión de Shark Company, incorporamos muchísima gente y a los que les había enseñado todo ahora le enseñan a más gente. Hoy en día la empresa cuenta con 4 sucursales y vamos por más.

-Cuál es exactamente el trabajo que hacen con la agencia y qué valor tiene ese servicio aproximadamente?

-El trabajo de la empresa consiste en armar la imagen de una marca o figura pública y potenciarla mediante campañas publicitarias y diferentes estrategias de marketing. Un trabajo como el que realizamos nosotros hoy en día, puede valer entre 300 a 700 dólares aproximadamente. Cualquier usuario puede presentarse o solicitar los servicios y nosotros elevar sus redes dependiendo de su nicho o interés.

-¿Qué consejo le darías a quienes sueñan con ser influencer? ¿Dónde creés que se puede marcar la diferencia?

-Mi consejo para la gente que quiere empezar en este mundo de ser influencer o las redes sociales es ser constante, probar cosas nuevas, variar, subir contenido todos los días, consumir contenido a diario, innovar, crear, nuevas ideas, estrategias, no dejarse llevar por los haters, siempre va a haber gente que te critique por todo, no hay que desmotivarse ni darle importancia a eso, sino a tu imagen o a lo que quieras lograr.

-¿Tips para ser influencer?

-Subir constantemente contenido a las historias temporales, que la foto de perfil tenga buena calidad, descripción del perfil sencilla y prolija, darle importancia a las historias destacadas, no abusar de los hashtag (#) y no perder el tiempo con personas que critican todo. Todos pueden llegar a ser un influencer. Es clave la originalidad, el carisma, presentar cosas nuevas, enseñar o tener algo que no todos tengan. Con imaginación, actitud y perseverancia todo se puede lograr.

-¿Cómo fue el viaje a México y el encuentro con L-Gante?

-Por cuestiones personales me separé del team (de Yao Cabrera). Luego me fui a vivir a México, hice buenas relaciones, abrí mi mente al vivir en un país nuevo, adquirí nuevos conocimientos, hice conexiones y colaboraciones con L-Gante cuando vino a México, lo recibí para dar un show en una discoteca de México bastante conocida en la ciudad de Cancún.

Al estar tan lejos de mi país de origen, la soledad y la ambición me ganaban, entonces puse mi cabeza a trabajar para crear algo innovador para poder subsistir. Ahí fue cuando lo cambió todo, me destaqué solo al principio en el marketing digital, luego creé mi propia empresa de marketing digital con los conocimientos que había adquirido en wifi team, fundé Shark Company y volví a establecerme con sede en Argentina.

-¿Cuál es la mayor satisfacción que te dio este trabajo?

-La mayor satisfacción que me dio este negocio fue poder tener la libertad financiera de poder decir 'voy a comprar esto' o 'voy a hacer esto sin importar el precio', también destaco que pude comprarme el auto que me gustaba pero esto apenas comienza y siempre sigo, que hay que ir por más, conformarse no está en mis planes.

