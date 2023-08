Caso Pérez Algaba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen del empresario descuartizado

El empresario Fernando Pérez Algaba (41) fue hallado asesinado a balazos y descuartizado en el interior de una valija que se encontraba en el arroyo del Rey en la localidad de Ingeniero Budge, partido bonaerense de Lomas de Zamora. Por el hecho hay una única detenida: Nicol Alma Chamorro, mientras que "hasta el momento hay 36 hipótesis" acerca del móvil del crimen.

Los restos fueron encontrados por unos niños que jugaban a la pelota en el lugar el domingo 23 de julio. Según se informó, los investigadores del caso primero detectaron antebrazos y piernas del hombre, mientras que una máquina que recoge la basura de esas aguas permitió el descubrimiento de un brazo completo y gracias al relevamiento de las huellas dactilares se lo pudo identificar. Además, se pudo confirmar que se trataba de Pérez Algaba por un tatuaje con cuatro letras que tenía en una de sus manos.

En la localidad de Ituzaingó se tramitaba una causa por la desaparición del empresario y una mujer declaró en una fiscalía descentralizada de esta localidad que el hombre le había alquilado un departamento y que debía devolverle las llaves al finalizar el contrato el 19 de julio pasado. Justamente fue esa mujer quien denunció la desaparición al no tener noticias del inquilino ni recibir respuesta a sus mensajes.

Las autoridades sospechan que para esa fecha ya lo habían asesinado, aunque se desconoce por qué lo hicieron y dónde. La autopsia a los restos hallados permitió establecer que lo mataron de tres balazos para luego descuartizarlo y colocar su cuerpo en una valija.

Fernando Pérez Algaba (41) fue encontrado sin vida el 23 de julio.

La investigación del caso está a cargo del fiscal de Lomas de Zamora Marcelo Domínguez de la Unidad Funcional de Instrucción N°5, quien ordenó detener a Chamorro, ya que se habría robado la valija en la que aparecieron los restos del empresario. Por el momento, es la única acusada en la causa por homicidio agravado, aunque como partícipe secundaria, pues la investigación plantea que pudo haber aportado la valija.

La principal pista que manejan los investigadores apunta a un móvil económico, aunque nadie descarta otras motivaciones. La víctima, que hacía negocios con criptomonedas y durante muchos años se dedicó a la compra y venta de autos, había sido amenazado por deudas de dinero. Entre las personas señaladas sobresalen dos sujetos vinculados a la barra de Boca Juniors, quienes en los últimos días se presentaron espontáneamente ante la fiscalía interviniente y negaron cualquier vinculación con el homicidio.

Quién era Fernando Pérez Algaba

La víctima se desempeñaba como trader, tenía una empresa de alquiler de vehículos de alta gama en Estados Unidos y estaba calificado como un agente "irrecuperable" por sus deudas en el sistema financiero argentino.

Según contó él mismo en una entrevista que dio en marzo pasado a PERFIL, comenzó a trabajar como repartidor de comida a los 14 años, luego se desempeñó en diferentes oficios dentro del rubro gastronómico y, más adelante, fue mecánico de motos y vendió viajes de egresados en Bariloche. Considerado "un buen vendedor", en su juventud el empresario se inició en la reventa de motocicletas y vehículos de media y alta gama, lo que lo llevó a "fundar una empresa que opera tanto en Estados Unidos como en la Argentina".

El hombre, apodado "Lechuga", había residido hasta principios de este año en la ciudad de Miami, donde era dueño de la firma Enjoy Rental Car, dedicada al alquiler de vehículos de alta gama, además de jet ski y barcos en el estado de Florida, con oficinas también en Buenos Aires.

Durante los últimos años, el empresario se dedicó a la compra y venta de activos y derivados financieros en las plataformas Forex y Criptomonedas en un departamento de Puerto Madero, donde contaba con más de 25 empleados. Sin embargo, desde hacía algunos meses vivía en la ciudad española de Barcelona, desde donde viajó a la Argentina para hospedarse durante una semana de julio en un departamento del partido bonaerense de Ituzaingó.

El hombre tenía una deuda millonaria y en sus registros contables figuraba en situación 5, calificada como "irrecuperable".

Según los investigadores, el empresario tendría sociedades anónimas con nombres de fantasía que solo cuentan con redes sociales, las cuales fueron dadas de baja. Además de distintos fondos de comercio, y una empresa dedicada a la compraventa de autos: Motors Lettuce SRL. En sus registros contables, el hombre figuraba en situación 5, calificada como "irrecuperable", con una deuda financiera en entidades bancarias de $1.227.000.

Desde noviembre de ese 2018, según los registros, Pérez Algaba con su empresa Motors Lettuce S.R.L. comienza a registrar falta de fondos para cubrir sus cheques, primero por 144.000 pesos; en diciembre por 294.400 pesos; en agosto del 2019 por 100.000 pesos; en septiembre del 2019 por 64.000 pesos; octubre de 2019 por 64.000 pesos y noviembre por 119.000 pesos. Además, en mayo del 2019 fue designado director suplente de la empresa CEGEPA S.A., con domicilio legal en la avenida Juan B. Justo al 600, de la Capital Federal.

