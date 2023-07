"Si me pasa algo, ya están todos avisados": los últimos audios que envió el empresario descuartizado

Sigue la conmoción por el brutal asesinato de Fernando Pérez Algaba, alias "Lechuga", el caso del empresario hallado descuartizado dentro de una valija en Ingeniero Budge, arroja los primeros datos de la investigación.

Es que en los días previos a su muerte, el hombre compartió con sus contacto un texto en el que relataba que recibía amenazas.

"Me amenaza, me putea y me promete la muerte"; era algo de lo que decía el mensaje que Pérez Algaba difundió con su entorno.

Además, dijo "si me pasa algo ya están todos avisados". Así, la víctima relataba las amenazas por parte de una persona a la que le debía dinero.

La persona señalada por las amenazas ya se puso a disposición de la justicia, se trata del hijo de un barrabrava del club Boca Juniors.

No obstante, "Lechuga" le mandó a Pérez Algaba, hijo del barrabrava, antes de aparecer descuartizado.

La primera hipótesis que maneja la justicia es que el brutal homicidio fue en el marco de un ajuste de cuentas.