"Le rompo la cabeza": se conoció un nuevo audio del empresario descuartizado en el que amenaza a un deudor

En el marco de la investigación por el asesinato de Fernando Pérez Algaba, que apareció descuartizado dentro de una valija en un arroyo en Ingeniero Budge, se conoció un nuevo audio donde el empresario le pedía ayuda a un amigo para "apretar" a una persona que le debía dinero por la venta de un auto, lo cual alimenta la hipótesis de que el móvil del crimen habría sido un ajuste de cuentas.

El hallazgo del mensaje de voz, que la víctima envió a través de Whatsapp, permite continuar con la reconstrucción de cómo era la vida del "trader" antes de ser asesinado, donde se estima que tendría gran relevancia el tema de los negocios no registrados y las deudas millonarias, acorde a las fuentes del caso.

Según se escucha en el audio, el hombre de 41 años se comunica con una persona a la que llama "Lucho" en la localidad bonaerense de Avellaneda, con el fin de supuestamente ir a amenazar al dueño de una concesionaria que le debía 45.000 pesos. “Lucho, escuchá, mañana voy a la escribanía y te firmo todo eso ¿viste? Necesito un favor tuyo”, comienza diciendo.

“Creo que a esta altura debes tener la poronga larga (sic) en Avellaneda vos. Hay una agencia de auto en Avellaneda de un hijo de puta que yo le vendí la Renault, que me cagó 45 lucas que yo le dejé y nunca pagó nada”, continúa. En esa línea, aclara que precisa seguridad para llevar a cabo el hecho y "no caer preso" ya que tenía que realizar un viaje.

“El socio se hizo responsable y me fue dando a poco, bueno, me fue dando lo que pudo. Este se hizo el vivo y me bloqueó todo y le quiero caer ahí ¿Tenés ahí algún jefe cash, alguno, por si hago mucho bondi?”, dice.

“Le rompo la cabeza a ese hijo de puta (sic). Para que no me metan en cana ¿viste? Porque tengo que viajar, después al otro día tengo que viajar ¿Tenés ahí? para hacerme la segunda. En Avenida Mitre está. Ahora te paso la altura”, finaliza el mensaje.

El mensaje que se conoció este martes se archiva junto a uno anterior que también se había difundido, donde se oye a Pérez Algaba amenazar a otra persona que le debía dinero, pero esta vez por un terreno: “Divertite mucho que cuando vuelva te voy a buscar por cielo y tierra. Anda a hacer la denuncia que quieras. Te voy a arruinar la vida pedazo de loro".

"Traidor. Me vas a pagar cada peso que me debés hijo de re mil puta. Fui a buscar a un pibe a México... a vos te voy a buscar por cielo y tierra”, añade.

Rechazaron la excarcelación de la única detenida

Por el momento, la única detenida por el crimen del empresario cuyo cuerpo apareció en el Arroyo del Rey, de la mencionada localidad del partido de Lomas de Zamora, es Alma Nicole Chamorro, una mujer trans. Este lunes, el juez de Garantías 4 de esta jurisdicción, Sebastián Monelos, rechazó el pedido de excarcelación formulado por su abogado.

En su resolución, el magistrado dejó en claro que la solicitud no es procedente en el estado actual de la causa. "Entiendo que la magnitud de la pena en expectativa, que excede la posibilidad de una condena en suspenso, impide la excarcelación de la encausada”, expresó.

“Permite inferir aún la posibilidad de entorpecimiento probatorio, o no sujeción al proceso, pues aún en éste estadio procesal, se aconseja mantener privado de su libertad al encartado para asegurar el resultado de la investigación practicada y su sometimiento a proceso", señaló el juez.

Por otro lado, añadió: "A la fecha no se acreditó fehacientemente el padecimiento de alguna enfermedad incurable en período terminal; ni se trata de una mujer en estado de gravidez o con hijos menores de 5 años”.

Chamorro fue la última persona que tuvo la valija en la que estaban las extremidades seccionadas de Pérez Algaba. La defensa de la acusada, quien está imputada como “partícipe secundaria” en la causa, pidió la excarcelación por cuestiones de salud, y el arresto domiciliario.