Nicol Alma Chamorro, la única detenida

En el bolsillo de Pérez Algaba había cuatro DNI, pertenecientes a la familia de Nicol. Cuando la Policía Bonaerense identificó a sus dueños, los encontró en una casa de Villa Fiorito (Lomas de Zamora). Con esa acusación, Chamorro fue detenida y secuestraron en su casa ropa para peritar con algunas manchas que en un principio se creía eran de sangre, pero resultaron ser "restos de salsa" ya que la imputada estaba cocinando cuando se procedió a su detención.

El estudio de laboratorio despejó la sospecha al comprobarse que las manchas ni siquiera eran de sangre, a pesar de que se habían encontrado rastros biológicos en casa de la mujer, ubicada a pocas cuadras de donde fue encontrado el cuerpo descuartizado.

La mujer trans, que vivía en situación de calle y fue señalada por su propia familia como la dueña de esa maleta, permanece detenida en la Alcaidía Departamental Roberto Pettinato de la ciudad de La Plata y se negó a declarar durante la indagatoria. Por su parte, su abogado, Leonardo Cáceres, insistió en la inocencia de su clienta y aseguró que entre ella y el empresario no habría "ningún vínculo".

En ese sentido, Marcelo Ponce, abogado defensor de Chamorro, indicó que la detenida le negó haber participado del macabro asesinato. "Sus primeras palabras fueron que es totalmente inocente, que no tuvo contacto y que no recuerda nada de esa valija", sostuvo.

A pesar de que se trató de un diálogo corto por llamada telefónica entre ambos, Ponce remarcó que su defendida "descarta haber conocido y tener vínculo con Algaba". Además, señaló que Chamorro no recuerda ni considera tener cercanos que fueran capaces de cometer semejante atrocidad o que le hayan comentado algo al respecto.

Las amenazas de muerte y el pedido del arma

Las pesquisas procuran esclarecer las motivaciones del asesinato y así dar con el o los autores, aunque en el transcurso de la pesquisa advirtieron que el empresario tenía varios enemigos y recibía amenazas de muerte por parte de numerosas personas a las que les debía dinero. Según informaron fuentes judiciales, el empresario había recibido cerca de 200 mensajes con amenazas de diferentes personas.

"Tenía amigos y conocidos de guita, comenzó a moverla en el circuito hasta que un día perdió y empezó a deberle a mucha gente", explicó un vocero a la agencia Télam sobre la que sería una de las hipótesis más importantes de la investigación, que el empresario habría sido asesinado en el marco de un ajuste de cuentas por motivos económicos.

Durante la investigación, salió a la luz un audio de un fuerte cruce entre Gustavo Iglesias, presunto barra de Boca Juniors que reclamaba la devolución de una deuda cercana que había contraído con su hijo, Nazareno Iglesias, y el hombre asesinado. En la conversación, la cual habría sido grabada por la propia víctima, ambos intercambian insultos y amenazas.

"Gordo put*, la conch* de tu madre. Ya te voy a cruzar", le contestó Iglesias al empresario, quien luego también da a entender que él o alguna otra persona ya habría intentando increpar a Pérez Algaba y remarcó: "Te salvaste por cinco minutos, por cinco minutos zafaste eh".

La víctima no se detuvo ante las intimidaciones y, por el contrario, lo desafió: "Ningún problema. Cruzame, matame. Matame cuando me vengas a buscar eh. No me dejes vivo, matame".

Tras la difusión del contenido de esos mensajes en los medios -ya que el teléfono celular de la víctima no fue por el momento encontrado-, el fiscal Marcelo Domínguez ordenó incorporarlos a la causa para analizarlos como evidencia, al tiempo que padre e hijo iglesias se presentaron espontáneamente a declarar, acompañados de sus abogados.

Los voceros judiciales dijeron que ambos reconocieron que Pérez Algaba les debía dinero e, incluso, Iglesias padre admitió ser quien envió algunos de los audios incorporados al expediente.

Sumado a esto, se conoció un audio donde el empresario le pedía ayuda a un amigo para "apretar" a una persona que le debía dinero por la venta de un auto, lo cual alimenta la hipótesis de que el móvil del crimen habría sido un ajuste de cuentas. Según se escucha en el audio de WhatsApp, el hombre de 41 años se comunica con una persona a la que llama "Lucho" en la localidad bonaerense de Avellaneda, con el fin de supuestamente ir a amenazar al dueño de una concesionaria que le debía 45.000 pesos.

“Le rompo la cabeza a ese hijo de puta (sic). Para que no me metan en cana ¿viste? Porque tengo que viajar, después al otro día tengo que viajar ¿Tenés ahí? para hacerme la segunda. En Avenida Mitre está. Ahora te paso la altura”, menciona el empresario en una parte del mensaje.

Unos días antes de ser asesinado, el empresario había publicado un enigmático mensaje en sus redes sociales. "Para vos que te gusta jugar a poli ladrón (culo roto), seguí alardeando que el de arriba las ve todas", escribió el 15 de julio pasado.

A esa publicación le siguieron otras dos, ese mismo día. En una de ellas se lo ve con una gorra y la frase "Estados Unidos, final ahí cuidate el culo solo"; y en la otra una foto de él mirando a la cámara, y acompañada por un audio en el que decía: "Es increíble cómo hay personas tan malas en el mundo que mientras tu estás pensando en ayudarlos, ellos están pensando en destruirte".

Según el testimonio de una amiga suya, Algaba había perdido mucha plata en el negocio de las criptomonedas y en apuestas en casinos, por lo que vivía amenazado y necesitaba protección. Por este motivo, entre febrero y marzo de este año, el empresario pidió de prestado una pistola calibre 9 milímetros.

"La relación con las personas a las que les debía dinero era cambiante. Había veces que se trataban bien y otras en las que se gritaban y se insultaban. Haciendo memoria, entre febrero y marzo pasado, cuando Fernando regresó del exterior, fue a visitarme y como soy legítima usuaria de un arma de fuego y en casa tengo una pistola Bersa nueve milímetros, me la pidió prestada. Me dijo que tenía miedo y que quería tener un arma”, señaló.

Las evidencias del último lugar donde Pérez Algaba fue visto con vida

El empresario fue visto con vida por última vez en un predio de General Rodríguez el pasado 18 de julio cerca de las 18, cuatro días antes de ser hallado en la valija. Según se sabe, se reunió con dos exsocios y examigos en el sitio donde además su teléfono celular registra su último movimiento a esa hora.

Al menos once muestras de manchas que aparentan ser de sangre y huellas papilares son analizadas por peritos con el fin de determinar si son hemáticas y, en ese caso, si son humanas y pertenecen a la víctima. Los rastros fueron levantados en el predio perteneciente al emprendimiento "Renacer", un loteo de terrenos donde hay montados tres contenedores que funcionan como oficinas y dos edificaciones de mampostería, una de ellas utilizada como galpón para guardar cosas, mientras que la restante está en estado de abandono.

El hombre fue visto con vida por última vez el 18 de julio.

En el primer contenedor inspeccionado, ubicado en el ingreso al predio, los efectivos de la Policía Científica levantaron tres rastros papilares en la puerta de entrada y secuestraron una alfombra de baúl de auto con manchas pardo rojizas y filamentos pilosos.

En tanto, de otro contenedor se procedió al levantamiento de dos muestras de presunto tejido hemático, uno en el marco de la puerta del baño y el otro en el inodoro, añadieron las fuentes, quienes agregaron que del tercer contenedor los peritos se llevaron cinco rastros papilares que ahora serán incorporados a un sistema de comparación de huellas para intentar identificar a quién pertenecen.

Todas esas muestras son ahora analizadas junto a unas manchas halladas en la camioneta Range Rover blanca que Pérez Algaba empleó para movilizarse los últimos días que fue visto con vida y que le pertenece a su exsocio Maximiliano Pipelich, quien la entregó días después del crimen a la policía de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora.

Las hipótesis

El abogado de la familia del empresario, Sebastián Queijeiros, informó que "hasta el momento hay 36 hipótesis" sobre el móvil del crimen y que "van cambiando hora a hora con los resultados y lo que se va haciendo".

Con relación a la fecha y hora de muerte, el letrado explicó que hay otras pericias que van a confirmar esos datos y que también permitirán comprobar cómo lo descuartizaron. "Hay como una especie de hipótesis de que fue como un apriete que se fue de las manos y terminó con este desastre", sostuvo.

Además, Queijeiros señaló que una de las pericias que se espera resultado podría indicar que Fernando "perdió la vida en un lugar, después lo desguazaron, lo pusieron en una mochila, una valija, lo trasladaron y lo tiraron en el río donde no hay cámaras de seguridad".

Respecto al audio que trascendió sobre amenazas que recibió Pérez Algaba, en el que se lo escucha protagonizar un cruce con Iglesias, el abogado indicó: "Ese audio la Fiscalía lo pudo obtener no por algún testigo sino por los medios de comunicación. Alguien, de una manera anónima, lo filtró". "Que haya una pelea, una amenaza por un negocio, o no sé cómo fue el origen de esto, no quiere decir que lo haya matado. Es algo que tiene que ser probado", cerró.

Los investigadores siguen, además, una pista sobre algunas deudas que tenía Fernando, quien en los últimos meses aparecía vinculado al negocio de las criptomonedas. Por su parte, su hermano Rodolfo, socio en una de sus empresas, aseguró que para él lo siguieron cuando fue a buscar una suma de dinero. “Lo mataron por plata”, entendió bajándoles el tono a las versiones que apuntan a un crimen mafioso o un ajuste de cuentas por las presuntas deudas económicas que tenía.

